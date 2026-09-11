Accidentado inicio del GP de Madrid: un auto de la Fórmula 2 chocó y se prendió fuego

Tasanapol Inthraphuvasak perdió el control y su monoplaza quedó envuelto en llamas. No fue el único altercado en el primer día de acción

Así quedó el auto de Tasanapol Inthraphuvasak tras su primer contacto en el circuito de Madring

La Fórmula 2 tuvo un accidentado estreno en Madring, el nuevo circuito callejero de Madrid que este fin de semana recibe al Gran Premio de España de Fórmula 1. Durante la primera práctica de la categoría, el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak perdió el control de su monoplaza, impactó contra las barreras y sufrió un incendio .

El piloto de ART protagonizó el fuerte accidente en la curva 19, ubicada en el tercer sector del trazado. El auto golpeó de marcha atrás contra el muro de contención y, casi de inmediato, se prendió fuego.

A pesar de la violencia del impacto, Inthraphuvasak pudo salir del vehículo por sus propios medios. Los primeros reportes indicaron que el piloto de 20 años resultó ileso , aunque el monoplaza sufrió importantes daños. Su presencia en la fase de clasificación está prácticamente descartada.

El episodio obligó a los comisarios a desplegar la bandera roja y detener la sesión cuando todavía quedaba más de media hora de actividad.

Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para controlar el fuego y retirar el monoplaza. La presencia de un puesto de bomberos cerca de la zona permitió una rápida intervención.

RED FLAGS



Tasanpol Intharphuvasak hits the barrier at Turn 19 as his car catches fire



The Thai driver is out of the car and behind the barrier. He's all ok #F2 #SpanishGP pic.twitter.com/iIGEFk1CcN — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

Además, los trabajadores debieron revisar y reparar las protecciones afectadas por el impacto antes de habilitar nuevamente el circuito.

La práctica se reanudó cuando quedaban cuatro minutos en el reloj y terminó poco tiempo después debido al acotado cronograma para este fin de semana.

La interrupción redujo considerablemente el tiempo que los pilotos tuvieron para recopilar información sobre Madring antes de la clasificación de la Fórmula 2, prevista para este viernes.

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Los otros accidentes en el circuito de Madring

La primera práctica de Fórmula 2 representó el debut competitivo de la categoría en Madring, un circuito que se incorporó al calendario de 2026.

La jornada también tuvo otro incidente sobre el cierre de la práctica en dicha categoría, cuando el neerlandés Laurens Van Hoepen sufrió un accidente de menor gravedad.

El trazado ya había generado dudas durante las pruebas previas de Fórmula 3 debido a las interrupciones que registraron las sesiones. El italiano Nicola Lacorte chocó contra el muro de la curva 9 durante los últimos segundos de la sesión y provocó una nueva bandera roja.

El accidente de Inthraphuvasak volvió a poner el foco sobre la exigencia de algunos sectores y los reducidos márgenes de error, que ya tuvo varias advertencias de los corredores de la Fórmula 1 respecto a la dificultad que tendrá Madring durante este fin de semana.