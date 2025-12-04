Desde noviembre el muncipio de Villa Constitución refuerza su estrategia en la prevención del dengue Resaltando los buenos resultados conseguidos durante 2024, las autoridades continúan con la implementación de medidas para reducir la proliferación de mosquitos 4 de diciembre 2025 · 10:58hs

Durante la última temporada (2024/2025), y a pesar de un contexto regional adverso con múltiples casos registrados en localidades vecinas, Villa Constitución mantuvo una situación epidemiológica controlada.

Con el objetivo de proteger la salud pública y sostener los resultados alcanzados en los últimos años, el municipio de Villa Constitución continúa desarrollando el Plan Local de Acción Integral para la Prevención del Dengue correspondiente a la temporada 2025/2026. Este programa, coordinado por la Dirección de Ambiente y articulado con diversas áreas municipales, instituciones educativas, vecinales y el Samco local, reafirma el compromiso de la ciudad con la prevención y el control de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

Dengue en 2024 Durante la última temporada (2024/2025), y a pesar de un contexto regional adverso con múltiples casos registrados en localidades vecinas, Villa Constitución mantuvo una situación epidemiológica controlada. No se registraron casos autóctonos, resultado que evidencia la efectividad de la estrategia integral implementada. De los 15 casos inicialmente reportados como sospechosos, solo 7 fueron confirmados, y se registró además un caso positivo de fiebre Chikungunya en otra localidad, con antecedente de visita a nuestra ciudad. En todos los casos se activaron los protocolos de bloqueo correspondientes, garantizando una intervención rápida y eficiente.

Villa Cosntitución- Bloqueo-Luzuriaga-Chikungunya-51 Prevención en Villa Constitución La prevención del dengue en Villa Constitución se sostiene sobre un trabajo articulado entre instituciones locales y áreas municipales. Participaron activamente el Samco, instituciones educativas, y las diversas áreas municipales. Esta sinergia permitió garantizar una planificación integral y acciones rápidas tanto en el territorio como en la comunicación comunitaria.

Además, se realizaron capacitaciones técnicas para trabajadores municipales y referentes barriales en prevención del dengue, fortaleciendo la capacidad de respuesta territorial, y se dictaron 18 talleres en escuelas e instituciones barriales, alcanzando a más de 1200 personas e impulsando una fuerte estrategia de educación.