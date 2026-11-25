En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres una encuesta reveló que al 35% de las mujeres le impidieron decidir sobre su propio dinero o usarlo. Entre quienes sufrieron violencia, el 17% señaló que la dependencia económica de su pareja o agresor fue una razón para no pedir ayuda

Impedirle a una mujer que use su propio dinero, trabaje o estudie es una forma de violencia que puede pasar inadvertida incluso para quien la vive. La violencia económica y patrimonial opera sobre decisiones cotidianas y recorta la autonomía. Cuando una mujer depende de su pareja para sostenerse, esa dependencia también puede dificultar que pida ayuda o se aleje del agresor.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) se conoció la edición 2026 del Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres, impulsado por la Fundación Instituto Natura y Avon con el apoyo metodológico de Quiddity. El estudio que le pone cifras a diferentes situaciones: el 35% de las mujeres encuestadas dijo que le impidieron decidir sobre su propio dinero o disponer de el y el 27% señaló que su pareja no le permitió estudiar o trabajar. El incumplimiento también aparece después de la separación: el 44% de las madres consultadas dijo que su expareja no le pagó la cuota alimentaria.

Aun así, la violencia económica y patrimonial estuvo entre las formas menos reconocidas. Cuando se preguntó qué tipos de violencia identificaban, el 17% de las personas encuestadas mencionó la económica o patrimonial, frente al 41% que señaló la física y el 30% que nombró la psicológica.

“Los datos muestran que hay situaciones de violencia que forman parte de la experiencia cotidiana de muchísimas mujeres, pero que no siempre son reconocidas como tales. Ponerles nombre, comprender cómo se manifiestan y hacer visible su alcance es un paso fundamental para transformarlas”, afirmó Florencia Mezzadra, gerenta de Fundación Instituto Natura Argentina.

Conductas cotidianas

Ante una pregunta abierta, el 53% de las mujeres dijo haber sufrido discriminación o violencia de género. Cuando se les describieron situaciones concretas, el 88% reconoció haber vivido al menos una. La diferencia de 35 puntos porcentuales muestra cuánto cambia la respuesta cuando se pregunta por conductas cotidianas, como restringir el acceso al dinero, controlar la vestimenta o insultar.

El 71% de las encuestadas dijo haber recibido insultos, ofensas o malos tratos y el 55% contó que le indicaron cómo debía vestirse o cuestionaron su manera de hacerlo. Además, el 51% reportó agresiones físicas, como golpes, empujones o forcejeos, y el 38% señaló que fue presionada u obligada a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

El estudio también indagó por primera vez sobre la circulación de imágenes íntimas de mujeres o niñas creadas o alteradas con inteligencia artificial. El 17% de las personas encuestadas reportó alguna forma de exposición a ese material. El dato incluye a quienes vieron imágenes y quedaron con la duda de si eran reales o habían sido generadas con IA.

La dependencia económica y las dificultades para pedir ayuda

Entre las mujeres que dijeron haber sufrido violencia, el 17% señaló que no buscó ayuda porque dependía económicamente de su pareja o agresor. También aparecen entre los motivos no tener adónde ir, no saber a quién recurrir y el temor a que la violencia se agravara.

A la vez, cayó la búsqueda de apoyo en el entorno cercano. El 24% pidió ayuda a una amiga y la misma proporción recurrió a un familiar, siete y cinco puntos porcentuales menos que en 2025, respectivamente. Esa caída no se tradujo en más consultas a servicios públicos ni en más denuncias. El 18% presentó una denuncia formal y el 8% acudió a un servicio público especializado. La proporción de mujeres que no tomó ninguna medida frente a la agresión subió cuatro puntos.

La encuesta muestra una distancia entre reconocer la gravedad del problema y saber cómo actuar. El 79% considera que la violencia hacia las mujeres y niñas es grave o muy grave, pero el 41% dice tener poca o ninguna información para ayudar a alguien que la atraviesa. El recuerdo espontáneo de la Línea 144 bajó al 18%, ocho puntos menos que el año anterior. Además, el 45% considera que las leyes que protegen a las mujeres son poco o nada efectivas.

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En el índice general, el 31% alcanzó un nivel alto o muy alto de concientización. La proporción fue del 41,3% entre las mujeres y del 20,9% entre los varones. La medición se realizó entre junio y julio de 2026 mediante 1.619 encuestas en línea a personas adultas de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Fe.

El relevamiento acompaña la campaña “Somos más que la violencia hacia las mujeres", que pone el acento en la responsabilidad de los entornos cercanos. El 53% de las personas encuestadas recordó haber visto o recibido alguna campaña sobre el tema en el último año. Entre los efectos mencionados, el más frecuente fue haber podido reconocer situaciones de violencia que antes pasaban por alto.