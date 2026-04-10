La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

La institución educativa se expresó ante el grave hecho que se repitió en esta semana, a 10 días del trágico hecho de San Cristóbal

Las autoridades del colegio María Auxiliadora de Rosario emitieron un comunicado en respuesta a la advertencia de un padre, que denunció a un estudiante de primer año de la secundaria que exhibió una bala en clase dos veces en esta semana. “Se han respetado todos los Protocolos de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y el Protocolo de Cuidado, propio de la Inspectoría «Laura Vicuña» de las Hijas de María Auxiliadora a los fines de garantizar el bienestar y la integridad de los alumnos”, explicaron desde el equipo de Animación, Gestión y Acompañamiento de la institución.

En el comunicado, expresaron que un estudiante de primer año portando una bala durante la semana es “efecto de una sociedad que día a día profundiza sus desigualdades y la violencia en que vive” y que ante este contexto, se comprometen e interpelan como escuela salesiana “ a continuar acompañando todo aquello que atraviesa la vida de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.

“La complejidad de la situación requiere de tiempo, de análisis y discernimiento para tomar las decisiones que el caso requiera para el bien de todos”, apuntaron en el comunicado.

El texto sostiene que el colegio María Auxiliadora seguirá trabajando con las autoridades del Ministerio de Educación de Santa Fe y el de la congregación para “asegurar el derecho a la educación y hacer de nuestra escuela un espacio de prevención y de construcción de lazos donde cada estudiante encuentre reconocimiento, sostén y posibilidad de sentirse parte”.

A la par, los estudiantes de quinto año, como referentes de la comunidad de alumnos, remarcaron que “hoy más que nunca” hay que “estar atentos a los otros, en especial al que está siendo acusado gravemente”.

“Dentro de nuestra escuela, se construye un clima de calma y contención, esperando con tranquilidad y empatía, respuestas. Buscamos que nuestra voz también sea escuchada, porque en un mundo donde los adolescentes están vinculados al desastre, hoy somos los más cuerdos”, dijeron los alumnos del colegio María Auxiliadora.

El hecho quedó enmarcado por la reciente tragedia de San Cristóbal, donde un alumno de 15 años baleó y mató a Ian Cabrera, de 13 años, dentro de la escuela normal Mariano Moreno. El hecho generó conmoción en toda la sociedad y salpicó a toda la provincia con distintos sucesos como el hallazgo de una bala en la escuela María Auxiliadora, un alumno armado en Rafaela y amenazas en Sunchales.

Qué pasó en María Auxiliadora

Un grupo de padres de alumnos del Colegio María Auxiliadora, ubicado en Presidente Roca y San Juan, plantearon su inquietud en torno a un estudiante de primer año de la secundaria que exhibió una bala en clase. Por ese motivo, algunos papás decidieron no enviar a sus hijos a clases este viernes y otros pidieron una reunión con las autoridades de la institución para ser informados sobre las medidas a seguir.

Comprendiendo que hubiera inquietud en los padres de los alumnos, las fuentes oficiales señalaron: “El nene fue a la escuela el lunes con una bala, pero no amenazó a nadie. Las autoridades de la escuela están tomando cartas en el asunto y están hablando con la familia del chico involucrado”.

Pablo, padre de un alumno de primer año de la secundaria, contó a LT8 lo que le llegó a través del testimonio de su hijo. “El día lunes, un compañero le mostró a mi hijo una bala. Le pedí a mi hijo que me describiera cómo era el proyectil, y me respondió que tenía una base dorada, que no estaba aplastada en la punta. Enseguida pensé en lo que había pasado en San Cristóbal, pero lo calmé y le dije que íbamos a esperar a ver cómo se comportaba el chico martes y miércoles”, indicó Pablo.

Según ese testimonio, “la semana transcurrió bien, sin novedades, pero ayer (por este jueves) cuatro chicos hablaron con la directora por un hecho similar del mismo alumno”, describió Pablo.