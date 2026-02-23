Más de 30 mil personas disfrutaron de las comparsas y espectáculos musicales en los carnavales roldanenses

Durante las noches del viernes y sábado, la Municipalidad de Roldán llevó adelante la edición 2026 de los clásicos festejos

Desde el Ejecutivo local remarcaron que el éxito de esta nueva edición también fue posible gracias al importante despliegue y coordinación en materia de seguridad, que permitió que las familias disfruten de dos noches de fiesta con tranquilidad.

La ciudad de Roldán celebró la edición 2026 de sus carnavales que contaron con la participación de las comparsas locales Estrella de Mar y Nueva Bella , junto a las comparsas invitadas Maringá y Los Herederos. En el escenario principal se presentaron Ramiro Cardozo, Sergio Morán, Diana Ríos, Grupo Trinidad, Mi Bonita Cumbia, Sofía Gazzaniga, Fredy y Los Solares y Los Peñaloza, brindando espectáculos para toda la familia. El festejo congregó a una 30 mil personas que disfrutaron los espectáculos.

Durante la jornada del sábado, el intendente, junto a la diputada provincial Silvana Di Stefano y la secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, Ana Clara Reijember, entregaron un reconocimiento a Mercedes Retamoza, de Estrella de Mar, y a Cristina Fernández, de Nueva Bella, por el trabajo social que realizan durante todo el año en la preparación de las comparsas.

En ese marco, se otorgó un aporte de un millón de pesos a cada comparsa y se anunció la puesta en funcionamiento de una Escuela de Comparsas , con el objetivo de acompañar y fomentar el desarrollo de las agrupaciones locales.

Además, se entregó un reconocimiento y un presente a la vecina Ana María González , en agradecimiento a su permanente acompañamiento y compromiso con la vida social y cultural de la ciudad.

Seguridad en el carnaval

Desde el municipio destacaron el excelente trabajo en materia de seguridad, articulado entre las fuerzas policiales provinciales, la seguridad privada, la Guardia Urbana y el Centro de Monitoreo, tanto durante el desarrollo del evento como en la desconcentración al finalizar cada jornada.

Asimismo, destacaron que esta edición 2026 se llevó adelante gracias al apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, de la diputada provincial Silvana Di Stefano, y del acompañamiento del sector privado: Spraytec, Chipped Ferretera y Conect, Trancar Cisternas, Avoledo Constructora, Andes, San Cristóbal Seguros, Súper Otoño, Anca, Indecar, Estación de Servicio Shell Amsler, Marcos Escobar Mecánica Integral y Transporte, Maderera Selva y Rosario Bio Energy, entre otras firmas que hicieron posible esta gran celebración popular.

