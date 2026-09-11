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Nueve localidades de los departamentos San Martín y Belgrano se incorporarán a la red de gas

Se presentaron las ofertas para ejecutar la obra, con un presupuesto oficial histórico que supera los 14.700 millones de pesos

11 de septiembre 2026 · 11:52hs
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Los gasoductos de las rutas 20 y 34 conforman dos de las principales apuestas de inversión en infraestructura energética para el centro oeste santafesino.

Los gasoductos de las rutas 20 y 34 conforman dos de las principales apuestas de inversión en infraestructura energética para el centro oeste santafesino.
Nueve localidades de los departamentos San Martín y Belgrano se incorporarán a la red de gas

Nueve localidades de los departamentos San Martín y Belgrano se incorporarán a la red de gas

La expansión de la red de gas natural en el centro oeste santafesino dio un paso decisivo con la apertura de sobres para la segunda etapa del gasoducto de la ruta provincial 20, una obra estratégica que forma parte de un plan integral de infraestructura energética valuado en cerca de $40.000 millones y destinado a abastecer a nueve localidades de los departamentos San Martín y Belgrano.

El acto licitatorio se realizó en María Susana y contó con la participación del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; el senador departamental Esteban Motta; autoridades de Enerfe y representantes de las localidades involucradas. Durante la apertura se presentaron nueve ofertas para ejecutar los trabajos correspondientes a esta etapa, cuyo presupuesto oficial asciende a $14.788 millones.

El proyecto integra el programa provincial Gasoductos para el Desarrollo, impulsado por el gobierno santafesino con el objetivo de extender el acceso al gas natural en regiones que aún no cuentan con servicio por redes. La iniciativa es considerada una de las obras energéticas más relevantes actualmente en marcha en el interior provincial debido al alcance territorial previsto y al impacto esperado sobre hogares, comercios e industrias.

Más producción para las localidades

La segunda etapa permitirá avanzar con la distribución de gas natural hacia María Susana, Piamonte, Landeta, Las Petacas, Castelar y Crispi, en el departamento San Martín. El esquema integral también contempla el abastecimiento de Bouquet, Montes de Oca y Tortugas, en el departamento Belgrano, configurando un corredor energético que fortalecerá las condiciones de desarrollo de una amplia zona productiva del centro santafesino.

Según datos oficiales, la totalidad del proyecto demandará una inversión cercana a los $40.000 millones e incluirá la construcción de aproximadamente 166 kilómetros de infraestructura gasífera. La obra se complementa con el tramo ya iniciado entre Tortugas y Montes de Oca, que constituye una de las primeras etapas del plan de expansión.

Los beneficios del gas natural

Durante la actividad, Motta destacó que la llegada del gas natural representa una mejora sustancial para la calidad de vida de los vecinos y un factor clave para el crecimiento económico regional. En ese sentido, remarcó que el acceso a una fuente de energía más eficiente permitirá reducir costos para familias, emprendedores y establecimientos productivos.

La disponibilidad de gas natural es considerada por municipios y sectores empresariales como una condición fundamental para promover nuevas inversiones, fortalecer la competitividad de las economías locales y generar condiciones de arraigo en comunidades del interior provincial. En numerosas localidades, además, la incorporación del servicio constituye una demanda histórica vinculada al desarrollo urbano, industrial y comercial.

Gasoducto ruta 34

El avance de la infraestructura energética proyectada por la provincia tendrá un nuevo capítulo el próximo 18 de septiembre en Totoras, donde se realizará la apertura de sobres para la segunda etapa del gasoducto de la ruta 34. La obra forma parte del mismo programa de expansión que impulsa el gobierno santafesino para extender el acceso al gas natural en distintas regiones del territorio provincial.

Esta nueva etapa beneficiará a localidades del departamento San Martín, entre ellas Cañada Rosquín y San Martín de las Escobas, incorporando infraestructura considerada estratégica para el crecimiento de una de las zonas más dinámicas desde el punto de vista agroindustrial. El proyecto busca garantizar una provisión energética más eficiente y estable para familias, comercios y emprendimientos productivos.

Los gasoductos de las rutas 20 y 34 conforman dos de las principales apuestas de inversión en infraestructura energética para el centro oeste santafesino. La expectativa oficial es que estas obras no solo amplíen el acceso a un servicio esencial, sino que también contribuyan a generar mejores condiciones para la radicación de empresas, el desarrollo industrial y la creación de empleo.

>>Leer más: Avanza una obra clave para llevar gas natural a más localidades santafesinas

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