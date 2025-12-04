La Capital | La Región | edificio

Inauguraron el nuevo edificio judicial de San Lorenzo

Modernidad, tecnología y eficiencia al servicio de la ciudadanía. El imponente edificio se encuentra ubicado en la calle San Carlos 848

4 de diciembre 2025 · 12:35hs
El edificio se destaca por su diseño moderno

El edificio se destaca por su diseño moderno, materiales nobles y tradicionales, y equipamiento de última tecnología

En un hito para la administración judicial de la región, este miércoles quedó inaugurada la ampliación y refuncionalización del edificio judicial de San Lorenzo, una obra que concentra toda la actividad judicial en un único complejo, incluyendo la vinculación con el edificio anexo.

Este proyecto, resultado de múltiples acciones y gestiones, representa un avance significativo en infraestructura y servicios para la comunidad. El edificio está compuesto por la estructura existente, reciclada íntegramente (1.560 m²), una ampliación en altura (729 m²) y el anexo refuncionalizado (514 m²), lo que representa un total de 2.803 m².

El doctor Falistocco encabezó las actividades de inauguración y en su discurso destacó que esta inauguración implica saldar una deuda con la población y la comunidad jurídica en particular de esta localidad.

Recordó que el edificio original de la sede se había inaugurado un 17 de diciembre de 2004. Tras unos años de funcionamiento el mismo quedó desajustado a los tiemposactuales,s por qué entre otros aspectos en el 2014 se puso en marcha el “proceso penal acusatorio”, modalidad de juzgamiento con audiencias orales y públicas. El inmueble no contaba con los espacios y oficinas para llevar adelante este nuevo mecanismo de juzgamiento. “Esto pone en evidencia, como los cambios procesales terminan repercutiendo directamentee en los diseños edilicios destinados a la labor judicial”, resaltó.

El edificio recién inaugurado es el primer edificio queva a contarr con nuevas salas diseñadas para el juicio por jurados, implementado en la provincia de Santa Fe a partir de este año.

Por otro lado, estableció comparaciones, que evidencian contrastes en la labor judicial de este tiempo y la de hace unos años. Para ello sostuvo que “hoy podemos observar que hay menos espacios y muebles, y menos metal; menos espacio para el expediente papel y más pantallas; y menos hilos de coser y más fibra óptica; menos despachos individuales y más salas de audiencias; en donde el juez puede estar frente a las partes y sus abogados como ocurre en el juicio penal, pero como también, está ocurriendo en el juicio civil donde las salas están acomodadas y diseñadas para la inmediatez y con la presencia de todos los actores del proceso. Para eso es necesario contar con herramientas de videofilmación y grabación como con las que cuenta este nuevo edificio. Lo mismo ocurrirá con el proceso civil que hoy tiene mucho de oralidad. Que contará también con sus espacios físicos adecuados en esta sede”, continuó.

Destacó que resta saldar una deuda que tenemos, con el procedimiento laboral. Que tendrá también que ajustarse a estos formatos procesales. Con un rol más activo del juez frente a los interesados y sus abogados. “Es el juez mediante la conciliación quien intentará ayudarlos a resolver sus conflictos. Un juez presente frente a las pruebas que se ofrecen y producen, asumiendo su función como director del proceso”, agregó, y argumentó, que también para ello será necesario en algunos lugares la designación de más jueces dedicados a este fuero.

Agradeció la labor de todo el plantel del poder judicial, y a los abogados por haber sobrellevado estos años trabajando en espacios fisicos poco adecuados y carentes de confort.

En otro pasaje de su discurso, aludió a que será necesario además estar cubriendo juzgados vacantes pero a la vez reconoció los concursos en marcha y la posterior aprobación de pliegos por la Legislatura, lo que pone a los elegidos a poco tiempo de asumir en sus funciones.

