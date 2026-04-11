La Capital | La Ciudad | clubes de barrio

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Desde la Red de Clubes de Rosario aseguran que a las familias se les hace cada vez más difícil sostener el abono mensual para que sus hijos hagan deportes

Matías Petisce

Por Matías Petisce

11 de abril 2026 · 12:21hs
Reponer pelotas de básquet tiene un costo alto en los clubes de barrio.

Archivo La Capital

Reponer pelotas de básquet tiene un costo alto en los clubes de barrio.

Los clubes de barrio de Rosario se encuentran otra vez acorralados por la dificultad de las familias a la hora de cumplir con el pago de la cuota societaria de sus hijos a raíz de la pérdida de poder adquisitivo. Como instituciones de contención, formación y acompañamiento, reclaman ayuda estatal para que niños, niñas y adolescentes sigan realizando actividades.

El pedido se centra en la idea del deporte como un cable a tierra en una coyuntura que no es novedosa. Las entidades de la ciudad acusan el golpe desde 2016 en adelante con los tarifazos de luz, agua y gas, a partir de las medidas del gobierno nacional de aquel entonces. Eso generó que muchos espacios queden endeudados, a tal punto de no poder hacer frente a los gastos corrientes. Una situación similar ya se había dado en esa época, cuando las familias tuvieron dificultades de pagar la cuota de sus hijos a partir de la pérdida de la caída de los salarios.

Que nadie se quede afuera

"El tema es que todo viene entrelazado con la parte económica que estamos viviendo, cada vez estamos peor y eso repercute en todos los eslabones de la cadena familiar. Los chicos y chicas siguen siendo socios porque los padres quieren que hagan un deporte, pero cada vez son menos los asociados porque los padres no tienen dinero", reseñó Chiqui Goñi, quien presidirá la Red de Clubes de Rosario por los próximos tres años.

Tras 15 años al frente del Club Social y Deportivo Unión y Progreso, de barrio Echesortu, la dirigente le comentó a La Capital que la mayoría de los clubes de Rosario no tienen un poder adquisitivo como otros de mayores recursos y eso repercute de manera sensible en las arcas de las instituciones deportivas.

>> Leer más: Clubes de Rosario: cuotas, alquileres y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

"Nadie quiere que los chicos dejen el club porque los padres no pueden pagar la cuota y tampoco la podés subir. Entonces te quedás sin poder cubrir los gastos corrientes, donde todos los días se rompe algo o se necesita renovar elementos: un piso, pintura, una pelota de básquet, que son carísimas, sólo para poner un ejemplo", detalló.

En ese marco, aseguró: "Como club y proyecto deportivo queremos darles una buena calidad a los chicos, mantener bien las instalaciones, las canchas y pisos, pero vivimos colocando parches constatemente porque el Estado ayuda cada vez menos. Es muy linda la frase de los políticos cuando hablan de inclusión y deporte, pero para eso hay que darles buena calidad y recursos a las instituciones deportivas".

Red de Clubes: esfuerzo mancomunado

La Red de Clubes de Rosario agrupa aproximadamente a 40 instituciones deportivas que se organizaron a partir de los tarifazos impulsados por el expresidente Mauricio Macri.

2019-01-16 lc 68132164.jpg
A través del deporte. La mayoría de estos clubes cumple un rol social fundamental en cada barrio. Representan un espacio de integración y contención muy importante.

A través del deporte. La mayoría de estos clubes cumple un rol social fundamental en cada barrio. Representan un espacio de integración y contención muy importante.

"Por eso nos ayudamos entre todos, porque el panorama es muy difícil. Sólo estamos exentos de tasas como TGI o API porque tenemos convenios con escuelas, pero tenemos que afrontar grandes gastos en luz, gas y agua y el sueldo de los profesores, por eso todo es a pulmón entre dirigentes socios", dijo Goñi.

Las cuotas societarias sumadas a cada deporte oscilan entre 36 mil y 50 mil pesos por socio, según el club. Y ni hablar de que en la mayoría de los casos, las familias son numerosas, con lo cual ese dinero se duplica o triplica.

>> Leer más: Por la crisis, cada vez más socios de clubes de barrio dejan de pagar la cuota

La dirigente reseñó que hasta la llegada del gobierno de Javier Milei funcionaba el programa Clubes en Obra, que otorgaba 5 millones de pesos para que las entidades deportivas pudieran realizar refacciones, reacondicionar espacios y realizar el mantenimiento correspondiente de las instalaciones.

"Ese programa funcionó entre 2022 y 2023, pero ahora no dan más nada. Sólo queda el Coprode de la provincia, proveniente del dinero de Lotería y Casinos. Hasta el año pasado entregaba 3,5 millones de pesos, que sólo servían para comprar indumentaria deportiva, ya que una pelota de básquet está carísima, y ni hablar del dinero que se necesita para pagarle a los profesores de las actividades", describrió.

Clubes: impulso de la economía local

Esteban Ortega, miembro de la Red de Clubes de Rosario y dirigente del Club San Martín, de zona norte, evaluó que el presupuesto de los clubes varía de acuerdo a las instalaciones y actividades. "Hay clubes que tienen un presupuesto mensual de entre uno y dos millones de pesos y otros, entre los 8 y 10 millones de pesos, como el nuestro, que es relativamente chico, pero los clubes más grandes ese número asciente notablemente", indicó.

barrio.jpg
Los clubes de barrio se ven sensiblemente afectados por los aumentos de las tarifas.
Los clubes de barrio se ven sensiblemente afectados por los aumentos de las tarifas.

En tanto, subrayó: "Los clubes son espacios que crean trabajo y que impulsan la economía local. En el San Martín, por ejemplo, hay cinco empleados fijos y más de 30 contratados entre docentes, talleristas y acompañantes. Además, eventualmente se contratan albañiles, electricistas, plomeros y múltiples oficios".

>> Leer más: Cuota Social, el programa que busca contener a los chicos en los clubes de barrio

Ortega razonó que esos 10 millones de pesos mensuales deben recaudarse con cuota social y cuota deportiva, eventos culturales, alquileres de cumpleaños y eventos privados, canon de concesión de bufete, entre otros. "Muchas veces se hacen malabares porque si bien el club es un impulso de la economía local, no produce un bien ni vende un servicio, sino que es un ente que organiza actividades y que no tiene fines de lucro", aseguró.

En ese marco, el directivo sostuvo que el Estado, atento a la importancia de este tipo de entidades, es fundamental a la hora de la inversión para el desarrollo. "Las obras grandes que hacen crecer al club requieren mucha inversión. Y ahí sí, por más malabares que se hagan o por más creatividad que se tenga en la administración, es imposible sin el acceso a subsidios o aportes grandes", apuntó.

Noticias relacionadas
El autor de Los viajes del Penélope es un referente del periodismo.

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

El hombre y la mujer fueron filmados en la parrilla de Gutenberg al 900.

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Se espera que este sábado el tiempo sea inestable, aunque mejorará hacia el domingo. 

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

Padres de estudiantes de Maria Auxiliadora preocupados por la situación en el colegio

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

Ver comentarios

Las más leídas

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

Newells vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Belgrano le dio una mano a Newells y le metió presión al Canalla

Belgrano le dio una mano a Newell's y le metió presión al Canalla

Lo último

En Newells hubo un segundo encuentro entre oficialismo y oposición: de qué hablaron

En Newell's hubo un segundo encuentro entre oficialismo y oposición: de qué hablaron

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Toniolli: La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora

Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

Samanta Vilches, expareja del delincuente Fabio Giménez, era parte de una organización barrial. El crimen por el cual la juzgaron es el de Verónica Almada

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
La Ciudad

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video
La Ciudad

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Toniolli: La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora
Política

Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Por Claudio Berón
La Ciudad

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

Newells vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Belgrano le dio una mano a Newells y le metió presión al Canalla

Belgrano le dio una mano a Newell's y le metió presión al Canalla

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado
OVACIÓN

Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado

Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado

Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado

Almirón parece decidido al recambio: cuántos cambios probó para jugar con Huracán

Almirón parece decidido al recambio: cuántos cambios probó para jugar con Huracán

Belgrano le dio una mano a Newells y le metió presión al Canalla

Belgrano le dio una mano a Newell's y le metió presión al Canalla

Policiales
Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Policiales

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

La Ciudad
La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
La Ciudad

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases
La Ciudad

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

Misión cumplida: el Artemis II regresó tras su sobrevuelo tripulado a la Luna
informacion general

Misión cumplida: el Artemis II regresó tras su sobrevuelo tripulado a la Luna

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego
Policiales

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

Primera C: Córdoba está obligado a ganar en el Gabino y Argentino va por más
Ovación

Primera C: Córdoba está obligado a ganar en el Gabino y Argentino va por más

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa
Policiales

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Newells vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%
Economía

Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo
La Región

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Newells: Kudelka rescató a un zaguero en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: Kudelka rescató a un zaguero en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Por Carlos Durhand
Ovación

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR
La Ciudad

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

Por Facundo Borrego
Política

Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado
Policiales

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase
LA CIUDAD

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase

Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió
LA REGION

Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió

Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la exaltación de la violencia
La Ciudad

Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la "exaltación de la violencia"

Tres detenidos en el primer operativo de flagrancia virtual detectado por el sistema Lince
Policiales

Tres detenidos en el primer operativo de "flagrancia virtual" detectado por el sistema Lince

Fentanilo: dieron de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo
Información general

Fentanilo: dieron de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo