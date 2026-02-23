Agroactiva 2026 llega a Buenos Aires para anunciar la muestra que el campo está esperando Este 25 de febrero se lanzará oficialmente una nueva edición de la muestra más grande del agro argentino en la Casa de la Provincia de Santa Fe en Caba 23 de febrero 2026 · 10:19hs

La muestra más grande del agro argentino llega a Buenos Aires con una propuesta que promete marcar el camino de la nueva edición. El próximo 25 de febrero a las 10.30, Agroactiva 2026 realizará su lanzamiento oficial en la Casa de la Provincia de Santa Fe, ubicada en 25 de mayo 168, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acto reunirá a referentes del sector agropecuario, autoridades provinciales y nacionales, medios de comunicación especializados y actores clave del ecosistema agroindustrial argentino para presentar oficialmente la nueva edición de la muestra bajo el concepto que la define este año: "Una muestra de lo que somos”.

Agroactiva4 Lanzamiento institucional de Agroactiva El evento contará con la presencia del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de la directora general de Agroactiva, Rosana Nardi, entre otras autoridades y referentes del sector que se confirmarán en los próximos días.

agroactiva2 Agroactiva es considerada la muestra agropecuaria a campo abierto más importante de la Argentina. Con más de 30 años de historia, se celebra todos los años en Armstrong, Santa Fe, convocando a miles de expositores, productores, empresas, instituciones y visitantes de todo el país y el exterior.

agroactiva1 La edición 2026 se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe, y promete ser la más grande, innovadora y concurrida hasta la fecha. Bajo el lema "Una muestra de lo que somos", la feria apuesta a reflejar la identidad profunda del agro argentino: su gente, su historia, su tecnología y su proyección al mundo. Agroactiva2 Para más datos se puede visitar la web www.agroactiva.com.ar o página de Instagram @agroactiva