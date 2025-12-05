La Capital | La Región | infraestructura

Lewandowski: "La infraestructura para la producción no puede esperar"

Junto a los miembros de Camarco Joven, el senador nacional, Marcelo Lewandowski, analizó la infraestructura que el país necesita para desarrollar su capacidad productiva

5 de diciembre 2025 · 13:00hs
El senador subrayó la importancia de trabajar junto a las nuevas generaciones del sector empresarial.

El senador nacional, Marcelo Lewandowski, encabezó una reunión con jóvenes empresarios del sector de la construcción nucleados en Camarco Joven, donde se analizó la infraestructura que el país necesita para desarrollar su capacidad productiva. El diálogo puso especial foco en las prioridades de cada provincia y en los proyectos que resultan estratégicos para fortalecer la producción nacional.

Durante el encuentro, Lewandowski remarcó que “la infraestructura necesaria para la producción y el empleo no puede esperar más” y sostuvo que estos proyectos constituyen “pilares fundamentales para el desarrollo del país”.

Ese fue el eje central de la conversación con los representantes de la Cámara, quienes manifestaron su preocupación por el freno en distintas iniciativas productivas y su impacto sobre el trabajo en la región. En ese marco, el legislador destacó el aporte técnico del sector: “Quienes componen los equipos técnicos de Camarco tienen perfectamente claro cuáles son las prioridades de cada provincia para el desarrollo de la producción nacional”.

Nuevas generaciones

El senador subrayó la importancia de trabajar junto a las nuevas generaciones del sector empresarial: “Nos encanta estar cerca de la juventud por su fuerza, su convicción y sus ganas de transformar este presente complejo”. Bajo esa premisa, las partes acordaron avanzar en una agenda de trabajo conjunta orientada a diseñar e impulsar un plan de infraestructura que acompañe un proyecto productivo e inclusivo.

Finalmente, resaltó la necesidad de construir consensos amplios en el Congreso para garantizar la continuidad de las obras en todo el territorio nacional. “Vamos a dialogar y construir con los legisladores de todas las provincias, más allá de los colores políticos, entendiendo que sin producción nacional no hay salida para la Argentina”.

