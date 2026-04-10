La Capital | Ovación | Rosario

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Este sábado a partir de las 13 en el Bar la Fortaleza, de Salta 2845, más de 20 jugadores le darán vida a un nuevo torneo de backgammon en Rosario.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

10 de abril 2026 · 17:41hs
La pasión por el tablero. Una veintena de jugadores le darán vida a un nuevo torneo de backgammon en Rosario demostrando que los juegos de mesa siguen vigentes.

La pasión por el tablero. Una veintena de jugadores le darán vida a un nuevo torneo de backgammon en Rosario demostrando que los juegos de mesa siguen vigentes.

Rosario tendrá este sábado su segundo torneo de backgammon, en el que intervendrán más de 20 jugadores. La cita es desde las 13 en el Bar La Fortaleza, en la calle Salta 2845. El backgammon es un juego de tablero milenario inventado por los persas hace más de 5.000 años.

Después lo descubrieron los árabes, pero fueron los romanos quienes lo difundieron en toda cuenca del Mediterráneo. Actualmente se juega en todo el mundo y siempre se realizan torneos internacionales.

Es un juego de estrategia, las fichas avanzan y se pueden comer de acuerdo a los dos dados que se tiran. Es apto para todas las edades ya que ayuda a socializar, a mantener activas las neuronas y también a saber perder.

Un grupo de jugadores, en forma social, se reúne todos los miércoles desde hace años para seguir despuntando el vicio de reunirse alrededor del tablero y seguir mostrando la pasión por los juegos de mesa, ya que a pesar del mundo digital, siempre van a estar presentes.

>>> Leer más: Preocupación en la selección argentina de cara al Mundial: otra lesión de Lautaro Martínez

Uno de los referentes es Julio Mastrángelo, quien le dijo a Ovación: “Tengo 60 años y mi historia con el backgammon viene de larga data. Aprendí a jugar en el Bar Arenhas, un lugar muy tradicional para este juego en la ciudad. Después estuve varios años sin jugar, pero hace dos años y medio volví a retomarlo. La verdad es que fue como reencontrarme con algo muy propio”, sentenció emocionado.

Lito, como le dicen sus amigos, continuó: “He participado en torneos en distintos espacios de Rosario, como Arenhas, Pan y Manteca, Pasaporte, el Hotel Riviera y el Jockey Club. También en los recordados torneos Parliament, que se organizaban una vez al año y marcaban una cita importante para los jugadores. Además, tuve la oportunidad de jugar torneos en Buenos Aires y en Mar del Plata, lo que me permitió conocer otros niveles y estilos de juego”, comentó.

Mastrángelo continuó: “El backgammon es algo que dejé por un tiempo, pero que siempre estuvo ahí, esperando que vuelva. Hace aproximadamente 2 años que nos juntamos y el grupo fue creciendo. En general somos entre 10 y 15 por encuentro, y en los torneos se suma más gente”.

“Me contacté por medio de las redes con Alberto Bertot que es quien estaba manteniendo viva esa llama del backgammon en Rosario y me contacto con algunos jugadores que el conocía. Otros se fueron sumando con el boca a boca. El backgammon tiene esa magia que te conecta rápido con gente”, añadió.

El backgammon es un desafío mental

“Para mí el backgammon es una mezcla perfecta entre juego, desafío mental y espacio social. Es un momento para desconectar y a la vez pensar. Lo juego hace desde hace 36 años, y con el tiempo se fue volviendo cada vez más importante. Aprendí a los 24 años. Fue uno de esos juegos que aparecen en la familia o con amigos. Me enseñaron de forma muy simple, pero después uno se va enganchando y empieza a profundizar solo”, continuó.

>>> Leer más: Básquet: Temperley venció a Atalaya en la Superliga y Gimnasia perdió en la Liga Federal

En cuanto a la inscripción para este segundo torneo contó: “La verdad viene muy bien. Estamos contentos porque hay interés y se está sumando gente nueva, que es lo más importante. La idea es que sea un torneo abierto, donde todos se sientan cómodos participando. Tenemos como objetivo principal generar un espacio amigable, donde cualquiera pueda venir a jugar sin presión. Obviamente hay competencia, pero lo más importante es el encuentro y el disfrute”.

“Creo que falta que la gente lo conozca más y pierda el miedo. Muchos piensan que es complicado, pero en realidad se aprende rápido. Cuando lo prueban, generalmente se enganchan.

En cuanto al juego manifestó: “Los secretos básicos son entender los movimientos, tener paciencia y aprender a tomar decisiones con los dados que te tocan. Sirve muchísimo para los chicos ya que ayuda a pensar, a planificar y a aceptar resultados, algo que es clave en la vida y en la formación de las personas”.

Finalmente dijo: “El objetivo es seguir creciendo, sumar gente nueva y consolidar un espacio regular de juego en Rosario. También organizar más torneos y actividades para que el backgammon siga ganando lugar. Nos juntamos todos los miércoles a las 19 en el Bar La Fortaleza e invitamos a todos los interesados que se quieran sumar sin importar el nivel o a los que quieran aprender de este juego milenario y maravilloso”.

Alberto Bertot, la voz de la experiencia en el backgammon

El padre de la criatura de este grupo es Alberto Bertot, un rosarino quien vive en Italia desde 1985, pero se vino a Rosario para participar del torneo.

