Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Este sábado a partir de las 13 en el Bar la Fortaleza, de Salta 2845, más de 20 jugadores le darán vida a un nuevo torneo de backgammon en Rosario.

La pasión por el tablero. Una veintena de jugadores le darán vida a un nuevo torneo de backgammon en Rosario demostrando que los juegos de mesa siguen vigentes.

Rosario tendrá este sábado su segundo torneo de backgammon, en el que intervendrán más de 20 jugadores . La cita es desde las 13 en el Bar La Fortaleza, en la calle Salta 2845. El backgammon es un juego de tablero milenario inventado por los persas hace más de 5.000 años.

Después lo descubrieron los árabes, pero fueron los romanos quienes lo difundieron en toda cuenca del Mediterráneo. Actualmente se juega en todo el mundo y siempre se realizan torneos internacionales.

Es un juego de estrategia, las fichas avanzan y se pueden comer de acuerdo a los dos dados que se tiran. Es apto para todas las edades ya que ayuda a socializar, a mantener activas las neuronas y también a saber perder.

Un grupo de jugadores, en forma social, se reúne todos los miércoles desde hace años para seguir despuntando el vicio de reunirse alrededor del tablero y seguir mostrando la pasión por los juegos de mesa, ya que a pesar del mundo digital, siempre van a estar presentes.

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Uno de los referentes es Julio Mastrángelo, quien le dijo a Ovación: “Tengo 60 años y mi historia con el backgammon viene de larga data. Aprendí a jugar en el Bar Arenhas, un lugar muy tradicional para este juego en la ciudad. Después estuve varios años sin jugar, pero hace dos años y medio volví a retomarlo. La verdad es que fue como reencontrarme con algo muy propio”, sentenció emocionado.

Lito, como le dicen sus amigos, continuó: “He participado en torneos en distintos espacios de Rosario, como Arenhas, Pan y Manteca, Pasaporte, el Hotel Riviera y el Jockey Club. También en los recordados torneos Parliament, que se organizaban una vez al año y marcaban una cita importante para los jugadores. Además, tuve la oportunidad de jugar torneos en Buenos Aires y en Mar del Plata, lo que me permitió conocer otros niveles y estilos de juego”, comentó.

Mastrángelo continuó: “El backgammon es algo que dejé por un tiempo, pero que siempre estuvo ahí, esperando que vuelva. Hace aproximadamente 2 años que nos juntamos y el grupo fue creciendo. En general somos entre 10 y 15 por encuentro, y en los torneos se suma más gente”.

“Me contacté por medio de las redes con Alberto Bertot que es quien estaba manteniendo viva esa llama del backgammon en Rosario y me contacto con algunos jugadores que el conocía. Otros se fueron sumando con el boca a boca. El backgammon tiene esa magia que te conecta rápido con gente”, añadió.

El backgammon es un desafío mental

“Para mí el backgammon es una mezcla perfecta entre juego, desafío mental y espacio social. Es un momento para desconectar y a la vez pensar. Lo juego hace desde hace 36 años, y con el tiempo se fue volviendo cada vez más importante. Aprendí a los 24 años. Fue uno de esos juegos que aparecen en la familia o con amigos. Me enseñaron de forma muy simple, pero después uno se va enganchando y empieza a profundizar solo”, continuó.

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En cuanto a la inscripción para este segundo torneo contó: “La verdad viene muy bien. Estamos contentos porque hay interés y se está sumando gente nueva, que es lo más importante. La idea es que sea un torneo abierto, donde todos se sientan cómodos participando. Tenemos como objetivo principal generar un espacio amigable, donde cualquiera pueda venir a jugar sin presión. Obviamente hay competencia, pero lo más importante es el encuentro y el disfrute”.

“Creo que falta que la gente lo conozca más y pierda el miedo. Muchos piensan que es complicado, pero en realidad se aprende rápido. Cuando lo prueban, generalmente se enganchan.

En cuanto al juego manifestó: “Los secretos básicos son entender los movimientos, tener paciencia y aprender a tomar decisiones con los dados que te tocan. Sirve muchísimo para los chicos ya que ayuda a pensar, a planificar y a aceptar resultados, algo que es clave en la vida y en la formación de las personas”.

Finalmente dijo: “El objetivo es seguir creciendo, sumar gente nueva y consolidar un espacio regular de juego en Rosario. También organizar más torneos y actividades para que el backgammon siga ganando lugar. Nos juntamos todos los miércoles a las 19 en el Bar La Fortaleza e invitamos a todos los interesados que se quieran sumar sin importar el nivel o a los que quieran aprender de este juego milenario y maravilloso”.

Alberto Bertot, la voz de la experiencia en el backgammon

El padre de la criatura de este grupo es Alberto Bertot, un rosarino quien vive en Italia desde 1985, pero se vino a Rosario para participar del torneo.

“El gran problema del backgammon es que no hay una Federación internacional como en otros juegos de tablero como el ajedrez o el scrabble. Las que hay son inventadas, pero no contempla todos los países”, dijo Bertot

“A Lito Mastrángelo lo conocí en las redes jugando partidos on line. En su momento hice una página en Facebook. La gente va rotando mucho en esto ya que muchos creen que es un juego de suerte, pero tiene mucho de razonamiento y en partidos largos a 21 puntos, en el 90 % de las veces gana el mejor. Otro problema que hay en el backgammon es que hay muchos que lo consideran un juego de elite”, explicó

En cuanto a su experiencia personal dijo: “. Aprendí viendo a otros. Es un juego que requiere estudios y hay que dedicarle tiempo. En Europa hay torneos que filman la partida para analizar las jugadas con la computadora. Hay programas que en función de los dados que salgan te indica cuales son las mejores movidas, las peores y si hay errores garrafales”.

“Es muy difícil la difusión. Lo intenté en Córdoba con algunos bares y no tuve mucho éxito. Hay varias colectividades que conocen el juego, pero son muy cerrados si no sos parte”, finalizó.