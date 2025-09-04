La Capital | La Región | Reforma constitucional

Reforma constitucional: Las comunas serán municipios y los mandatos limitados

El proyecto de reforma de la Constitución provincial que se debate en la Convención Constituyente avanza en dos puntos cruciales: la eliminación de las comunas y la limitación de los mandatos para las nuevas intendencia

Ricardo Terán

4 de septiembre 2025 · 18:02hs
La figura del presidente comunal

La figura del presidente comunal, en muchos casos percibida como un poder concentrado, sería reemplazada por un intendente. 

La provincia de Santa Fe está en las puertas de un cambio histórico en su estructura de gobierno local, un paso que pondría fin a una de las particularidades de su sistema político. En el marco de la Convención Constituyente, el proyecto de reforma avanza hacia la eliminación de la figura de las comunas para que todas las localidades de la provincia se conviertan en municipios con plenas facultades. De la mano de esta transformación, se espera que la duración de los mandatos de los nuevos intendentes se unifique y se limite a cuatro años, poniendo fin a la reelección indefinida.

Esta medida de doble impacto es el eje central del debate actual. Por un lado, salda una deuda de décadas al reconocer que el crecimiento demográfico y la complejidad de las localidades santafesinas han superado la capacidad de gestión de las comisiones comunales.

Al convertirse en municipios, estos nuevos entes de gobierno tendrán acceso a un andamiaje legal y administrativo mucho más robusto: un Concejo Deliberante para sancionar ordenanzas, una mayor autonomía en la gestión de recursos y la posibilidad de planificar su desarrollo de forma integral.

La figura del presidente comunal, en muchos casos percibida como un poder concentrado, sería reemplazada por un intendente.

La segunda pata de esta reforma, y que genera un intenso debate entre la clase política, es la limitación de los mandatos. A diferencia de lo que sucede actualmente, donde intendentes y presidentes comunales pueden reelegirse de forma ilimitada, el nuevo régimen establecería un límite de dos períodos consecutivos. Esta disposición, que ha sido un reclamo recurrente de diversos sectores, busca oxigenar la política local y garantizar la alternancia en el poder. La idea es que, después de un período de ocho años, los dirigentes deban dejar su cargo, lo que abre la puerta a la aparición de nuevos liderazgos y evita la consolidación de “baronías” políticas.

Los defensores de esta propuesta argumentan que la reelección indefinida es un obstáculo para la democratización del poder. Sostienen que un dirigente que permanece demasiado tiempo en el mismo cargo puede volverse impermeable a las demandas de los ciudadanos y caer en prácticas clientelistas. La limitación de mandatos, aseguran, es una forma de fortalecer el sistema republicano y garantizar que la gestión pública se renueve y se adapte a los nuevos desafíos.

Por su parte, los críticos de la medida, entre ellos varios dirigentes con múltiples reelecciones en su haber, defienden la libertad del ciudadano para elegir a sus representantes. Argumentan que la experiencia no debería ser un motivo para penalizar a un líder y que la gente es quien tiene la última palabra en las urnas.

La unificación de las comunas como municipios, con un sistema de gobierno y una duración de mandatos unificados, es un paso que definirá el futuro de la gestión pública en Santa Fe. Aunque el proceso de reforma constitucional aún está en desarrollo, la dirección es clara: hacia un modelo más moderno, democrático y con reglas de juego que fomenten una mayor participación y alternancia en el poder.

>> Leer más: Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

reforma constitucional: dos temas criticos del poder judicial se negocian hasta ultimo momento

Reforma constitucional: dos temas críticos del Poder Judicial se negocian hasta último momento

La Reforma constitucional se mete en la definición de los cambios en el Poder Judicial.

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

Felipe Michlig fue designado presidente de la Convención Reformadora en julio.

Felipe Michlig pidió disculpas públicas por un exabrupto en la Convención Reformadora

Felipe Michlig fue designado presidente de la Convención Reformadora en julio.

Michlig pidió disculpas por un exabrupto en la Convención Reformadora

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso
Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

San Nicolás hierve: trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios
San Nicolás hierve: trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios

De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendía drogas en gimnasios y fiestas electrónicas
Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendía drogas en gimnasios y fiestas electrónicas

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero
Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero

De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes
El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Un tributo y un adiós: Marita Guimpel, Michaux y Pound
Un tributo y un adiós: Marita Guimpel, Michaux y Pound

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria
Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de La Libertad Avanza
Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de La Libertad Avanza

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa
Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió