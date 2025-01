"La yerba del campeón": los chicos de San Lorenzo le ganaron la final a Universidad Católica en Chile

Se trata de la escuela de fútbol Islas Malvinas, que impulsó una campaña solidaria basada en la venta de yerba, con apoyo incondicional de los Ex Combatientes

Por estas horas, en San Lorenzo no se habla de otra cosa que de "La yerba del campeón" . Ocurre que los chicos de la escuela de fútbol infantil Islas Malvinas salieron campeones este sábado tras enfrentar en la final, nada más y nada menos, que a la Universidad Católica de Chile, en el marco del torneo disputado durante este fin de semana en La Serena. Más allá del logro deportivo, la experiencia representa para padres y chicos una cruzada inolvidable por lo que significó reunir los fondos necesarios tras una campaña solidaria en la que participó toda una comunidad para hacer realidad el sueño de los pibes sanlorencinos a partir de la venta de la yerba , de la cual los ex Combatientes de Malvinas tuvieron un rol considerable y con quienes estrecharon lazos de amistad.

"Ahora sí, la yerba del campeón... no lo podemos creer y no podemos parar de llorar" , confiesa en declaraciones a La Capital , exultante, Regina, quien es la mamá de Conrado, el jugador categoría 2013 de la escuelita, que impulsó la campaña de "La yerba del campeón" .

En ese sentido, agrega: " Terminar de esta manera desupés de tanto esfuerzo no tiene nombre. La verdad que Chile nos recibió cien puntos. Fuera de la cancha fueron divinos. Y el predio en el cual se disputó el torneo es maravilloso, entre las montañas y el mar de fondo. La verdad que, más allá del resultado, este viaje es hermoso por donde se lo mire".

La amistad con los ex combatientes de Malvinas

Un detalle distintivo de esta cruzada solidaria caracterizada por la venta de yerba es que el centro de ex Combatientes de Malvinas de San Lorenzo colaboraron y compraron paquetes para ayudar a los chicos a reunir los fondos para costear el viaje tan anhelado.

"Ellos, inclusive, nos terminaron apoyando durante todo este tiempo, fueron a despedir a los chicos al parador y generaron un acercamiento que no imaginábamos. Terminar así con este final es algo que no lo podemos creer, no paramos de llorar", valora.

Cómo surgió la idea de viajar a La Serena Soccer Cup

Conocida desde hace muchos años como "La fiesta del fútbol infantil", los chicos de Islas Malvinas tuvieron la iniciativa de viajar a La Serena, ya que la escuelita solía ir hace muchos años, según comentó Regina.

"Se trata de un torneo que se realiza hace muchísimos años y ahora recibieron la invitación. Por eso también no queremos dejar de agradecer y destacar el profesionalismo y la clase de person que es el profe Javier Colombari porque, además de que son un equipazo, todos los chicos tienen la posibilidad de jugar y nadie se queda afuera", destaca.

La yerba del campeón y la copa

Ni bien terminó el encuentro ante la Universidad Católica, los chicos de Islas Malvinas emprendieron el viaje de regreso en un micro diferente al grueso de padres, quienes cruzaron al frontera a Chile a través del Camino de San Juan.

yerba del campeón.mp4

"Quedamos sorprendidos por lo hermoso que es. Unos paisajes hermosos, muy bello; La Serena está ubicada entre el mar y las montañas. Por eso decimos que más allá del logro deportivo, lo disfrutamos mucho. Una experiencia hermosa", valora.

¿Y ahora? ¿Qué sigue por delante?

Regina anticipa que su hijo Conrado, impulsor de la iniciativa, ya está preparando la segunda etapa de "La yerba del campeón". Se trata de una nueva colecta a partir de la venta de yerba mate para el viaje de estudios a Carlos Paz. ¡Tomá mate!