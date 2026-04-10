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Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Aunque sin indicios aún de lo que piensa, Jorge Almirón haría variantes en el once de Central que se medirá con Huracán. Apunta a la Copa y el viaje a Paraguay

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

10 de abril 2026 · 16:39hs
Central

Leo Vincenti

Central, en el debut ante Independiente del Valle. Ahora se viene Huracán.

El desgaste físico provocado en el partido del jueves por Libertadores, la proximidad del juego siguiente por Copa, previsto para el próximo miércoles ante Libertad en Paraguay, y el cuidado de los que jugaron ante los ecuatorianos y venían de reponerse de distintas lesiones, asoman como los factores de riesgo que consideraría Jorge Almirón a la hora de armar el once de Central para visitar a Huracán el domingo, en una nueva fecha del Apertura. En esta coyuntura, no habría que sorprenderse si el DT auriazul decide armar un mix en Parque Patricios.

La seguidilla de partidos programados durante el mes de abril, 7 juegos en 24 días, ya está en marcha. Y el domingo, cuando Rosario Central se presente en Parque Patricios para medirse con Huracán por la fecha 14 del Apertura, será el tercer encuentro de esta desgastante serie de compromisos.

Y si bien la intención de Jorge Almirón es la de tratar de repetir un equipo base de partido a partido, flota la sensación de que ante el Globo el DT auriazul se vería obligado a poner en cancha al menos un “mix” conformado por unos pocos habituales titulares y varios suplentes.

Las razones del posible mix de Central

¿La razón? Entre otras, una de las principales pasaría por el esfuerzo físico que hicieron los jugadores de Central el jueves por la noche en el duelo ante los ecuatorianos de Independiente del Valle. A esto se sumó que varios de estos futbolistas también venían de recuperarse de problemas físicos y habían perdido ritmo de juego.

>>Leer más: El uno x uno de Central: Jaminton Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

Otra complicación tiene que ver con la proximidad del partido de Copa Libertadores ante Libertad en Asunción, programado para el miércoles que viene, y donde los canallas necesitan poner lo mejor que tengan a mano en cancha para tratar de recuperar algún punto de los que se le escapó en el debut ante los ecuatorianos en Arroyito.

La situación es compleja para Almirón porque tampoco puede descuidar el frente interno. Si bien los auriazules consiguieron sumar ya 21 puntos y están 4º en la tabla de la zona B, todavía no abrocharon la clasificación entre los ocho mejores del grupo. Y con 12 puntos por jugarse, Central se encuentra a cinco unidades de ventaja de los novenos (Sarmiento y Barracas Central), una buena diferencia, pero para nada decisiva.

También le lleva cuatro de ventaja a Huracán, el octavo de la tabla y rival el domingo. Por lo que un mal resultado puede dejar a los auriazules en una zona delicada de la clasificación.

Las posibilidades ante Huracán en Parque Patricios

Y si bien todavía no se filtraron datos concretos sobre qué jugadores utilizará Almirón como titulares de cara al partido ante Huracán, sería lógico que preserve a varios de los que estuvieron desde el inicio ante los ecuatorianos, y no los haga de arranque en Parque Patricios.

Los candidatos a dejar la formación, además de Agustín Sández (suspendido por acumulación de amarillas), serían Gastón Ávila, Franco Ibarra, Ángel Di María y Alejo Veliz. Los que habitualmente integran el banco, y para este juego disponen de buenas chances de ser titulares, serían Alexis Soto, Federico Navarro, Pol Fernández, Gaspar Duarte y Enzo Copettti.

>>Leer más: Universidad Central debutó con una victoria sobre el final ante Libertad en el grupo canalla

También será tiempo de evaluar la condición física de Enzo Giménez y de Vicente Pizarro. Los dos volantes son los únicos que participaron en todos los partidos, son 14 en total, del ciclo que conduce Jorge Almirón desde principio de este año. El paraguayo Giménez, además, estuvo todos los minutos en cancha.

Los que vienen de ser relevos

Entre los que vienen ocupando un lugar entre los relevos, y alguno de ellos sumando minutos desde el banco, aparecen otros futbolistas que también podrían meterse en el once principal para visitar a Huracán. Esos son los casos de algunos juveniles como el zaguero Luca Raffin y el extremo izquierdo Giovanni Cantizano. Y también Julián Fernández, que dejó atrás un problema en la planta de un pie y sumó minutos frente a Independiente del Valle.

El que parece más complicado que el resto para estar de arranque es Carlos Quintana. El defensor ex Argentinos y Patronato ya sumó minutos en los últimos dos partidos entrando desde el banco.

Tras cumplir poco más de 6 meses de recuperación por la fractura que padeció en un tobillo la temporada pasada, va tomando ritmo, pero no parece listo aún para bancarse 90 minutos.

Los interrogantes se dispararán en las próximas horas. Y no hay que descartar que la nómina de concentrados para viajar este sábado a Capital Federal, sea similar a la que armó el cuerpo técnico para enfrentar a los ecuatorianos en el debut por la Copa.

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