Anmat exigió el retiro inmediato de un aceite de oliva

El producto no se encontraba registrado correctamente ante el organismo y fue considerado ilegal. La medida quedó oficializada en el Boletín Oficial

La provincia advierte por una aceite de oliva que representa un riesgo para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) hizo pública la prohibición de la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización en todo el territorio nacional de un aceite de oliva extra virgen por ser un riesgo para la salud.

Esta medida forma parte de los esfuerzos del organismo para garantizar la seguridad alimentaria y evitar que productos ilegales lleguen a los consumidores. Se insiste en la importancia de verificar que los productos alimenticios cuenten con los registros sanitarios y análisis correspondientes, especialmente en productos tan consumidos como el aceite de oliva, para evitar riesgos a la salud.

Con el objetivo de defender la salud y advertir la medida a los ciudadanos, esta decisión se oficializó a través de la disposición Nº 8202/2025 , publicada en el Boletín Oficial.

El aceite de oliva prohibido por Anmat

El producto recientemente prohibido por Anmat se conoce como: "Aceite comestible mezcla, libre de gluten marca Ecoliva, Blend, Cont. Neto 500 cm3”.

Según detalló el organismo, la investigación inició a raíz de una consulta de un particular que condujo a la fiscalización del producto por parte del Instituto Nacional de Alimentos (Inal).

A partir de allí, el organismo verificó que estaba falsamente etiquetado. Si bien los número de RNPA y RNE eran válidos, su razón social no los reconoció como propio. Es decir que Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y un Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) pertenecían a otro producto.

Además, según detalló la administración, el producto no contaba con los parámetros de acidez libre y tenían una composición engañosa.

Frente a ello, la Anmat determinó prohibir su produccion, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional. Además, se encargó de compartir una foto del producto a fin de que los ciudadanos puedan identificar su etiquetado y evitar su consumo. El artículo viene presentado de la siguiente manera: