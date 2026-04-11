El tiempo en Rosario: vuelve el sol antes de una seguidilla de días inestables

El pronóstico marca una jornada de domingo agradable y una semana entrante con nubosidad en aumento y tormentas aisladas

Los parques serán una buena opción para cerrar la semana. El tiempo acompañará.

Luego de un sábado que mostró algunas lluvias débiles en determinados sectores de Rosario, se espera que el tiempo de este domingo sea por demás de agradable . Sin embargo, el pronóstico para la semana entrante anticipa varias jornadas inestables , con nubosidad en aumento y el desarrollo de tormentas aisladas.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca que este domingo arrancará con el desarrollo de chaparrones durante la madrugada, que darán paso a un cielo parcialmente nublado durante la mañana .

Esa condición se va a mantener hacia la tarde , con una temperatura ideal para hacer planes al aire libre : se espera que la mínima sea de 15º y que la máxima llegue a los 26º.

Hacia el lunes , la nubosidad irá en aumento para dar paso, el martes , a una jornada que tiene prevista tormentas aisladas durante todo el día. Estas mismas condiciones se replicarían el miércoles .

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El punto positivo es que, por el momento, las temperaturas no tendrán grandes variaciones. Las previsiones del SMN marcan mínimas de entre 15 y 18 grados, con máximas que se ubicarán en torno a los 25º.