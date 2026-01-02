Mirian Talamone: "La UCR sigue viva en Leonel Chiarella"

La dirigente radical Mirian Talamone participó de la asunción de autoridades en Alvear. En diálogo con La Capital , habló de su trabajo en Turismo Social, del rol del radicalismo y del recorrido político que une su historia con la de Leonel Chiarella, recientemente elegido presidente de la UCR nacional

Mirian Talamone: “Soy una trabajadora de la calle. Me gusta ver la necesidad y tratar de resolverla, aunque no sea mi área. Para eso estamos: para estar al servicio de la gente”

La asunción de mando en Alvear, realizada el pasado 13 de diciembre, fue el escenario donde gestión, política y emociones se cruzaron. Allí estuvo Mirian Talamone , dirigente de la Unión Cívica Radical y actual coordinadora de Turismo Social de la provincia, quien asistió al acto institucional en representación del Ministerio de Producción. Desde ese lugar, compartió una mirada integral que abarcó tanto su tarea dentro del Estado provincial como una lectura política del presente del radicalismo y del proceso que llevó a Leonel Chiarella a presidir el Comité Nacional del partido, en un contexto donde Santa Fe vuelve a ocupar un rol central en la discusión política nacional.

Desde la Secretaría de Turismo, Talamone explicó que el turismo social se consolidó como una herramienta concreta de inclusión, bienestar y acceso a derechos. Municipios y comunas del área metropolitana de Rosario vienen articulando acciones para que personas mayores, instituciones y grupos comunitarios puedan viajar, descansar y conocer distintos puntos de la provincia.

Uno de los ejes centrales del programa es el complejo social del Túnel Subfluvial, que cuenta con 60 plazas y donde, por decisión de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, la estadía es gratuita. A esta iniciativa se suman experiencias de turismo educativo y productivo, como las visitas a la planta fotovoltaica de San Lorenzo, en convenio con Enerfé, y nuevos proyectos para ampliar destinos accesibles dentro y fuera de Santa Fe. También destacó que “estamos por firmar un convenios que ya están aprobados por el ministro Puccini, con el Campus Santo Tomás de Mar del Plata y con el Complejo Saitsad, que está en el arroyo Leyes de nuestra provincia”.

Talamone remarcó que el turismo social no sólo cumple una función recreativa sino que también permite fortalecer vínculos comunitarios y mejorar la calidad de vida.

Una historia de militancia compartida

El tono de la entrevista se volvió más íntimo cuando Talamone habló de Chiarella. “Hace desde anteayer que estoy llorando”, confesó, al recordar el camino recorrido juntos dentro del radicalismo. Relató cómo lo conoció siendo adolescente, cuando quería formar el centro de estudiantes en su escuela secundaria, y cómo ese impulso inicial marcó una vocación política temprana.

Evocó también el episodio en el que fue concejal por un día, usando la corbata y ocupando la banca de Lisandro Enrico, y su posterior crecimiento político: la militancia, las listas locales, el Concejo, la intendencia y una reelección con el 83 por ciento de los votos. “Siempre fue paso a paso”, resumió.

chiarella 1jpeg

Para Talamone, la llegada de Chiarella a la conducción nacional de la UCR expresa un momento político particular. “Santa Fe está pisando fuerte en la Argentina”, afirmó, al destacar el acompañamiento del gobernador Pullaro, del ministro Enrico y del ministro de la Producción Gustavo Puccini. En ese marco, sostuvo que el radicalismo tiene la responsabilidad de defender sus convicciones históricas y marcar límites cuando sea necesario. “Leonel lleva la bandera del alfonsinismo y va a dar esas discusiones desde el partido”, señaló.

En un escenario político nacional atravesado por tensiones económicas y debates institucionales, Talamone consideró que la Unión Cívica Radical tiene hoy la responsabilidad de recuperar protagonismo sin perder su identidad histórica.

En el cierre volvió al territorio, un espacio que Talamone reivindica como propio. “Soy una trabajadora de la calle. Me gusta ver la necesidad y tratar de resolverla, aunque no sea mi área. Para eso estamos: para estar al servicio de la gente”, concluyó.