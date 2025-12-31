Baigorria garantiza el acceso al río e inicia un servicio de traslados a la Isla de los Mástiles

La ciudad lanza un servicio de cruces fluviales en formato de prueba piloto, para garantizar el derecho de los vecinos a disfrutar del río con seguridad y precios accesibles

El servicio operará bajo estrictas normas de seguridad náutica, con personal capacitado y frecuencias coordinadas desde la costa de la ciudad, formalizando un corredor fluvial seguro que une a Baigorria con su principal recurso natural.

Granadero Baigorria se suma a la lista de ciudades que apuestan por el uso público del río Paraná como recurso estratégico y espacio de encuentro social. Durante décadas, el acceso a la isla fue un reclamo recurrente de vecinos y visitantes, que debían acudir a servicios informales o traslados privados para cruzar el río. Con la decisión de ofrecer un servicio de cruces fluviales , el municipio busca saldar una deuda histórica y consolidar un modelo de gestión que priorice la seguridad, la transparencia y la planificación urbana.

El frente costero baigorriense, con más de siete kilómetros de ribera, constituye uno de los activos naturales más valiosos de la región . Sin embargo, hasta ahora, la falta de infraestructura y de un servicio regulado limitaba el aprovechamiento pleno de este recurso. “El río es parte de nuestra identidad y no puede seguir siendo un espacio inaccesible para la mayoría”, sostienen desde el Ejecutivo local.

Con el objetivo de dar una respuesta concreta a la demanda ciudadana y potenciar el aprovechamiento estratégico del frente costero, la Municipalidad de Granadero Baigorria anunció la puesta en marcha de un servicio oficial de traslados náuticos. Los cruces partirán desde la bajada de calle Formosa y el río, conectando directamente con el parador Puerto de los Mástiles , el único espacio en la zona que cuenta con infraestructura y habilitaciones para recibir visitantes.

En ese mismo sector, el municipio pondrá en funcionamiento la Despensa Baigorria, que será el punto de referencia para el servicio: allí funcionará la boletería de los cruces fluviales y un punto de venta de productos de consumo inmediato , como bebidas, snacks y artículos básicos, sumando prestaciones y comodidades para los vecinos que accedan al río.

Granadero Baigorria - playa 1

Desde el Ejecutivo Municipal explicaron que esta iniciativa se implementa bajo la modalidad de prueba piloto durante la presente temporada estival. Este formato permitirá monitorear la operatividad del servicio, las frecuencias y la demanda real de los usuarios, con el fin de consolidar un transporte fluvial profesional y permanente para la ciudad.

En cuanto a la estructura de costos, fuentes municipales confirmaron que se ha definido una paridad tarifaria regional: el valor del pasaje será el mismo que se abona en los muelles de la zona norte de Rosario (La Florida). Esta decisión busca ofrecer un servicio con precios competitivos, alineados a los estándares de la región y con absoluta transparencia para el ciudadano.

Garantizar el derecho al río

“La prioridad de la gestión es que el baigorriense pueda disfrutar de su río con un servicio oficial y organizado. No podíamos postergar más este derecho; por eso lanzamos esta prueba piloto desde calle Formosa, que nos permite dar una respuesta técnica inmediata, garantizando seguridad y previsibilidad”, señalaron.

Esta determinación política surge tras cumplirse dos años desde que el Ejecutivo enviara el proyecto de ordenanza de “Lanchas Taxi” al Concejo Municipal, sin que el mismo recibiera tratamiento hasta la fecha. Ante la falta de definiciones legislativas y con la temporada de verano en curso, el Municipio tomó la decisión de ejecutar este servicio de manera directa para asegurar que los vecinos no pierdan la oportunidad de acceder a la isla un año más.