“El gran problema del backgammon es que no hay una Federación internacional como en otros juegos de tablero como el ajedrez o el scrabble. Las que hay son inventadas, pero no contempla todos los países”, dijo Bertot

“A Lito Mastrángelo lo conocí en las redes jugando partidos on line. En su momento hice una página en Facebook. La gente va rotando mucho en esto ya que muchos creen que es un juego de suerte, pero tiene mucho de razonamiento y en partidos largos a 21 puntos, en el 90 % de las veces gana el mejor. Otro problema que hay en el backgammon es que hay muchos que lo consideran un juego de elite”, explicó

En cuanto a su experiencia personal dijo: “. Aprendí viendo a otros. Es un juego que requiere estudios y hay que dedicarle tiempo. En Europa hay torneos que filman la partida para analizar las jugadas con la computadora. Hay programas que en función de los dados que salgan te indica cuales son las mejores movidas, las peores y si hay errores garrafales”.

“Es muy difícil la difusión. Lo intenté en Córdoba con algunos bares y no tuve mucho éxito. Hay varias colectividades que conocen el juego, pero son muy cerrados si no sos parte”, finalizó.

Noticias relacionadas
El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: viernes de sol pleno y una máxima de 24 grados

Arajet volará directo desde el próximo junio desde Rosario a República Dominicana.

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias

Bolsa de Comercio de Rosario. 

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede del 2° Encuentro de Abogados de Empresa

Un 42% de los comerciantes encuestados anticipa nuevas caídas en los próximos meses.

Se desploman las ventas en Rosario: cayeron 6,5% en marzo

Ver comentarios

Las más leídas

Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

Lo último

Asociación Rosarina de Fútbol: Emiliano Bonomelli, el gran capitán que sigue vigente en Unión de Álvarez

Asociación Rosarina de Fútbol: Emiliano Bonomelli, el gran capitán que sigue vigente en Unión de Álvarez

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

La Justicia apunta a las refacciones de la casa de Adorni en el country de Exaltación de la Cruz

La Justicia apunta a las refacciones de la casa de Adorni en el country de Exaltación de la Cruz

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

Una fue en cercanías al Monumento a la Bandera, la otra en zona sur y ocurrieron a plena luz del día. Ambos hechos finalizaron con personas aprehendidas

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego
La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases
La Ciudad

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa
Policiales

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

El 107, fuera de servicio: desde el Sies habilitan teléfonos alternativos para emergencias médicas
La Ciudad

El 107, fuera de servicio: desde el Sies habilitan teléfonos alternativos para emergencias médicas

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR
La Ciudad

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo
La Región

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Ovación
Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Por Carlos Durhand
Ovación

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Newells: un titular que viene de hacer un gol está en duda para recibir a San Lorenzo

Newell's: un titular que viene de hacer un gol está en duda para recibir a San Lorenzo

Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Policiales
En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego
Policiales

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

Zona oeste: ocho allanamientos en los que se secuestraron cocaína, dólares, motos y una camioneta

Zona oeste: ocho allanamientos en los que se secuestraron cocaína, dólares, motos y una camioneta

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Tres detenidos en el primer operativo de flagrancia virtual detectado por el sistema Lince

Tres detenidos en el primer operativo de "flagrancia virtual" detectado por el sistema Lince

La Ciudad
La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases
La Ciudad

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

El 107, fuera de servicio: desde el Sies habilitan teléfonos alternativos para emergencias médicas

El 107, fuera de servicio: desde el Sies habilitan teléfonos alternativos para emergencias médicas

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Se viene una nueva edición del Social Media Day Rosario 2026

Se viene una nueva edición del Social Media Day Rosario 2026

Un joven fue baleado en un presunto intento de robo y quedó internado
Policiales

Un joven fue baleado en un presunto intento de robo y quedó internado

Falsa agente turística detenida en Santa Fe por estafar a clientes en 16 millones de pesos
Policiales

Falsa agente turística detenida en Santa Fe por estafar a clientes en 16 millones de pesos

Investigan la muerte de un hombre de 58 años en su casa de la zona oeste
Policiales

Investigan la muerte de un hombre de 58 años en su casa de la zona oeste

Murió un hombre que había sufrido graves heridas en un choque
LA CIUDAD

Murió un hombre que había sufrido graves heridas en un choque

Malvinas en Imágenes: una muestra en Rosario recorre 500 años de historia y memoria
La Ciudad

Malvinas en Imágenes: una muestra en Rosario recorre 500 años de historia y memoria

Comercios de Rosario: capacitarán en digitalización para enfrentar la caída de ventas

Por Nicolás Maggi
la Ciudad

Comercios de Rosario: capacitarán en digitalización para enfrentar la caída de ventas

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

El tiempo en Rosario: viernes de sol pleno y una máxima de 24 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: viernes de sol pleno y una máxima de 24 grados

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado
Policiales

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja
Ovación

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich
Policiales

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos
La Región

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias
La Ciudad

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias

Causa Andis: ordenan volver a indagar a Diego Spagnuolo por el escándalo de presuntas coimas
Política

Causa Andis: ordenan volver a indagar a Diego Spagnuolo por el escándalo de presuntas coimas

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Por Emmanuel Paz
Negocios

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Cayó el último implicado y el crimen del joven en Funes quedó esclarecido en pocos días
La Región

Cayó el último implicado y el crimen del joven en Funes quedó esclarecido en pocos días

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela
La Región

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional
Policiales

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Ley de glaciares: convocan a participar de la demanda colectiva más grande de la historia
politica

Ley de glaciares: convocan a participar de la "demanda colectiva más grande de la historia"

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario