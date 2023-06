Perotti inauguró el Jardín de Infantes nº349 en Funes

Y agregó: "Hemos cumplido con Funes. Y queremos seguir haciéndolo hasta el último día de gestión. Porque esta es una hermosa ciudad que venía creciendo muy sola, como podía y sin las cosas necesarias. Cuando una ciudad crece, si no se le acompaña, ese ritmo de crecimiento la desordena, la desorganiza; y a todas las familias, que buscaron en Funes un lugar apacible se les complica, porque faltan los servicios básicos, faltan las escuelas, faltan jardines. Y eso era lo que hablábamos habitualmente con Roly (Santacroce, intendente de Funes) y nos pusimos manos a la obra".

"La sala de cuatro, el jardín, se hace en esta edad o no se hace más y nos perdemos esa etapa de formación, ese abrazo que forma, que educa, que demuestra el cariño con que cada uno de los docentes lo recibe. Quienes pasaron por un jardín no tienen la misma trayectoria que los que no lo pudieron hacer. Por eso la obligatoriedad, por eso nuestra preocupación”, concluyó el gobernador.

A su turno, el ministro de Educación, Víctor Debloc, manifestó que en este nuevo edificio hay "innovaciones que traen calidad educativa, pero también calidad en la infraestructura de la escuela".

Luego, explicó que en la zona cerca al jardín también se encuentra una escuela primaria y una secundaria: "Todos los niños tienen que pasar por el jardín, la escuela primaria y hacer el puente a la secundaria. Es trayectoria única, continua y completa, eso tenemos que asegurar tanto la sociedad como el estado, tanto la familia como el ministerio. Vamos a trabajar fuerte para que eso ocurra".

En el mismo sentido, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, remarcó: "Funes es una ciudad que creció mucho. Se hicieron muchas cosas para contener, para abrazar. Ojalá pronto podamos inaugurar también el hospital y, si no lo hacemos nosotros, que lo haga el que venga, porque se dejaron muchas cosas instaladas dando respuesta a nuestra gente".

"Emociones como la de hoy hacen que, en un tiempo donde pasaron muchas cosas, valga la pena seguir. Aunque la política sea mala palabra, esto no se hace si no hay funcionarios políticos que toman decisiones y para nosotros es un honor acompañar", expresó Frana.

Finalmente, el intendente de Funes, Roly Santacroce, dijo: "Toda sociedad necesita reconstruir los valores y eso se hace a través de la educación. Este jardín es una necesidad que teníamos hace muchísimo tiempo, en esta zona donde vive muchísima gente". Asimismo, refiriéndose al gobernador, destacó: "Nos has dado tantas necesidades de nuestro pueblo como ningún gobernador en nuestra provincia se la ha dado a esta localidad olvidada. Es el gobernador que más obras ha hecho".

Jardines: nuevo paradigma

El edificio del Jardín de Infantes Nº 349 se encuentra dentro de un grupo de jardines que actualmente el gobierno provincial está construyendo. Tiene una superficie de 660 m2, se desarrolla en planta baja con espacios destinados al nivel inicial con secciones para 3, 4 y 5 años y una capacidad de 80 niños por turno. Posee 4 aulas con sanitarios privados, office, salón de usos múltiples, sector administrativo, portería, vigilancia y sanitarios exteriores.

Las nuevas construcciones tendrán cuatro principios básicos: uso extensivo e intensivo del edificio, flexibilidad funcional, ambientes saludables y construcción eficiente. Contarán con cuatro aulas interconectadas con baños privados, pensadas para salas de 3, 4 y 5 años. Y todos los espacios de aprendizaje se caracterizarán por la flexibilidad, dado que podrán integrarse o segregarse según las necesidades, con recorridos accesibles y sin barreras arquitectónicas.

Además, se incluyen paneles solares fotovoltaicos, agua caliente por calefones solares, recuperación de agua de lluvia para uso sanitario, y sistema constructivo en seco.