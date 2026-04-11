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Las pymes se llevan la peor parte de la crisis productiva que golpea a la región

Según el informe de Apyme, más de 2.300 empresas del segmento de menor escala tuvieron que dejar la actividad

11 de abril 2026 · 21:45hs
La cantidad de empleadores de hasta 100 personas disminuyó en dos años.

Foto: La Capital / Archivo.

La cantidad de empleadores de hasta 100 personas disminuyó en dos años.

El entramado pyme y el plantel de personas trabajadoras de Santa Fe enfrenta una crisis desde inicios de 2024. El total de empleadores de hasta 100 personas disminuyó de manera consecutiva. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 un total de 2.350 unidades productivas pyme y 8.300 personas trabajadoras, cesaron su registración en el sistema de riesgo de trabajo.

Así lo señaló la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) en su informe productivo correspondiente a abril. En el mismo reporte señala el deterioro de la situación financiera de las empresas. “Desde septiembre pasado el total de cheques rechazados por motivo sin fondos suficientes registra un importante crecimiento, en febrero los rechazos fueron de un 2% en cantidad y de 1,5% en términos de monto”, señaló. En el mismo mes, agregó, el número total de facturas de crédito electrónica mipyme ingresadas al sistema de circulación abierta del BCRA se redujo un 58,8% interanual.

Mochila financiera

Apyme señaló que en el primer trimestre de 2026 las tasas para préstamos por adelantos en cuenta corriente a las pymes continuaron siendo “ampliamente superiores a la tasa de inflación tanto para personas jurídicas como físicas”.

De esta manera, el costo real del financiamiento disponible “supera los umbrales de rentabilidad de los sectores productivos en nuestro país, restando viabilidad a las actividades empresariales”.

Por otra parte, desde septiembre el saldo total de préstamos en moneda nacional al sector privado correspondiente a documentos descontados evoluciona por debajo del ritmo inflacionario, “reflejando el menor nivel de actividad y ventas de las pymes”. Almismo tiempo, los adelantos en cuenta corriente “muestran un fuerte crecimiento indicando las mayores urgencias de las empresas al momento de financiar su capital de trabajo”.

Pérdida de participación

En Rosario, la participación de las pymes en la facturación total enfrentó cayó de 67,4% en 2023 a 61,4% en el año 2024. “En un contexto complejo y de menor actividad económica local, en el año 2024 se evidenció un mayor deterioro relativo del segmento pyme respecto de las empresas de mayor dimensión”, señaló Apyme en su informe.

En Argentina, el 97,8% del total de empresas privadas son categorizadas según su tamaño como micro, pequeñas y medianas.

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