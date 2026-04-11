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Netflix: tres películas recomendadas para ver durante el fin de semana

La plataforma renovó su catálogo con producciones de diferentes géneros y los usuarios ya eligieron sus favoritas. De qué tratan las novedades de la plataforma

11 de abril 2026 · 07:00hs
Embestida es uno de los grandes estrenos esperados de la semana en Netflix

"Embestida" es uno de los grandes estrenos esperados de la semana en Netflix

La incorporación de nuevas producciones al catálogo de Netflix viene causando furor entre los usuarios. Rápidamente, el top 10 de lo más visto se actualizó con algunos de los títulos que la plataforma sumó este mismo mes. Y, de cara a un nuevo fin de semana, vale la pena revisar cuáles son esas películas imperdibles.

Elegir qué ver en Netflix no es una tarea sencilla. La cantidad de opciones se puede volver abrumadora. Pero cuando la plataforma estrena producciones los usuarios tarde o temprano van eligiendo sus favoritas y configurando un ranking de lo que no hay que perderse.

Este fin de semana se transforma en el escenario perfecto para envolverse en historias llenas de emoción y desenlaces inesperados. Afortunadamente, se estrenaron opciones para todos los gustos.

Tres películas imperdibles en Netflix

"Sobran las palabras" - Netflix

"Sobran las palabras" es una película europea que mezcla drama, música y conflictos familiares en una historia centrada en la autosuperación. El film, protagonizado por Alessandro Parigi, Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo, Asia Corvino y Serena Rossi, presenta a una adolescente tímida que crece en el seno de una familia sorda, donde ella es la única persona oyente.

Su vida cambia cuando descubre que tiene un talento especial para el canto. Ese hallazgo la enfrenta a un dilema profundo: mantenerse en su rol dentro de su familia o animarse a seguir su vocación.

La historia avanza entre la culpa, el amor y la necesidad de expresarse. En ese contexto, la protagonista debe tomar una decisión que marcará su futuro. La película combina momentos de comedia con una fuerte carga emocional y utiliza la música como eje narrativo, especialmente en un entorno donde las palabras no siempre alcanzan.

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>> Leer más: Hecho en Argentina: Netflix estrena nueva oficina y una agenda de estrenos nacionales

"Comer, rezar, ladrar" - Netflix

Esta producción se posiciona entre las comedias más vistas con una propuesta que combina sátira, situaciones absurdas y conflictos personales.

La historia sigue a cinco dueños de perros que atraviesan problemas personales y deciden asistir a un retiro de adiestramiento en los Alpes austríacos. El grupo está integrado por Úrsula, una política que adopta un perro para mejorar su imagen; Babs, una mujer ingenua con un perro difícil de controlar; Ziggy y Helmut, una pareja en crisis con una mascota sobreprotegida; y Hakan, un hombre introvertido que no logra conectar con su perra.

Bajo la guía de Nodon, un excéntrico entrenador, intentan corregir la conducta de sus animales. Sin embargo, pronto queda claro que los verdaderos problemas no están en los perros, sino en sus dueños.

La película construye su humor a partir de situaciones absurdas donde el comportamiento humano entra en tensión con el instinto animal. En ese contraste, plantea que muchas veces las personas proyectan sus miedos e inseguridades en sus mascotas.

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"Embestida" - Netflix

Este thriller de acción, terror y suspenso apuesta por la adrenalina y la supervivencia en un escenario extremo. Dirigida por Tommy Wirkola y protagonizada por Phoebe Dynevor, actriz de la serie Bridgerton, la película tiene una duración de 90 minutos y presenta una historia que combina desastre climático con drama humano.

La trama comienza cuando un huracán azota un pueblo costero y eleva el nivel del mar en cuestión de horas. En medio del caos, los habitantes deben sobrevivir no solo a la inundación, sino también a la presencia de tiburones que invaden la ciudad.

La película desarrolla una carrera contrarreloj donde los personajes enfrentan el miedo, el aislamiento y la amenaza constante de los depredadores.

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