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Belgrano le dio una mano a Newell's y le metió presión a Central

La fecha 14 arrancó con un resultado que favorece a la Lepra porque puede ampliar la ventaja sobre Aldosivi en la pelea por la permanencia

11 de abril 2026 · 11:49hs
El triunfo cordobés benefició a Newells.

Foto: X/@Belgrano.

El triunfo cordobés benefició a Newell's.

Antes de salir en busca de su tercera victoria consecutiva en el certamen, Newell's recibió una buena noticia desde Córdoba. Belgrano le ganó este viernes a Aldosivi, uno de los rivales en la lucha por evitar el descenso. Al mismo tiempo, este resultado le metió presión a Central.

El Pirata se impuso por 1 a 0 en el estadio Julio César Villagra para abrir la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. De esta manera, el Tiburón sigue sin obtener victorias desde el inicio de la temporada y puede llegar a caer al fondo de la tabla anual, de acuerdo al desenlace del resto de los partidos.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinksi triunfó gracias a un gol de Lucas Zelarayán en el minuto 28 del primer tiempo. El resto del encuentro no fue sencillo, ya que el árbitro Daniel Zamora expulsó a Emiliano Rigoni y pasó casi todo el complemento con un jugador menos en cancha.

Belgrano jugó a favor de Newell's

Luego de la derrota, Aldosivi tiene 6 puntos en la tabla anual y es el segundo peor equipo con una diferencia mínima sobre Estudiantes de Río Cuarto. Si Newell's le gana a San Lorenzo este domingo, puede llegar a sumar 12 unidades y duplicar la diferencia por encima de los marplatenses para tratar de alejarse de los últimos puestos.

Embed - BELGRANO 1 - 0 ALDOSIVI | Resumen del partido | #TorneoMercadoLibre 2026

La Lepra recibirá al Ciclón después de dos festejos consecutivos en el certamen, aunque en el medio quedó eliminada de la Copa Argentina por la caída ante Acassuso. La última vez que consiguió ganar tres partidos seguidos fue en el inicio de la Copa de la Liga Profesional 2024, hilvanó cuatro triunfos de la mano del director técnico Mauricio Larriera ante Central Córdoba de Santiago del Estero, Lanús, el propio Belgrano y Unión.

>> Leer más: Newell's: Kudelka rescató a un zaguero que estaba en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Por otra parte, el resultado de este viernes no favoreció al equipo de Jorge Almirón. A partir de la victoria ante Aldosivi, Belgrano superó a Central en la tabla del grupo B y se ubicó en el cuarto lugar con 22 unidades, una brecha mínima por encima de los auriazules.

El Canalla sigue en zona de clasificación a los playoffs, pero ya no tiene la ventaja de la localía en la quinta ubicación. No obstante, un triunfo o un empate ante Huracán le alcanzan para recuperar terreno, ya que tiene mejor diferencia de gol que el Pirata en caso de igualar el puntaje.

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