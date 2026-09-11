"Infancias sobre ruedas" un modo de aprender educación vial en Villa Gobernador Gálvez

Alumnos de jardines de infantes participan de jornadas lúdicas y educativas sobre la forma de movilizarse en la vía pública, que se realizan en distintos espacios públicos

Esta es una propuesta puntualmente para el nivel inicial. Este año serán seis encuentros descentralizados en distintos puntos de la ciudad.

Con el fin de promover la educación vial para niños y niñas de los diferentes jardines de infantes de la ciudad , la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez llevó adelante la primera jornada del año del programa “Infancias sobre ruedas”.

Esta primera experiencia se llevó adelante en la avenida Libertador junto a siete instituciones cercanas a la zona. Y hay planificada otras cinco jornadas en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de poder trabajar con las familias de todos los jardines públicos y privados de Villa Gobernador Gálvez.

La propuesta consiste en que los pequeños concurran con sus bicicletas, monopatines, patines o patacletas al espacio designado donde se realizan las actividades . Una vez en el espacio designado por el municipio, los alumnos del nivel inicial pueden recorrer circuitos donde se les enseña sobre señalización vial y también la jornada tiene otras instancias donde todos aprenden a través del juego .

Con respecto al tema, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso recordó que “este es nuestro segundo año consecutivo con este programa que venimos articulando desde el municipio con distintas áreas, con las instituciones educativas tanto públicas como privadas, y la verdad que este proyecto está enmarcado en el programa ‘Muni en tu escuela’ que ya es un sello en la gestión de nuestro intendente Alberto Ricci y, que tiene distintas propuestas para distintos niveles educativos”.

“Esta es una propuesta puntualmente para el nivel inicial. Este año vamos a tener seis encuentros descentralizados en distintos puntos de la ciudad. Es un momento de convivencia, un momento para compartir con la familia”, indicó.

Al mismo tiempo, la funcionaria hizo hincapié en que “además de la bicicleta, donde los chicos usan bicis, monopatines, patinetas, patacletas, tenemos los dispositivos de educación vial con los que visitamos las instituciones, y también la presencia de los papás y mamás de TGD TEA para que las familias puedan acercarse y concientizarse sobre esta temática”.

Educación vial al alcance de los más chicos

Es importante mencionar que en esta oportunidad estuvieron presentes niños, niñas, docentes y familias de los jardines “Dr. Malatesta”; “Mi mundo encantado”; “San Francisco de Asís”; “El oso goloso”; “Rosa de Carlini”; “Rafael Obligado”; “Una porción de cielo”.

En ese sentido, Isabel Oviedo, directora del jardín “Dr. Malatesta”, valoró la propuesta: “Hermosa porque es una vivencia más que podemos tener con los chicos y una manera de poder hacer el aprendizaje de una manera más significativa. O sea, uno siempre en la salita trabaja todo lo que es el cuidado del tránsito, lo que se debe respetar, y de esta manera los chicos lo vivencian aún más”.

Por su lado, Jorgelina Oviedo, directora de la institución “Una porción de cielo”, expresó: “Es una experiencia muy linda, muy significativa para los chicos. Eso está muy bueno y vemos cómo participa la familia, cómo la gente viene con ganas a ser parte y a disfrutar de este hermoso día porque no solamente está nuestro jardín, somos varios establecimientos públicos y privados”.

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