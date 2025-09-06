El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer

Este domingo el Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, quien será declarado santo en una ceremonia en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.
El joven millennial falleció a los 15 años en Italia, víctima de leucemia. Utilizó su talento para diseñar sitios web para su parroquia y su escuela
Este domingo el Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, quien será declarado santo en una ceremonia en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.
La canonización de Carlo Acutis estaba prevista para abril, pero fue suspendida tras el fallecimiento del Papa Francisco. El joven conocido como el "santo influencer" de la Iglesia Católica será proclamado santo a las 10 (hora de Italia, las 5 de la Argentina), en un evento que podrá seguirse en vivo a través del canal del YouTube del Vaticano.
Carlo Acutis nació en Londres en 1991 y se crió en la ciudad italiana de Milán. Falleció en 2006 a los 15 años, víctima de leucemia. Durante su enfermedad dijo que ofrecía su sufrimiento "por el Papa y por la Iglesia".
Carlo era considerado un experto en computación y utilizó su talento para diseñar sitios web para su parroquia y su escuela, e incluso creó un portal en el que se documentan milagros ocurridos en todo el planeta. Su historia trascendió fronteras y fue beatificado en 2020, tras comprobarse un primer milagro atribuido a su intercesión.
>> Leer más: Conocida por San Francisco y Santa Clara, ahora Asís tendrá el primer santo millennial
Desde los siete años, Carlo pidió hacer la primera comunión, rezaba el rosario todos los días, asistía a misa cada domingo, se confesaba semanalmente y promovía la adoración eucarística. Conocido ya como el primer santo millennial, su figura inspira a miles de jóvenes católicos, que ven en él un ejemplo de fe moderna y cercana.
Acutis solía ayudar a los indigentes y no le interesaban las formalidades habituales de un chico adinerado en Milán. Pedía a sus padres que donaran a los pobres lo que habrían gastado en otro par de zapatillas para él, e insistía en que quería dar clases de catecismo en su parroquia en lugar de irse de vacaciones a esquiar a complejos turísticos de lujo como sus compañeros.
Junto a Carlo Acutis este domingo también será canonizado Pier Giorgio Frassati, un joven italiano nacido en 1901, miembro de la Acción Católica y recordado por su vida de oración y compromiso social con los pobres. Murió a los 24 años de poliomielitis y desde entonces es considerado un referente de la juventud católica.
Se viene el cerramiento del playón de la plaza de las Ciencias y la construcción del Estadio Multipropósito Arena y el microestadio del predio Jorge Newbery