Avanza una obra clave para llevar gas natural a más localidades santafesinas

La provincia abrió los sobres para incorporar 25 estaciones reductoras de presión. Se prevé una red de 610 kilómetros que beneficiará a unos 120.000 habitantes y 250 industrias

La expansión de la red de gas natural no sólo impactará en la competitividad y la reducción de costos energéticos sino también en el arraigo de familias y empresas.

El gobierno de Santa Fe dio un nuevo paso en la ejecución del Plan Gasoductos para el Desarrollo con la apertura de sobres para la provisión de 25 estaciones reductoras de presión (ERP), una inversión superior a los 7 millones de dólares que permitirá avanzar en la ampliación de la red de gas natural en distintas regiones de la provincia.

La incorporación de este equipamiento forma parte de la segunda etapa de un ambicioso programa de infraestructura energética que contempla la construcción de 610 kilómetros de gasoductos troncales . Según datos oficiales, el plan alcanzará a 45 localidades de diez departamentos santafesinos , beneficiará a más de 120.000 habitantes y generará mejores condiciones de competitividad para unas 250 industrias.

En el departamento San Martín, las obras previstas incluyen dos trazas consideradas estratégicas para ampliar el acceso al gas natural. Por un lado, el gasoducto de la ruta provincial Nº 20 llegará a Piamonte, María Susana, Bouquet, Landeta, Las Petacas, Castelar y Crispi. Por otro, el gasoducto de la ruta nacional Nº 34 abastecerá a San Martín de las Escobas, Cañada Rosquín, Las Bandurrias y Casas.

La expansión de la red es una demanda histórica de numerosas localidades del centro-oeste santafesino, donde el acceso al gas natural es considerado una herramienta clave para impulsar nuevas inversiones, reducir costos productivos y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

En el gobierno provincial destacaron que las estaciones reductoras de presión constituyen una pieza esencial para el funcionamiento del sistema, ya que permiten regular el suministro y garantizar su distribución hacia los futuros usuarios.

Transformar el interior

Durante la apertura de sobres, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, definió al proyecto como una infraestructura transformadora para el interior provincial y sostuvo que su impacto será comparable al que tuvo en su momento la llegada del ferrocarril a muchas localidades del interior. También recordó que el objetivo de la gestión es completar la red de gasoductos hacia fines de 2027.

En ese contexto, el senador departamental Esteban Motta destacó la importancia que tendrá la obra para las comunidades de San Martín. “Es una enorme satisfacción ver cómo este proyecto sigue avanzando. Para el departamento San Martín significa una obra fundamental, porque permitirá que más localidades cuenten con gas natural, una infraestructura indispensable para el crecimiento de las industrias, el comercio y el desarrollo de nuevas inversiones”, expresó.

La iniciativa forma parte de una inversión provincial que supera los 196.000 millones de pesos y que es considerada una de las obras energéticas más importantes previstas para Santa Fe en los próximos años. Además de abastecer nuevas localidades, el proyecto apunta a fortalecer el desarrollo productivo, promover la radicación de empresas y generar mejores condiciones para el arraigo en el interior provincial.

Otros departamentos

El alcance del programa excede ampliamente al departamento San Martín. Las obras también llegarán a localidades de los departamentos San Cristóbal, Belgrano, Iriondo, San Jerónimo, Caseros y General López, entre otros, conformando una red que busca integrar a buena parte del interior santafesino mediante una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo económico y social.

Para muchas de las localidades incluidas en el plan, la llegada del gas natural representa una oportunidad largamente esperada. La posibilidad de acceder a una fuente de energía más económica y eficiente permitirá que empresas ya instaladas puedan ampliar su capacidad productiva y que nuevos emprendimientos evalúen radicarse en la región. Al mismo tiempo, el servicio impactará en la vida cotidiana de miles de familias, que podrán acceder a una prestación considerada esencial para acompañar el crecimiento de sus comunidades.

Gas natural para todos

En la provincia recordaron que el objetivo es completar hacia finales de 2027 la totalidad de la red proyectada, una obra que por su magnitud es considerada estratégica para el desarrollo del interior santafesino. El plan prevé conectar localidades que históricamente estuvieron fuera de los grandes corredores energéticos, reduciendo asimetrías y generando condiciones más favorables para la producción y el crecimiento de las economías regionales.

Además del abastecimiento para hogares, comercios e industrias, la nueva infraestructura permitirá acompañar futuros proyectos de generación eléctrica descentralizada y la radicación de nuevas inversiones.

En ese sentido, funcionarios provinciales destacaron que la expansión de la red de gas natural no sólo impactará en la competitividad y la reducción de costos energéticos sino también en el arraigo de familias y empresas en las pequeñas y medianas localidades del interior, fortaleciendo las posibilidades de desarrollo de cada comunidad.

>>Leer más: Se firmó el contrato de obra de gas natural para localidades de los departamentos San Martín y Belgrano