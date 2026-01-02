La Capital | La Región | Roldán

Roldán fue sede del inicio provincial de la temporada de Escuelas de Verano

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Roldán, Daniel Escalante, encabezaron este viernes en el Polideportivo Municipal de Roldán el acto de inauguración de la Escuela de Verano

2 de enero 2026 · 15:00hs
Roldán. El intendente Daniel Escalante y el gobernador Maximiliano Pullaro

Roldán. El intendente Daniel Escalante y el gobernador Maximiliano Pullaro, en la inauguración de la Escuela de Verano

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Roldán, Daniel Escalante, encabezaron este viernes en el Polideportivo Municipal de Roldán el acto de inauguración de la Escuela de Verano, en el marco del inicio oficial de la edición 2026 del programa en todo el territorio provincial.

La actividad se desarrolló en el marco del programa Santa Fe en Movimiento, a través del cual el gobierno provincial pone en marcha una nueva edición de las Escuelas de Verano, una iniciativa que este año permitirá que más de 35 mil chicos y adolescentes participen de propuestas educativas, deportivas, recreativas y culturales en 240 sedes distribuidas en 219 localidades de los 19 departamentos de la provincia.

Acompañaron a las autoridades el director provincial de Educación Física, Adrián Alurralde; la jefa de supervisores de la Región VI Claudia Carcagno, el supervisor de Educación Física de la Región VI, Axel Schalin; la diputada provincial Silvana Distefano; la secretaria de Gobierno, Marisabel Mendoza; la secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, Ana Clara Reijember; y los concejales Mariel Reijember, Carlos Austiza, Marcelo Cristiani y Carina Ziraldo, entre otras autoridades provinciales y locales.

piletas temporada. roldán. jpeg

Durante esta edición, las Escuelas de Verano contarán con la participación de 1.620 agentes, entre docentes y guardavidas, y tendrán como escenarios educativos a escuelas sedes del programa, centros de educación física, clubes, polideportivos comunales y municipales, además de otras dependencias del Estado provincial. Asimismo, se incorporarán espacios educativos, artísticos y culturales para el desarrollo de las actividades.

Las propuestas combinarán educación, deporte, recreación y cultura, con el objetivo de generar espacios de contención para las infancias y juventudes, promoviendo el disfrute del tiempo libre y la continuidad de los procesos de aprendizaje durante el receso estival.

De esta manera, Roldán fue elegida como sede del lanzamiento provincial de una política pública que reafirma el compromiso del gobierno de Santa Fe y del municipio con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

