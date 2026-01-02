General Lagos impulsa un gasoducto con un acuerdo inédito entre el Estado, el sector privado y el sindical

Un modelo de articulación poco frecuente en el país que se transforma en una obra concreta de gas natural, ejecutada por el Estado local y pensada para el desarrollo presente y futuro

General Lagos. La comuna impulsa el gasoducto en un acuerdo entre el Estado, el sector privado y el sector sindical

La Comuna de General Lagos impulsa la construcción de un nuevo gasoducto, una estación reguladora de presión y la interconexión con la red de media presión existente, lo que permitirá abastecer a emprendimientos urbanísticos, industriales y de servicios, y dejar capacidad instalada para el crecimiento futuro de la localidad.

Esta obra estratégica se realizará a través de un acuerdo inédito entre el Estado, el sector privado y el sindical,un modelo de articulación poco frecuente en el país, que se transforma en el gasoducto de gas natural, ejecutado por el Estado local y pensado para el desarrollo presente y futuro.

El acuerdo reúne al sector privado productivo, al sector sindical y a Litoral Gas S.A. con la Comuna de General Lagos como articuladora, garante y ejecutora del proyecto denominado Nuevo Gasoducto General Lagos.

La inversión total asciende a 1.385.300 dólares más IVA, incluyendo materiales, mano de obra, maquinaria y gestión administrativa. Los aportes económicos serán realizados de manera proporcional por los distintos actores participantes, de acuerdo al consumo de gas de cada proyecto, con una inversión por parte de la Comuna de General Lagos de 200.000 dólares.

El convenio cuenta con la participación de desarrolladores inmobiliarios, empresas industriales y de servicios, y un sindicato con emprendimientos habitacionales: Baigas S.R.L., Plaza Industrial S.R.L., Embalajes S.R.L., Doña Enriqueta, Lagos Boulevard, Vitta Urbano, Gaia, Lagos Point, Soear, EcoLagos Este, Silos, Alea, Ría y Puerto Escondido.

Durante el acto se realizó además la entrega formal de una carta oferta a Litoral Gas S.A. para la autorización y ejecución de la obra, y se firmaron dos convenios: uno referido a materiales, mano de obra y maquinaria entre la Comuna, el sector privado y el sector sindical, y otro correspondiente a la gestión administrativa con Ingeniería Gas S.R.L., representada por el ingeniero Horacio Pendino.

Asimismo, se anunció la radicación de nuevas empresas que apuestan al crecimiento de General Lagos. Entre ellas, Productos Libertador, firma con más de 45 años de trayectoria que construirá una nueva planta industrial de 1.650 metros cuadrados y un local comercial; Greenmolding, empresa dedicada al rotomoldeado de plásticos, que en mayo se radicó en la localidad con el objetivo de ampliar su planta y producción; y Bertex Montajes Eléctricos, compañía con más de 30 años de experiencia en soluciones eléctricas para la industria, que realizará una nueva inversión productiva en General Lagos.

Este convenio representa un verdadero salto cualitativo para la localidad: impulsa el crecimiento urbano e industrial, atrae inversiones, genera empleo local y deja una infraestructura estratégica al servicio de las actuales y futuras generaciones. Un ejemplo concreto de que el trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y el sector sindical permite construir un futuro con más oportunidades para General Lagos.