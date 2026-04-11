Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Desde la Red de Clubes de Rosario aseguran que a las familias se les hace cada vez más difícil sostener el abono mensual para que sus hijos hagan deportes

Los clubes de barrio de Rosario se encuentran otra vez acorralados por la dificultad de las familias a la hora de cumplir con el pago de la cuota societaria de sus hijos a raíz de la pérdida de poder adquisitivo . Como instituciones de contención, formación y acompañamiento, reclaman ayuda estatal para que niños, niñas y adolescentes sigan realizando actividades.

El pedido se centra en la idea del deporte como un cable a tierra en una coyuntura que no es novedosa. Las entidades de la ciudad acusan el golpe desde 2016 en adelante con los tarifazos de luz, agua y gas, a partir de las medidas del gobierno nacional de aquel entonces . Eso generó que muchos espacios queden endeudados, a tal punto de no poder hacer frente a los gastos corrientes. Una situación similar ya se había dado en esa época, cuando las familias tuvieron dificultades de pagar la cuota de sus hijos a partir de la pérdida de la caída de los salarios.

"El tema es que todo viene entrelazado con la parte económica que estamos viviendo, cada vez estamos peor y eso repercute en todos los eslabones de la cadena familiar. Los chicos y chicas siguen siendo socios porque los padres quieren que hagan un deporte, pero cada vez son menos los asociados porque los padres no tienen dinero", reseñó Chiqui Goñi , quien presidirá la Red de Clubes de Rosario por los próximos tres años.

Tras 15 años al frente del Club Social y Deportivo Unión y Progreso, de barrio Echesortu, la dirigente le comentó a La Capital que la mayoría de los clubes de Rosario no tienen un poder adquisitivo como otros de mayores recursos y eso repercute de manera sensible en las arcas de las instituciones deportivas.

>> Leer más: Clubes de Rosario: cuotas, alquileres y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

"Nadie quiere que los chicos dejen el club porque los padres no pueden pagar la cuota y tampoco la podés subir. Entonces te quedás sin poder cubrir los gastos corrientes, donde todos los días se rompe algo o se necesita renovar elementos: un piso, pintura, una pelota de básquet, que son carísimas, sólo para poner un ejemplo", detalló.

En ese marco, aseguró: "Como club y proyecto deportivo queremos darles una buena calidad a los chicos, mantener bien las instalaciones, las canchas y pisos, pero vivimos colocando parches constatemente porque el Estado ayuda cada vez menos. Es muy linda la frase de los políticos cuando hablan de inclusión y deporte, pero para eso hay que darles buena calidad y recursos a las instituciones deportivas".

Red de Clubes: esfuerzo mancomunado

La Red de Clubes de Rosario agrupa aproximadamente a 40 instituciones deportivas que se organizaron a partir de los tarifazos impulsados por el expresidente Mauricio Macri.

2019-01-16 lc 68132164.jpg A través del deporte. La mayoría de estos clubes cumple un rol social fundamental en cada barrio. Representan un espacio de integración y contención muy importante. Marcelo Bustamante

"Por eso nos ayudamos entre todos, porque el panorama es muy difícil. Sólo estamos exentos de tasas como TGI o API porque tenemos convenios con escuelas, pero tenemos que afrontar grandes gastos en luz, gas y agua y el sueldo de los profesores, por eso todo es a pulmón entre dirigentes socios", dijo Goñi.

Las cuotas societarias sumadas a cada deporte oscilan entre 36 mil y 50 mil pesos por socio, según el club. Y ni hablar de que en la mayoría de los casos, las familias son numerosas, con lo cual ese dinero se duplica o triplica.

>> Leer más: Por la crisis, cada vez más socios de clubes de barrio dejan de pagar la cuota

La dirigente reseñó que hasta la llegada del gobierno de Javier Milei funcionaba el programa Clubes en Obra, que otorgaba 5 millones de pesos para que las entidades deportivas pudieran realizar refacciones, reacondicionar espacios y realizar el mantenimiento correspondiente de las instalaciones.

"Ese programa funcionó entre 2022 y 2023, pero ahora no dan más nada. Sólo queda el Coprode de la provincia, proveniente del dinero de Lotería y Casinos. Hasta el año pasado entregaba 3,5 millones de pesos, que sólo servían para comprar indumentaria deportiva, ya que una pelota de básquet está carísima, y ni hablar del dinero que se necesita para pagarle a los profesores de las actividades", describrió.

Clubes: impulso de la economía local

Esteban Ortega, miembro de la Red de Clubes de Rosario y dirigente del Club San Martín, de zona norte, evaluó que el presupuesto de los clubes varía de acuerdo a las instalaciones y actividades. "Hay clubes que tienen un presupuesto mensual de entre uno y dos millones de pesos y otros, entre los 8 y 10 millones de pesos, como el nuestro, que es relativamente chico, pero los clubes más grandes ese número asciente notablemente", indicó.

barrio.jpg Los clubes de barrio se ven sensiblemente afectados por los aumentos de las tarifas.

En tanto, subrayó: "Los clubes son espacios que crean trabajo y que impulsan la economía local. En el San Martín, por ejemplo, hay cinco empleados fijos y más de 30 contratados entre docentes, talleristas y acompañantes. Además, eventualmente se contratan albañiles, electricistas, plomeros y múltiples oficios".

>> Leer más: Cuota Social, el programa que busca contener a los chicos en los clubes de barrio

Ortega razonó que esos 10 millones de pesos mensuales deben recaudarse con cuota social y cuota deportiva, eventos culturales, alquileres de cumpleaños y eventos privados, canon de concesión de bufete, entre otros. "Muchas veces se hacen malabares porque si bien el club es un impulso de la economía local, no produce un bien ni vende un servicio, sino que es un ente que organiza actividades y que no tiene fines de lucro", aseguró.

En ese marco, el directivo sostuvo que el Estado, atento a la importancia de este tipo de entidades, es fundamental a la hora de la inversión para el desarrollo. "Las obras grandes que hacen crecer al club requieren mucha inversión. Y ahí sí, por más malabares que se hagan o por más creatividad que se tenga en la administración, es imposible sin el acceso a subsidios o aportes grandes", apuntó.