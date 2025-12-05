Venado Tuerto acelera su transformación urbana con obras estratégicas y gestión

La nueva circunvalación y la esperada ruta 96, las mejoras en servicios públicos, la llegada histórica de la carrera de agronomía y la política activa contra el narcotráfico, posicionan a la ciudad como modelo a seguir

“Mi tarea es denunciar con nombre y apellido, ir a la justicia y proteger a los vecinos. No podemos pedirles a ellos que denuncien. Lo hacemos nosotros”.

En diálogo con LT8, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, explicó qué obras están en marcha , cuándo finalizarán, cómo impactarán en la seguridad vial y productiva, cuáles son los avances en infraestructura urbana , por qué la ciudad logró reducir tasas municipales , cómo se prepara para recibir la carrera de agronomía de la Universidad Nacional de Rosario y qué estrategias se aplican para combatir el narcotráfico en la región.

La obra de la avenida Circunvalación —de 12 kilómetros y conexión directa entre las rutas 8 y 33— avanza con ritmo sostenido y se transformará en un nuevo límite urbano con impacto estratégico en la planificación y en la atracción de inversiones.

Según Chiarella, su finalización “está prevista para fines del año próximo, y ya representa un antes y un después para la movilidad y el desarrollo productivo”.

En paralelo, el intendente venadense explicó que se ejecuta la nueva ruta 96, que permitirá reemplazar tramos críticos y peligrosos de la ruta 33 , brindando un corredor más seguro para miles de venadenses que viajan con frecuencia hacia Rosario.

“La provincia tomó la decisión de encarar esta obra ante el deterioro de la traza nacional, actualmente sin mantenimiento adecuado por parte del gobierno nacional”, indicó el intendente.

Una gestión eficiente

El intendente remarcó que la ciudad vive “un proceso de transformación sostenida gracias a una combinación de planificación, equilibrio fiscal —seis años consecutivos de superávit— y un ritmo de obra pública sin antecedentes”.

Expresó que “en Venado Tuerto se pavimenta una cuadra cada cinco días, amplía la iluminación LED, renueva espacios públicos, construye centros de salud y sorteos de lotes municipales para vivienda.

Chiarella anticipó que ya ingresó al Concejo Municipal un paquete de 150 cambios para eliminar, reducir y simplificar tasas, sellados y trámites.

“Ni un Estado presente y bobo, ni un Estado ausente: queremos un Estado eficiente que preste buenos servicios, haga obra pública y alivie la carga tributaria”, destacó.

>>Leer más: Proponen reducir, eliminar y simplificar más de 150 trámites municipales en Venado Tuerto

Agronomía de la UNR

Por otro lado, expresó que la llegada de una carrera universitaria de la UNR “es un sueño hecho realidad”.

Desde febrero comenzará a dictarse en la ciudad la carrera de agronomía de la Universidad Nacional de Rosario, un anhelo histórico de medio siglo.

La concreción fue posible gracias al trabajo conjunto con el rector Franco Bertolacci, la Facultad de Ciencias Agrarias, la escuela Salesiana y el apoyo del empresario Ricardo Venturino y John Deere. “Es una oportunidad enorme para cientos de jóvenes”, celebró Chiarella.

Venado UNR1

En cuanto al aspecto ambiental que maneja su gestión, el intendente destacó el nuevo modelo de tratamiento de residuos, que combina separación domiciliaria, educación ambiental y una planta modelo donada por la familia Iraola y la empresa Corven.

“El objetivo principal es cerrar definitivamente el basural a cielo abierto. Además, 12 personas que antes vivían de revolver basura hoy trabajan en la planta con empleo formal”, destacó.

Seguridad y narcotráfico

Respecto a su política de denunciar con nombre y apellido a los narcotraficantes, Chiarella afirmó que “la ciudad está mejor que en años anteriores, con bandas desarticuladas y líderes del narcotráfico detenidos”.

Resaltó: “Mi tarea es denunciar con nombre y apellido, ir a la justicia y proteger a los vecinos. No podemos pedirles a ellos que denuncien. Lo hacemos nosotros”.

La ley de microtráfico y el trabajo articulado con la provincia y la Fiscalía permitieron avanzar en el juicio y encarcelamiento de delincuentes.

Con 36 años y una abrumadora reelección con el 83% de los votos, Leonel Chiarella sostiene un modelo de gestión basado en planificación, obra pública, eficiencia fiscal, articulación público-privada y políticas activas para mejorar la calidad de vida. Venado Tuerto, afirma, “dejó de pensarse en chiquito y se consolida como una de las ciudades más dinámicas del sur provincial”.

>>Leer más: Histórico: Venado Tuerto tendrá una sede de la carrera de agronomía de la Universidad Nacional de Rosario