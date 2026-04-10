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Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Marcos Gabriel Beauvallet, de 58 años, tenía una herida de arma blanca en el cuello. Hacía varios días que sus allegados no sabían nada de él

10 de abril 2026 · 11:38hs
Confirman que fue asesinado el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste.

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Confirman que fue asesinado el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste.

La Fiscalía Regional confirmó que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado. Así lo corroboraron los médicos que analizaron las heridas de arma blanca que la víctima tenía en el cuello.

La fiscal Noelia Navone, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, se hizo cargo de la investigación a partir de esta novedad. Marcos Gabriel Beauvallet, de 58 años, fue hallado por su hermana en el interior de su vivienda de Arévalos al 7100.

>> Leer más: Investigan la muerte de un hombre de 58 años en su casa de la zona oeste

Desde la Fiscalía indicaron que el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones, ya con la hipótesis de homicidio confirmada, trabajó en la escena del crimen para recabar material que pueda servir para esclarecer el hecho. Por lo pronto, el cuerpo de la víctima será trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario, donde se realizará la autopsia.

Asesinado en su casa

La investigación se puso en marcha a partir de la declaración de la hermana de Beauvallet. La mujer le contó a la policía que llevaba varios días sin noticias sobre él y decidió ir a visitarlo para averiguar qué le había ocurrido.

Homicidio Arévalo 7100 3
La policía rosarina comenzó a investigar el asesinato de un hombre de 58 años el jueves 9 de abril de 2026. Gabriel Marcos Beauvallet vivía solo en una casa de pasillo ubicada sobre Arévalo al 7100.

La policía rosarina comenzó a investigar el asesinato de un hombre de 58 años el jueves 9 de abril de 2026. Gabriel Marcos Beauvallet vivía solo en una casa de pasillo ubicada sobre Arévalo al 7100.

De acuerdo a esta declaración, la testigo no pudo ingresar a la casa de pasillo cuando llegó. Entonces decidió llamar a un cerrajero para que franqueara la puerta principal.

>> Leer más: Cayó el último implicado y el crimen del joven en Funes quedó esclarecido en pocos días

La mujer descubrió que su hermano estaba tirado en el piso de la vivienda. Más tarde, los médicos del Sies constataron que ya no tenía signos vitales.

Dadas las circunstancias, la investigación pasó a manos de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval) de la Fiscalía Regional Segunda. En esta instancia, el MPA debe determinar si Beauvallet fue víctima de un crimen o si falleció en otras circunstancias.

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