Avances informáticos

En el mismo sentido de los avances que se vienen dando, San lorenzova a serr el puntapié inicial para la puesta en funcionamiento de un sistema informático para el juicio penal en el cual –argumentó- en este mismo día de la inauguración se estaba trabajando para capacitar a sus operadores y en la puesta a punto de toda la programación informática.

La foto de hoy quedará vieja y será dentro de poco un recuerdo que se irá apagando, como el recuerdo de quienes hoy estamos aquí”, agregó Falistocco. “Y esta obra seguirá en pie para las generaciones futuras. Esta tierra es patrimonio histórico. Aquí en San Lorenzo fue donde se desarrolló la única batalla que libró San Martín en tierras argentinas ypor quée también ha sido pionera en lo que fue la implementación del mapa judicial en la década del 80', y que luego se fue profundizando con los años”.

Por último, finalizó su discurso diciendo que cuando los tres poderes del estado trabajan mancomunadamente,e se pueden llevar adelante obras de este tipo para bien de la comunidad. “Porque estos nuevos lugares, estos espacios, en donde se desarrollan las labores, benefician a trabajadores, abogados y por supuesto a la ciudadanía toda, para poder recibirlos en un lugar digno y apropiado a la vez. Y llamó y convocó a la gente del poder judicial a romper la inercia del trabajo cotidiano y pensar siempre en el futuro, no olvidando que es un servicio muy delicado y muy importante que se presta a la comunidad que requiere empatía, ética y conocimiento. “Este desafío no nos deben asustar, por el contrario, nos debe empujar hacia adelante”, cerró.

Entrega de plaquetas en reconocimiento

La entrega de 4 plaquetas a la Corte Suprema de Justicia con motivo de la inauguración del edificio, se hizo de parte del Intendente de la localidad y el presidente del Concejo Municipal de San Lorenzo; del presidente del Colegio de Abogados de Rosario y de la Delegación San Lorenzo del estamento profesional; y de la Asociación de Abogados del Departamento San Lorenzo.

Autoridades presentes

Estuvieron presentes en la inauguración de la ampliación del edificio, sede de los “Tribuanles de San Lorenzo”, el intendente de la ciudad, Dr. Leonardo Raimundo; el senador provincial por el Departamento San Lorenzo, Armando Traferri; la diputada provincial del Departamento, Lic. Silvana Distefáno, el presidente del Concejo Municipal local, Dr. Hernán Ore; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial Dr. Iván Kvasina; el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Dr. Lucas Galdeano; el presidente de la Caja Forense de Rosario, Dr. Lisandro Picasso Netri; el vicepresidente de la Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Rosario, Dr. Juan Manual Constantini; el presidente del Colegio de Martilleros de Rosario, Dr. Pablo Porta; autoridades de estamentos profesionales, fuerzas de seguridad y sindicales; Magistrados/as y Funcionarios/as y empleados/as del poder judicial.

La ceremonia de inauguración fue transmitida en vivo por el canal Youtube del Poder Judicial de Santa Fe y traducida a la lengua de señas argentinas.

Embed - Inauguración ampliación Edilicia "Tribunales de San Lorenzo"

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario
Por Facundo Borrego
La Ciudad

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados
La Ciudad

Pullaro no quiere una reforma laboral de derecha y marcó coincidencias con la CGT
Política

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

Ovación
El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas
Ovación

A qué hora corre Colapinto el GP de Abu Dhabi: días y horarios de la Fórmula 1

Torneo Clausura: los jugadores de uno de los equipos que aspiran al título no se entrenaron por falta de pago

Policiales
Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

La Ciudad
Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos
OVACIÓN

Aún no volvió a Newells del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo
OVACIÓN

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados
Politica

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos en Miami
Información General

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei
Política

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes
Policiales

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells
Ovación

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
la region

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es insuficiente y desconectado de la realidad
Economía

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero
Policiales

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda
Economía

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente
El Mundo

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo
La Ciudad

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre
La Ciudad

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Por Javier Felcaro
Política

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados
Policiales

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas
Policiales

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza
La Ciudad

