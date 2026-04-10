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Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase

El episodio sucedió en un curso del primer año de la secundaria. Las autoridades de la institución se reunieron con los padres del adolescente

10 de abril 2026 · 11:35hs
Inquietud de padres de alumnos del colegio María Auxiliadora por un chico que exhibió una bala ante sus compañeros

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Inquietud de padres de alumnos del colegio María Auxiliadora por un chico que exhibió una bala ante sus compañeros
Algunos padres decidieron no enviar a su chicos a clases. Otros se iban a reunir con las autoridades de la escuela 

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Algunos padres decidieron no enviar a su chicos a clases. Otros se iban a reunir con las autoridades de la escuela 

Un grupo de padres de alumnos del Colegio María Auxiliadora, ubicado en Presidente Roca y San Juan, plantearon su inquietud en torno a un estudiante de primer año de la secundaria que exhibió una bala en clase. Por ese motivo, algunos papás decidieron no enviar a sus hijos a clases este viernes y otros pidieron una reunión con las autoridades de la institución para ser informados sobre las medidas a seguir.

Voceros del Ministerio de Educación de Santa Fe confirmaron a La Capital que el chico exhibió antes sus compañeros una bala, pero aclararon que no hay constancia de que hubiera amenazado a sus pares. El caso, indicaron desde la cartera indicativa, está en manos de las autoridades de María Auxiliadora, quienes esta mañana habían mantenido una reunión con los padres del alumno que mostró la bala y también con los padres que plantearon sus temores.

El testimonio del padre de un chico

Comprendiendo que hubiera inquietud en los padres de los alumnos, las fuentes oficiales señalaron: “El nene fue a la escuela el lunes con una bala, pero no amenazó a nadie. Las autoridades de la escuela están tomando cartas en el asunto y están hablando con la familia del chico involucrado”.

Pablo, padre de un alumno de primer año de la secundaria, contó a LT8 lo que le llegó a través del testimonio de su hijo.

mamá alumno de M. Auxiliadora

“El día lunes, un compañero le mostró a mi hijo una bala. Le pedí a mi hijo que me describiera cómo era el proyectil, y me respondió que tenía una base dorada, que no estaba aplastada en la punta. Enseguida pensé en lo que había pasado en San Cristóbal, pero lo calmé y le dije que íbamos a esperar a ver cómo se comportaba el chico martes y miércoles”, indicó Pablo.

María Auxiliadora

Según ese testimonio, “la semana transcurrió bien, sino novedades, pero ayer cuatro chicos hablaron con la directora por un hecho similar del mismo alumno. El pibe adujo que tenía familiares que se manejaba de esa forma y amenazó que en caso de que quisiera matar a alguien empezaría con una compañera y con mi hijo”, describió Pablo.

Primer año de la secundaria

El hombre remarcó que “los chicos ingresaron este año a la escuela, se conocen desde hace poco. No hubo un hecho así antes. A partir de eso, los padres nos empezamos a comunicar y hoy la asistencia al colegio en los niveles primarios y secundarios está reducida a menos de la mitad”.

>> Leer más: Hallan una bala 9 mm intacta en el interior de un aula de una escuela de la zona oeste

“No hubo conflictos previos de ningún tipo, según dijeron los chicos. La directora del colegio estaría reunida con la madre del chico que amenazó”, agregó Pablo. “El colegio aduce que no pueden revisar las mochilas de los chicos, pero sí pueden exigir que dejen el celular en una caja al ingresar, y eso me parece perfecto. Pero no me parece coherente que no puedan revisar las mochilas. Muchos padres decidieron no traer a los chicos por precaución. La mayoría esperando que nos llame la directora”.

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