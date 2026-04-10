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Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%

En la previa a la difusión del índice nacional, los datos confirman la aceleración inflacionaria. Nafta, carne y educación traccionaron las subas

10 de abril 2026 · 18:53hs
El precio de los combustibles impulsó la inflación de marzo.

El precio de los combustibles impulsó la inflación de marzo.

La inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) confirmó la tendencia anticipada por consultoras privadas y mostró una aceleración a 3% en marzo. En el caso de la medición porteña, fue 0,4 punto superior a la de febrero. El martes próximo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año.

Los números publicados por el Instituto de Estadística y Censos de Buenos Aires (Idecba) reflejaron el impacto estacional del regreso a clases en el rubro educación, el traslado a surtidores del salto internacional del precio del petróleo a causa de la guerra en Medio Oriente y la continuidad de los incrementos en las tarifas de servicios públicos y en la carne.

El 3% que marcó el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) en marzo implicó una aceleración de 4 décimas respecto del 2,6% registrado en febrero. De esta manera, en el primer trimestre acumuló un alza del 8,9%, que refleja que los elevados niveles de inflación se sostienen desde hace ya varios meses. En la comparación interanual, el índice arrojó una suba del 32,1%.

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La novedad que exhibe el IPC porteño es que, según su medición, el mes pasado se aceleraron tanto los bienes como los servicios: subieron 2,8% y 3,1% en marzo, respectivamente. Sin embargo, la aceleración de los bienes fue más abrupta (en febrero habían subido 1,9%), lo que parece augurar un impulso extra para el IPC Nacional, ya que en este último los servicios tienen una menor ponderación.

Con todo, la inflación de marzo en Caba podría haber resultado aún más elevada de no ser por la baja que midió el Idecba en la división estacionales (-4,5%). En cambio, los precios regulados saltaron 6,5%. El capítulo Resto IPCBA, un proxy de la inflación núcleo, dio 2,7%, lo que implicó una desaceleración respecto del 3,1% de febrero.

Rubro por rubro

Los rubros que registraron mayores incrementos en el IPC porteño fueron educación (8,6%), transporte (6%), equipamiento y mantenimiento del hogar (3,9%), prendas de vestir y calzado (3,8%) y vivienda, agua, gas y otros combustibles (3,2%). Todos ellos se ubicaron por encima de la variación del índice general. Por su peso en la canasta, también tuvo una incidencia importante el capítulo alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó 2,6%.

A la propia inercia inflacionaria, en marzo se sumaron algunos factores claves que derivaron en esta aceleración del índice. Uno de ellos suele darse cada año: por el regreso a clases, los terceros meses reflejan fuertes incrementos en el rubro educación.

El otro, previsible, fue el impacto que provocó la disparada de los precios internacionales del petróleo (en torno al 60%) a causa de la guerra en Medio Oriente. En ese marco, los combustibles aumentaron alrededor de 24%, aunque su efecto en el dato de inflación se repartirá entre las mediciones de marzo y abril.

Aunque no fueron los únicos factores. Por caso, las carnes y derivados, subdivisión de mayor peso del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, tuvieron otro fuerte incremento: esta vez, del 6,3%.

Otro tanto lo aportó la continuidad de las fuertes subas de los servicios públicos dictaminada por el gobierno. En este segmento, se destacaron en marzo los aumentos en las tarifas de luz (7,8%), agua (4%) y el transporte de pasajeros por carretera (9,4%), que incluye a los colectivos.

Inflación nacional

El próximo martes, el Indec publicará el dato de inflación nacional y hay fuerte expectativa por saber cuánto dará ya que desde junio de 2025 mantiene una tendencia al alza y no son pocos los economistas que creen que marzo podría mostrar un nivel aún más elevado que el 2,9% de enero y febrero. En general, los consultores estiman entre 2,8% y 3,3%, al tiempo que el promedio de los pronósticos del último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central se ubicó en el 3%.

>> Leer más: La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras

Considerando las diferencias de ponderación entre el índice nacional y el porteño, el economista Federico Filippini, de Adcap Grupo Financiero, advirtió: “Usando ponderadores de Indec, el print de Caba sugiere un IPC nacional de 2,9%, aunque desde octubre de 2025 esa extrapolación viene quedándose corta frente al dato final”. Por eso, mantuvo la proyección de 3,1% para marzo a nivel nacional. y con “muchos riesgos al alza”.

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