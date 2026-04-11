Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Gastón Ereñú fue la víctima fatal de un ataque registrado a la medianoche. Un joven de 19 años resultó herido en el mismo episodio

La Policía de Santa Fe confirmó este sábado un crimen en la zona sudoeste de Rosario . Tiempo atrás, la víctima fatal había sido condenada por extorsión . Según fuentes oficiales, los autores del homicidio también hirieron a un joven de 19 años y se llevaron una motocicleta.

Gastón Ángel Ereñú falleció poco antes de las 23.30 de este viernes por un ataque a tiros en Santa Matilde al 4300 . Los primeros testimonios indican que un grupo de seis personas fue a buscarlo a una vivienda ubicada cerca del barrio Alvear y Vía Honda.

Además de la muerte del hombre de 34 años, un muchacho quedó lesionado por un disparo en el mismo episodio . Esta segunda víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y se encontraba fuera de peligro.

Agentes del Comando Radioeléctrico comenzaron a investigar el caso cerca de la medianoche, cuando recibieron aviso sobre una persona con heridas de arma de fuego. Una vez que ingresaron a la vivienda apuntada, encontraron a dos sujetos tendidos sobre una cama .

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) fue a la escena del crimen y confirmó el deceso de Ereñú. El primer reporte indica que había recibido un balazo en el tórax.

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Por otra parte, Tomás L. tenía una lesión en la parte superior de la pierna izquierda. Mientras los investigadores buscaban evidencia, los médicos lo llevaron al Heca para continuar con el tratamiento.

Durante el procedimiento realizado a pocas cuadras de bulevar Avellaneda, los policías secuestraron dos vainas servidas de proyectiles 9x19 mm y un par de camisas deformadas. Después del ataque, los agresores escaparon sin ser identificados.

La versión preliminar indica que seis delincuentes fueron a buscar a Ereñú a bordo de tres motocicletas y todos tenían casco. Dos de ellos se bajaron e ingresaron para asesinar a la víctima. Después se llevaron un cuarto rodado y su pareja señaló que el vehículo era robado.

¿Quién era Gastón Ereñú?

Ereñú tenía 29 años cuando acordó una condena a 3 años de cárcel por dos extorsiones denunciadas en la zona sur de Rosario. El procedimiento abreviado se homologó en 2021 y les ofreció una reparación económica a las víctimas de los delitos que investigó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El primer caso ocurrió en julio de 2019, cuando un comerciante denunció que lo amenazaron a punta de pistola en Saavedra al 200. El delincuente le exigió 15.000 pesos y decidió volver al mediodía para retirar la plata, pero finalmente lo detuvieron.

El acusado salió en libertad bajo fianza y un año después fue denunciado por otro episodio similar. En esta oportunidad, un comerciante advirtió que le habían dejado un cartel intimidatorio por debajo del portón en Garay y Ayacucho. En la nota le advertían: "Con la mafia no se jode".

"Te conviene dejar la plata porque cuando salís del negocio, no llegás a tu casa", decía la primera parte del mensaje. Ereñú puso un horario límite para cobrar $ 30.000. De lo contrario, decía que iba a matar a los dos hijos y a la mujer de la víctima.

Luego de la denuncia, la policía montó un operativo de entrega controlada. El comerciante llevó una bolsa de consorcio con papeles cortados como billetes hasta la esquina de Garay y Chacabuco, de acuerdo a lo que pedía el extorsionador. Tres personas se acercaron a pie hasta la parada de colectivos y el imputado agarró el falso botín. En ese momento, los agentes lo arrestaron junto a una chica de 15 años y a Brian Castañeda. Este último fue el primero que acordó una pena abreviada de dos años y medios de eprisión condicional y también ofreció una reparación económica de 10.000 pesos.