Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la "exaltación de la violencia"

La fiscal general María Cecilia Vranicich planteó la necesidad de analizar restricciones para adolescentes tras el crimen de un estudiante en San Cristóbal

Cuando ya pasó más de una semana del ataque que terminó con un estudiante muerto y otros dos heridos en San Cristóbal , la fiscal general María Cecilia Vranicich consideró este viernes que Santa Fe debe considerar el bloqueo u otras limitaciones para adolescentes en redes sociales . "Acá es solamente la exaltación de la violencia como un fin en sí mismo ", advirtió.

La máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación (MPA) reveló que después del asesinato de Ian Cabrera (13) detectaron publicaciones alarmantes sobre el caso. Durante un reportaje en LT8 recordó que "comenzaron a aparecer páginas donde felicitaban" al autor de los disparos en la Escuela Normal Superior 40 Mariano Moreno , un alumno de 15 años que no es punible.

La funcionaria abrió el debate sobre las restricciones en internet este jueves, durante la presentación de su informe de gestión 2025 en la Legislatura de Santa Fe. Si bien no pidió directamente una prohibición, planteó: "La propuesta fue ponernos a pensar por qué otros países están tomando estas decisiones" .

Según explicó Vranicich, Australia fue el primer país que decidió regular el acceso a redes sociales. "Fue bastante extremista porque prohibió totalmente el uso para menores de 16 años" , detalló.

Embed - María Cecilia Vranicich habló sobre las muertes violentas en la provincia de Santa Fe

El primer ejemplo que citó la exauditora general también contempla sanciones económicas graves. En este sentido dio cuenta de multas de casi 50 millones de dólares para las empresas de aplicaciones que no cumplan con las leyes locales y permitan el ingreso.

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La titular del MPA añadió que el tema de las restricciones ya fue abordado con matices distintos en otros países. A la hora del repaso, comentó: "Escuché que Grecia lo está queriendo implementar para el año que viene, incluso le está solicitando a la Unión Europea que también lo haga".

El abanico de opciones para prevenir la violencia llega al punto de evaluar "bloqueos digitales" en algunos lugares del mundo, según explicó la funcionaria. "El debate está enfocado en el bienestar de la salud mental de los adolescentes", afirmó.

¿Qué pasó en redes sociales tras el tiroteo en San Cristóbal?

Vranicich dijo que el ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal pudo ser una "masacre" y esto no ocurrió "gracias a que el asistente escolar interrumpió" al adolescente armado. En cuanto al riesgo del plan, detalló que el alumno había llevado 40 cartuchos de escopeta a la institución.

La Justicia provincial no sólo se dedicó a esclarecer cómo y por qué mataron a Ian Cabrera. "Después del hecho comenzaron a aparecer páginas fandom. El joven empezaba a ser alabado por otros adolescentes de nuestro país", puntualizó la fiscal general.

Los investigadores se encontraron ante un panorama muy complejo en cuanto al efecto que tuvo el homicidio y los disparos contra los dos estudiantes heridos. Ni bien encontraban alguna publicación que celebraba lo sucedido, pedían que el bloqueo y la eliminación. Respecto de lo ocurrido en los días posteriores, la funcionaria precisó: "Estuvimos muy atentos y continuamente mandábamos oficios a las empresas responsables".

La ex auditora general del organismo comentó que en las comunidades digitales ligadas a este tipo de ataques no sólo propician una planificación previa. También promueven una "arenga" para llevarlos a cabo. "En realidad, es el ejercicio de la violencia como un fin en sí mismo. Detrás no hay una ideología extremista religiosa o por una forma de gobierno como a lo mejor hablábamos en otra época", indicó.