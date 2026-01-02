Del chamamé al chorizo artesanal: la agenda completa de fiestas populares en Santa Fe para enero

El Operativo Verano 2026 propone más de 30 festivales, carnavales y fiestas en toda la provincia. En esta nota, una por una

Operativo Verano en Santa Fe: más de 30 fiestas populares y eventos culturales para disfrutar en enero

En el marco del Operativo Verano , durante el mes de enero, el gobierno provincial promociona más de 30 fiestas populares y eventos culturale s en todo el territorio santafesino, con el objetivo de fomentar el turismo de cercanía y dar a conocer los atractivos de Santa Fe . La agenda de actividades comienza hoy mismo, con el Festival del Jaaukanigás, en Reconquista.

Sobre las propuestas, la secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, señaló que de cara al inicio del verano 2026, Santa Fe llega con una agenda sólida, diversa y federal: “Arrancamos el verano con una Santa Fe activa, con ríos, playas, lagunas, espacios naturales, ciudades vibrantes y una agenda cargada de actividades para disfrutar en familia, con amigos y en turismo de cercanía. Recorrer Santa Fe es hacerlo a través de su gente, de sus fiestas y de su identidad. Cada evento es una invitación a descubrir una localidad, a conocer su historia, su gastronomía, su música y su cultura. Esa es la gran fortaleza que tenemos como provincia”, afirmó.

Sobre el turismo de cercanía, destacó que es una de las claves de la temporada: “Santa Fe ofrece experiencias accesibles, a pocas horas de distancia, que permiten escapadas de fin de semana o recorridos más largos, integrando grandes ciudades como Rosario y Santa Fe, con pueblos únicos que tienen muchísimo para mostrar”.

Sobre el calendario de fiestas populares, Aeberhard remarcó que será el gran aliado, ya que es “una agenda robusta, diversa y distribuida en todo el territorio. Festivales culturales, celebraciones tradicionales, eventos deportivos, propuestas gastronómicas y encuentros que hacen que siempre haya una excusa para viajar dentro de Santa Fe”.

“Invitamos a santafesinos y visitantes a mirar el calendario, elegir un destino y salir a recorrer la provincia. Este verano, Santa Fe vuelve a demostrar que el turismo es identidad, desarrollo y una verdadera industria que genera oportunidades en cada rincón del territorio”, concluyó.

>>Leer más: Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Presencia en los clubes náuticos

La novedad que presenta esta edición de Operativo Verano 2026 es la incorporación de la visita y presencia en los clubes náuticos de las distintas ciudades de la provincia en diversas fechas durante los meses de enero y febrero, reconociendo el rol estratégico que cumplen estas instituciones en la vida social, deportiva y turística de Santa Fe, fortaleciendo además el vínculo entre el Estado provincial y las instituciones que forman parte de la identidad ribereña de la provincia.

Para agendar

La agenda de enero incluye, entre otras, las siguientes actividades:

* 3° Festival del Jaaukanigás: del 2 al 4 de enero, en el Anfiteatro Municipal de Reconquista.

* XVIII Fiesta provincial de la Carne en Nelson. Se realizará el sábado 3de enero en la plaza San Martín de esa ciudad.

* 130° Aniversario Fundacional: el 3 de enero, Polideportivo Municipal de Pueblo Esther.

* Fiesta Regional de la Arena Blanca: 3 y 4 de enero, Camping Municipal “Arenas Blancas”, Malabrigo.

* 21ª Fiesta Nacional y 32ª Fiesta Provincial del Camping: del 8 al 11 de enero, Parque Municipal Alfonsina Storni, San Guillermo.

* Fiesta Nacional de las Culturas: del 8 al 25 de enero, Club San Martín, Carlos Pellegrini.

* 40° Festival Provincial del Pescador: 9 y 10 de enero, Espacio Recreativo Don Roque, Sauce Viejo, con artistas como Mario Pereyra, Orlando Veracruz, Claudio Toro, Diableros de Sauce Viejo, Carlos Malo (desde Uruguay), Sergio Galleguillo y Sergio Torres, entre otros.

* Festival Provincial Nuestro Canto: 9 y 10 de enero, Club Cañeros Moussy, Avellaneda

>>Leer más: Gustavo Puccini: "Estamos consolidando una agenda de turismo"

* 34ª Fiesta Provincial del Río 2026: del 9 al 11 de enero, camping comunal de Alejandra, con shows de Coty Hernández, Mario Pereyra, Los del Bohío.

* 9° Festival Barrancas Bajo Las Estrellas: del 9 al 11 de enero, en Barrancas.

* 39° Torneo Nacional de Fútbol Infantil “Mundialito Alianza”: del 10 al 19 de enero en el Club Atlético Alianza de Arteaga

* 16° Gran Noche de Reyes: el 10 de enero en el Club Atlético Totoras Junior, de Totoras. El show central estará a cargo de Luciano Pereyra.

* 13° Festival de las Noches Verdes: el 10 de enero en Theobald.

* 53º Edición Finalísima del Chamamé: el 10 de enero en el Club Deportivo Unión de Gobernador Crespo.

* Verano en la Costa: el 10 de enero en la Costanera de Cayastá.

* 14° Torneo de Vóley Playero: 10 y 11 de enero en San Jerónimo Del Sauce.

* Fiesta Provincial del Sol: del 16 al 18 de enero en Romang.

* 38° Festival Folclórico y Solidario de Guadalupe: del 16 al 18 de enero, Plaza de folclore “Padre Trucco”, Santa Fe.

* 34° Fiesta Provincial del Queso: el 17 de enero en Progreso, con shows de Los Palmae, grupo La Contra.

* Carnaval Sancarlino: el 17 de enero, a las 21.30, en calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón, San Carlos Centro. Desfile de comparsas y baile popular.

* 16° Fiesta Provincial de la Pizza Artesanal Aureliense: el 17 de enero, a las 21, en Club Sportivo Aureliense, de Aurelia.

* Fiesta Provincial del Sol: el 17 de enero en el Camping Municipal Brisol de San Javier. Show en vivo de La Konga.

* 13° Fiesta Provincial de la Chopera: 17 y 18 de enero, Estación Belgrano de Santa Fe.

* Fiesta del Islero: 17 y 18 de enero, Camping comunal “San Antonio” de Santa Rosa de Calchines.

* Carnavalerías: 24 y 31 de enero en San Guillermo.

* 39° Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal: el 24 de enero en Ataliva.

* 66ª Fiesta Provincial del Trigo: del 29 al 31 de enero en San Genaro.

* Carnavales 2026: 30 y 31 de enero en Suardi.

* Carnavales al Rojo Vivo: 30 y 31 de enero en el Club Atlético Juventud Unida de Cafferata.

* 4° Festival Faro: 30 y 31 de enero, Parque Urquiza de Rosario

* Fiesta Provincial del Asador: el 31 de enero, a las 20, en el Club Atlético y Centro Recreativo Colón de Emilia.

* Cine Bajo Las Estrellas: miércoles de enero en el Mercado Progreso, Balcarce 1635, de la ciudad de Santa Fe.