General Lagos sorteó 14 viviendas con cupos especiales y demanda general

El proceso realizado con criterios de equidad y supervisión institucional, permitió que las familias avanzaran hacia la vivienda propia y se fortalezca su política habitacional

31 de diciembre 2025 · 09:00hs
Los beneficiarios se encuentran en proceso de constatación de documentación para la posterior adjudicación de las viviendas.
En la localidad de General Lagos, se llevó a cabo esta semana el sorteo de 14 viviendas de dos dormitorios, en el marco de las políticas habitacionales impulsadas por el gobierno local y de la provincia de Santa Fe. El acto, organizado por la Comuna de General Lagos y la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, contó con la presencia de autoridades provinciales y comunales, medios de comunicación y vecinos inscriptos en el programa.

Durante la jornada se procedió a realizar los sorteos correspondientes a los distintos cupos establecidos, garantizando transparencia y equidad en el acceso a la vivienda. Se incluyeron cupos por discapacidad motriz y otras discapacidades, fuerzas de seguridad con diferentes niveles de antigüedad, demanda general con antigüedad y demanda general abierta.

Las viviendas adjudicadas

En total se adjudicaron 14 viviendas: dos por discapacidad, dos por fuerzas de seguridad, una por demanda con antigüedad y nueve por demanda general.

El acto contó con la presencia del presidente comunal Esteban Ferri; la directora provincial de Intervención de Hábitat Rosario, Melina Giorgi; la vicepresidenta comunal Natalia Giovachinni; la subdirectora de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la Delegación Zona Sur, Nadia Montes y personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, entre otras autoridades.

Durante el encuentro, Ferri y Giorgi destacaron la importancia de la vivienda como política pública, el trabajo articulado entre provincia y gobiernos locales y el impacto positivo que estas acciones generan en la calidad de vida de las familias.

El sorteo fue llevado adelante por personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, cumpliendo con los procedimientos establecidos y bajo la supervisión de las autoridades presentes.

Con este acto, la Comuna de General Lagos y el gobierno de la provincia de Santa Fe reafirman su compromiso con el acceso a la vivienda digna y el fortalecimiento de políticas públicas que promuevan inclusión, igualdad de oportunidades y desarrollo territorial.

Ganadores del sorteo

Los vecinos beneficiados por el sorteo fueron Rocío Pérez, Lucrecia Cortez, Carlos González, Fabián Alejandro, Yanina Martinotti, Valentina Arpiani, Wanda Carabajal, Jorge Ledesma, Daniel Silenzi, Daniel Acosta, Bautista Orellano, Lara Farías, Nazarena Villarruel, Carina Romero y Alex Ramírez.

Los beneficiarios se encuentran en proceso de constatación de documentación para la posterior adjudicación de las viviendas.

>>Leer más: Esteban Ferri renovó por séptima vez su compromiso con la comunidad de General Lagos

