La Capital | La Región | comparsas

Más de 30 mil personas disfrutaron de las comparsas y espectáculos musicales en los carnavales roldanenses

Durante las noches del viernes y sábado, la Municipalidad de Roldán llevó adelante la edición 2026 de los clásicos festejos

23 de febrero 2026 · 11:23hs
Desde el Ejecutivo local remarcaron que el éxito de esta nueva edición también fue posible gracias al importante despliegue y coordinación en materia de seguridad

Desde el Ejecutivo local remarcaron que el éxito de esta nueva edición también fue posible gracias al importante despliegue y coordinación en materia de seguridad, que permitió que las familias disfruten de dos noches de fiesta con tranquilidad.
Más de 30 mil personas disfrutaron de las comparsas y espectáculos musicales en los carnavales roldanenses

La ciudad de Roldán celebró la edición 2026 de sus carnavales que contaron con la participación de las comparsas locales Estrella de Mar y Nueva Bella, junto a las comparsas invitadas Maringá y Los Herederos. En el escenario principal se presentaron Ramiro Cardozo, Sergio Morán, Diana Ríos, Grupo Trinidad, Mi Bonita Cumbia, Sofía Gazzaniga, Fredy y Los Solares y Los Peñaloza, brindando espectáculos para toda la familia. El festejo congregó a una 30 mil personas que disfrutaron los espectáculos.

Durante la jornada del sábado, el intendente, junto a la diputada provincial Silvana Di Stefano y la secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, Ana Clara Reijember, entregaron un reconocimiento a Mercedes Retamoza, de Estrella de Mar, y a Cristina Fernández, de Nueva Bella, por el trabajo social que realizan durante todo el año en la preparación de las comparsas.

Reconocimiento a las comparsas

En ese marco, se otorgó un aporte de un millón de pesos a cada comparsa y se anunció la puesta en funcionamiento de una Escuela de Comparsas, con el objetivo de acompañar y fomentar el desarrollo de las agrupaciones locales.

Además, se entregó un reconocimiento y un presente a la vecina Ana María González, en agradecimiento a su permanente acompañamiento y compromiso con la vida social y cultural de la ciudad.

Seguridad en el carnaval

Desde el municipio destacaron el excelente trabajo en materia de seguridad, articulado entre las fuerzas policiales provinciales, la seguridad privada, la Guardia Urbana y el Centro de Monitoreo, tanto durante el desarrollo del evento como en la desconcentración al finalizar cada jornada.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que el éxito de esta nueva edición también fue posible gracias al importante despliegue y coordinación en materia de seguridad, que permitió que las familias disfruten de dos noches de fiesta con tranquilidad.

Asimismo, destacaron que esta edición 2026 se llevó adelante gracias al apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, de la diputada provincial Silvana Di Stefano, y del acompañamiento del sector privado: Spraytec, Chipped Ferretera y Conect, Trancar Cisternas, Avoledo Constructora, Andes, San Cristóbal Seguros, Súper Otoño, Anca, Indecar, Estación de Servicio Shell Amsler, Marcos Escobar Mecánica Integral y Transporte, Maderera Selva y Rosario Bio Energy, entre otras firmas que hicieron posible esta gran celebración popular.

>>Leer más: Sastre y una historia de 64 años de carnavales que ya forman parte del ADN de su gente

Noticias relacionadas
La edición 2026 se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe, y promete ser la más grande, innovadora y concurrida hasta la fecha. Bajo el lema Una muestra de lo que somos, la feria apuesta a reflejar la identidad profunda del agro argentino: su gente, su historia, su tecnología y su proyección al mundo.

Agroactiva 2026 llega a Buenos Aires para anunciar la muestra que el campo está esperando

Fuerte choque en la ruta 11. El ómnibus de pasajeros que colisionó con un camión

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

Mesa Promotora Quinta de Funes. “El Sitio de Memoria Quinta de Funes ha recopilado múltiples actividades que construyen un hilo de continuidad histórica”, revelaron sus integrantes

La Quinta de Funes conmemora los 50 años del golpe

Desde la Unidad Especial Biprovincial precisaron que el Bloque B incluye la finalización de ramales hacia Barrancas y Gessler, con 20,4 km de línea principal. El Bloque C contempla la Estación de Bombeo N° 2, con una cisterna de 9.500 metros cúbicos y cuatro bombas verticales de alta capacidad para garantizar el caudal en el tramo troncal y los ramales secundarios. A través de estas obras se abastecerá a diez localidades de la región. 

Diez ofertas técnicas para construir un nuevo tramo del Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Lo último

Calendario escolar en Santa Fe: fechas de inicio de clase, vacaciones de invierno y fin de ciclo

Calendario escolar en Santa Fe: fechas de inicio de clase, vacaciones de invierno y fin de ciclo

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

La pésima estadística que tiene a Newells entre los equipos de primera con más derrotas

La pésima estadística que tiene a Newell's entre los equipos de primera con más derrotas

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

La licitación forma parte de la Red Federal de Concesiones e incluye 2.500 kilómetros divididos en cuatro tramos
Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años
Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo
La Región

Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos
La Ciudad

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista
OVACION

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista

Mauricio Macri: Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años
Política

Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años"

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Ovación
La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP
Ovación

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newells

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newell's

Policiales
Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

La Ciudad
Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos
La Ciudad

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Santa Fe asegura que tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
La Ciudad

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata
POLICIALES

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición
La Ciudad

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation
POLICIALES

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista
La Ciudad

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto
El Mundo

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto

El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado
El Mundo

El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad fantasma
El Mundo

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad "fantasma"

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas
La Ciudad

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas

Nuevo paro de controladores aéreos: cómo impactará en los vuelos en Argentina
Información General

Nuevo paro de controladores aéreos: cómo impactará en los vuelos en Argentina

Motos eléctricas en Rosario: cuánto cuestan y qué se necesita para circular
Motores

Motos eléctricas en Rosario: cuánto cuestan y qué se necesita para circular

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
Policiales

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música
La Región

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez
Policiales

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez

La UNR despide a una comprometida y apasionada docente 
La Ciudad

La UNR despide a una "comprometida y apasionada" docente 

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: Ojalá que te mates
La Ciudad

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: "Ojalá que te mates"