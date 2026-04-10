Misión cumplida: el Artemis II regresó tras su sobrevuelo tripulado a la Luna

La cápsula amerizó a las 21.08 hora argentina en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. La Marina estadounidense desplegó un operativo

El momento exacto en el que la misión Artemis II realiza el amerizaje luego de estar 10 días en la órbita lunar.

La misión Artemis II regresó este viernes por la noche a la Tierra tras completar un histórico sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna , el primero en más de 50 años. El operativo de amerizaje de la cápsula Orion marcó el cierre de una travesía clave para el futuro de la exploración espacial y concentró la etapa más peligrosa de todo el viaje .

El descenso fue seguido en tiempo real en todo el mundo , con picos de 2.600.000 personas mirando en simultáneo, y puso a prueba los sistemas críticos de navegación, protección térmica y rescate. En pocos minutos, la nave debió reducir una velocidad superior a los 40.000 kilómetros por hora, soportar temperaturas extremas y ejecutar una secuencia técnica sin margen para errores .

Los astronautas de la misión Artemis II se prepararon para un amerizaje de alto riesgo , la etapa final y más riesgosa de su histórico viaje de 10 días alrededor de la Luna.

El Control de Misión de la Nasa autorizó la maniobra crítica de frenado de la misión Artemis II , dando inicio al regreso definitivo hacia la Tierra . Este paso marcó un momento clave, ya que la nave ajustó su trayectoria para abandonar el entorno lunar y encarar el viaje de vuelta.

artemis ii astronautas Foto: Nasa vía AP

La cápsula Orion se desplazó a velocidades extremas y debió afrontar el intenso calor del reingreso atmosférico, una de las fases más exigentes de la misión. El amerizaje frente a las costas de San Diego puso fin a una travesía histórica en el espacio profundo.

La misión Artemis II fue, ante todo, una prueba clave para que la Nasa evalúe sus sistemas de cara al regreso a la superficie lunar, con el objetivo de establecer una base y preparar futuras misiones hacia Marte.

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En ese marco, la agencia apunta a lograr un primer alunizaje en 2028, antes del final de un eventual mandato de Donald Trump y también antes de la meta fijada por China para 2030. Sin embargo, los expertos prevén posibles demoras debido a que los módulos de alunizaje siguen en desarrollo por empresas lideradas por Elon Musk y Jeff Bezos.

Tripulación a salvo

Mientras se daba el descenso, las familias de los astronautas estaban presentes en el centro espacial de la Nasa en Houston.

La tripulación está integrada por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, quienes permanecieron varios días en el espacio probando los sistemas de la nave Orion en condiciones reales de vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre baja.

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Desde la Nasa remarcaron que el éxito del regreso es determinante no sólo para la misión actual, sino también para el programa Artemis en su conjunto, que busca llevar nuevamente seres humanos a la superficie lunar en los próximos años. La cápsula Orion amerizó a las 20:08 (21:08 de la la Argentina). Minutos después del impacto controlado en el agua, se desplegó un operativo conjunto de rescate.