El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer

El joven millennial falleció a los 15 años en Italia, víctima de leucemia. Utilizó su talento para diseñar sitios web para su parroquia y su escuela

Este domingo el Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis , quien será declarado santo en una ceremonia en la plaza de San Pedro , en el Vaticano.

La canonización de Carlo Acutis estaba prevista para abril, pero fue suspendida tras el fallecimiento del Papa Francisco . El joven conocido como el "santo influencer" de la Iglesia Católica será proclamado santo a las 10 (hora de Italia, las 5 de la Argentina), en un evento que podrá seguirse en vivo a través del canal del YouTube del Vaticano.

Carlo Acutis nació en Londres en 1991 y se crió en la ciudad italiana de Milán. Falleció en 2006 a los 15 años, víctima de leucemia. Durante su enfermedad dijo que ofrecía su sufrimiento "por el Papa y por la Iglesia".

Carlo era considerado un experto en computación y utilizó su talento para diseñar sitios web para su parroquia y su escuela, e incluso creó un portal en el que se documentan milagros ocurridos en todo el planeta. Su historia trascendió fronteras y fue beatificado en 2020, tras comprobarse un primer milagro atribuido a su intercesión.

2025-03-27 acutis santo 81079219.jpg

Santo Millennial

Desde los siete años, Carlo pidió hacer la primera comunión, rezaba el rosario todos los días, asistía a misa cada domingo, se confesaba semanalmente y promovía la adoración eucarística. Conocido ya como el primer santo millennial, su figura inspira a miles de jóvenes católicos, que ven en él un ejemplo de fe moderna y cercana.

Acutis solía ayudar a los indigentes y no le interesaban las formalidades habituales de un chico adinerado en Milán. Pedía a sus padres que donaran a los pobres lo que habrían gastado en otro par de zapatillas para él, e insistía en que quería dar clases de catecismo en su parroquia en lugar de irse de vacaciones a esquiar a complejos turísticos de lujo como sus compañeros.

Junto a Carlo Acutis este domingo también será canonizado Pier Giorgio Frassati, un joven italiano nacido en 1901, miembro de la Acción Católica y recordado por su vida de oración y compromiso social con los pobres. Murió a los 24 años de poliomielitis y desde entonces es considerado un referente de la juventud católica.