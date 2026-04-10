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Newell's: Kudelka rescató a un zaguero que estaba en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Ante las lesiones de los defensores, la Lepra podría incluir a un futbolista que estaba marginado en la nómina de convocados para el partido con el Cuervo

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

10 de abril 2026 · 20:41hs
Fabián Noguera estaba marginado y tendría una nueva chance en Newells.

Fabián Noguera estaba marginado y tendría una nueva chance en Newell's.

La historia de Fabián Noguera en Newell's podría tener un nuevo capítulo. El zaguero, que estaba entrenando aparte del grupo por un tema contractual, se sumó al plantel principal de Frank Kudelka y hay chances concretas de que este sábado integre la lista de concentrados para el partido del domingo, a las 15, ante San Lorenzo.

Noguera volvió a entrenar con el plantel de primera división esta semana tras entrenar varios meses apartado del grupo principal por desacuerdos con la comisión directiva.

Ahora el escenario cambió y las lesiones de zagueros como Bruno Cabrera y Nicolás Goitea obligaron a Kudelka a contemplar todas las opciones que tiene a mano en el club. Y allí surgió la chance de contar con Noguera.

>> Leer más: El rol que podría tener un ex-Newell's en la nueva estructura de fútbol

El zaguero que pasó por Estudiantes de La Plata es considerado por el actual cuerpo técnico y si bien no está confirmado, corre con chances de estar entre los citados para el compromiso del domingo ante San Lorenzo.

Otros jugadores que se están poniendo a punto son Ian Glavinovich, que en la semana jugó 45 minutos para la división reserva, y el juvenil Lucas Baños, que el último fin de semana estuvo en el banco de suplentes.

Las diferencias entre Newell's y Noguera

A principios de año, Roberto Sensini, por entonces gerente del fútbol rojinegro, dijo en conferencia de prensa que “Fabián Noguera tiene un sueldo alto, no es su culpa. Quisimos arreglar la deuda, estirar su contrato y bajar las pretensiones. No tuvimos una respuesta positiva. Nos demandó y nos pusimos al día. No es parte del grupo por decisión institucional”.

>> Leer más: Newell's: un titular que viene de hacer un gol está en duda para recibir a San Lorenzo

A lo que el ex Estudiantes de La Plata había respondido en redes sociales: “Acepté reducir mi salario. Ofrecí diferentes formas de pagos, se negaron. Deberían preguntar cuál es el beneficio para el club, mantener el mismo contrato excluyéndome del plantel, entrenando solo a contra horario”.

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