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Recorrida de funcionarios locales y de la provincia por unidades productivas de Villa Gobernador Gálvez

La ministra Victoria Tejeda y el intendente, Alberto Ricci, visitaron dos espacios donde se producen textiles y panificación recientemente refaccionados y con nueva maquinaria

10 de abril 2026 · 16:27hs
Con el programa “Germinando” del gobierno de la provincia de Santa Fe

Con el programa “Germinando” del gobierno de la provincia de Santa Fe, se invirtieron más de 50 millones de pesos para adquirir un horno y veinte máquinas textiles para fortalecer las unidades productivas de la ciudad.
Recorrida de funcionarios locales y de la provincia por unidades productivas de Villa Gobernador Gálvez

El intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano del gobierno provincial, María Victoria Tejeda, visitaron el Centro Municipal El Triángulo y la Textil municipal Arcoíris, dos espacios donde funcionan las unidades productivas de panificación y textil respectivamente. A través de un trabajo conjunto entre municipio y provincia se realizaron obras de refacción y se adquirieron maquinarias con una inversión superior a los 92 millones de pesos para seguir fortaleciendo estas unidades productivas.

Concretamente, con el programa “Germinando” del gobierno de la provincia de Santa Fe, se invirtieron más de 50 millones de pesos para adquirir un horno y veinte máquinas textiles para fortalecer estos lugares con el fin de que cada vez más personas puedan capacitarse y puedan ser parte de las unidades productivas.

A la vez, el municipio llevó adelante obras de refacciones en ambos sitios para mejorar las condiciones edilicias. Para esos trabajos se invirtieron otros 40 millones de pesos.

VGG-visita2

Presencia en territorio

Ricci señaló: “Quiero agradecer al gobernador (Maximiliano) Pullaro, porque haber tomado la decisión de estar presentes en el territorio y ver las necesidades de la gente es muy acertado. Hoy visitamos las unidades productivas de panificación y la textil, una muestra que todo lo que gestionamos se vuelca a la comunidad, una comunidad que cada vez necesita más de un Estado presente”.

“Vemos que el gobierno nacional se alejó de la comunidad, y donde los gobiernos locales junto al gobierno provincial tenemos que dar una respuesta, tanto en necesidades alimenticias como en capacitaciones para poder tener un oficio y una salida laboral”, continuó.

Unidades productivas

Asimismo, Ricci contó que “hoy visitamos la panadería de El Triángulo donde gracias a un aporte de la provincia pudimos comprar un horno, y la textil municipal Arcoíris donde también pudimos adquirir 20 máquinas junto al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano”.

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, resaltó: “Quiero felicitar al intendente por este gran trabajo que vienen haciendo con las unidades productivas. Escuchar el testimonio de las participantes y ver que gracias a esto tienen una salida laboral y construyen comunidad, porque acá se escuchan, se abraza, se dan contención y además se llevan un oficio”.

“El gobernador desde el primer día nos dice ‘vayan al territorio, escuchen y resuelvan’ y esta es la manera de resolver. El equipo de la Municipalidad presentó un proyecto para la textil y la panadería de El Triángulo y avanzamos para poder concretarlo”, agregó Tejeda.

Por último, y con lo que respecta a lo social, la funcionaria hizo hincapié en la inversión que se está realizando “en lo que tiene que ver con copas de leche y comedores para que cada santafesino tenga su plato de comida. Lo hacemos en conjunto con los gobiernos locales, pero necesitamos también que el gobierno nacional se acuerde de los santafesinos, porque estos recursos que se vuelven a invertir en cada persona que lo necesita, surge de los impuestos de los vecinos”.

>>Leer más: Villa Gobernador Gálvez abrió las inscripciones para los cursos gratuitos en oficios

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