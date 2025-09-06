La Capital | Información General | Carlo Acutis

El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer

El joven millennial falleció a los 15 años en Italia, víctima de leucemia. Utilizó su talento para diseñar sitios web para su parroquia y su escuela

6 de septiembre 2025 · 11:57hs
Carlo Acutis

Carlo Acutis, el primer santo influencer y millennial.

Este domingo el Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, quien será declarado santo en una ceremonia en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

La canonización de Carlo Acutis estaba prevista para abril, pero fue suspendida tras el fallecimiento del Papa Francisco. El joven conocido como el "santo influencer" de la Iglesia Católica será proclamado santo a las 10 (hora de Italia, las 5 de la Argentina), en un evento que podrá seguirse en vivo a través del canal del YouTube del Vaticano.

Quién era Carlo Acutis

Carlo Acutis nació en Londres en 1991 y se crió en la ciudad italiana de Milán. Falleció en 2006 a los 15 años, víctima de leucemia. Durante su enfermedad dijo que ofrecía su sufrimiento "por el Papa y por la Iglesia".

Carlo era considerado un experto en computación y utilizó su talento para diseñar sitios web para su parroquia y su escuela, e incluso creó un portal en el que se documentan milagros ocurridos en todo el planeta. Su historia trascendió fronteras y fue beatificado en 2020, tras comprobarse un primer milagro atribuido a su intercesión.

>> Leer más: Conocida por San Francisco y Santa Clara, ahora Asís tendrá el primer santo millennial

2025-03-27 acutis santo 81079219.jpg

Santo Millennial

Desde los siete años, Carlo pidió hacer la primera comunión, rezaba el rosario todos los días, asistía a misa cada domingo, se confesaba semanalmente y promovía la adoración eucarística. Conocido ya como el primer santo millennial, su figura inspira a miles de jóvenes católicos, que ven en él un ejemplo de fe moderna y cercana.

Acutis solía ayudar a los indigentes y no le interesaban las formalidades habituales de un chico adinerado en Milán. Pedía a sus padres que donaran a los pobres lo que habrían gastado en otro par de zapatillas para él, e insistía en que quería dar clases de catecismo en su parroquia en lugar de irse de vacaciones a esquiar a complejos turísticos de lujo como sus compañeros.

Junto a Carlo Acutis este domingo también será canonizado Pier Giorgio Frassati, un joven italiano nacido en 1901, miembro de la Acción Católica y recordado por su vida de oración y compromiso social con los pobres. Murió a los 24 años de poliomielitis y desde entonces es considerado un referente de la juventud católica.

Noticias relacionadas
La normativa que ahora adoptó la ciudad de Las Parejas fue impuesta en otras provincias argentinas y en países europeos.

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

A través de un trámite en línea se puede acceder al Programa de Atención Integral en Residencias de Larga Estadía para Personas Mayores de Pami.

Pami ofrece residencias geriátricas gratuitas: cómo es el trámite para solicitarlas

congo anuncio un brote de ebola y confirmo 15 muertes por la enfermedad

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

Una imagen de la Nasa del iceberg.

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar

Ver comentarios

Las más leídas

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Central se floreó en reserva ante Newells y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Central se floreó en reserva ante Newell's y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Nelson Castro aseguró que Milei tiene un problema psíquico importante

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"

Lo último

Franco Colapinto ratificó en Monza un gran momento para aferrarse al segundo asiento de Alpine

Franco Colapinto ratificó en Monza un gran momento para aferrarse al segundo asiento de Alpine

El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer

El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer

Frente al mar y con estilo: la experiencia de alojarse en Miami como en casa

Frente al mar y con estilo: la experiencia de alojarse en Miami como en casa

Todas las obras de infraestructura deportiva para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Se viene el cerramiento del playón de la plaza de las Ciencias y la construcción del Estadio Multipropósito Arena y el microestadio del predio Jorge Newbery

Todas las obras de infraestructura deportiva para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Por Carina Bazzoni

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital
La Región

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Por Miguel Pisano
Crónicas marcianas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR
La Ciudad

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Por Thamina Habichayn
Política

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Central se floreó en reserva ante Newells y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Central se floreó en reserva ante Newell's y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Nelson Castro aseguró que Milei tiene un problema psíquico importante

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Ovación
Buena para Franco Colapinto: largará adelante de Pierre Gasly el GP de Italia en Monza

Por Gustavo Conti
Ovación

Buena para Franco Colapinto: largará adelante de Pierre Gasly el GP de Italia en Monza

Buena para Franco Colapinto: largará adelante de Pierre Gasly el GP de Italia en Monza

Buena para Franco Colapinto: largará adelante de Pierre Gasly el GP de Italia en Monza

Franco Colapinto hizo una gran FP3 y superó a Pierre Gasly, que fue confirmado en Alpine hasta 2028

Franco Colapinto hizo una gran FP3 y superó a Pierre Gasly, que fue confirmado en Alpine hasta 2028

Atlético del Rosario buscará desprenderse en su visita a Pueyrredón en Villa La Ñata

Atlético del Rosario buscará desprenderse en su visita a Pueyrredón en Villa La Ñata

Policiales
Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta
Policiales

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Muerte en el Paraná: identificaron el cuerpo que apareció flotando en el río

Muerte en el Paraná: identificaron el cuerpo que apareció flotando en el río

La Ciudad
Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Todas las obras de infraestructura deportiva para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Todas las obras de infraestructura deportiva para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana

Muerte en el Paraná: identificaron el cuerpo que apareció flotando en el río
Policiales

Muerte en el Paraná: identificaron el cuerpo que apareció flotando en el río

Candidatos de LLA organizan un SantaFest para esquivar la tormenta política
Política

Candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

Pidieron el juicio político del magistrado que censuró los audios de Karina Milei
Política

Pidieron el juicio político del magistrado que censuró los audios de Karina Milei

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública
La Ciudad

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione
Política

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE
La Ciudad

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros
LA CIUDAD

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros

Pullaro cerró el Santa Fe Business Forum: Mostramos al mundo un modelo de potencia productiva
Economía

Pullaro cerró el Santa Fe Business Forum: "Mostramos al mundo un modelo de potencia productiva"

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas
POLICIALES

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad
La Ciudad

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro
La Ciudad

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos
Policiales

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Fentanilo: Pablo Javkin habló de un vínculo con el kirchnerismo
La Ciudad

Fentanilo: Pablo Javkin habló de un vínculo con el kirchnerismo

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María
ovacion

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

Las lluvias dilatan el avance de las defensas en la cascada del Saladillo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las lluvias dilatan el avance de las defensas en la cascada del Saladillo

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos
La Región

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria
Ovación

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?