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Hasta siempre teniente Rinke: Numeral de Hierro y héroe de Malvinas

A los 70 años murió el teniente Carlos Rinke, el piloto de la Fuerza Aérea con más horas de combate en Malvinas

Fernando Delmonte

Por Fernando Delmonte

16 de noviembre 2026 · 06:00hs
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Hasta siempre teniente Rinke: Numeral de Hierro y héroe de Malvinas

En toda escuadrilla de combate existe una figura tan silenciosa como indispensable: el numeral. No es quien ocupa el lugar de honor en la formación ni quien recibe las órdenes directamente del mando. Sin embargo, sobre sus hombros descansa una responsabilidad inmensa. Debe proteger a su líder, vigilar los cielos, mantener la disciplina de vuelo, estar atento a cada comunicación y, si las circunstancias lo exigen, asumir el mando en medio del combate. Es, en definitiva, el hombre que siempre está allí.

  Durante la Guerra de Malvinas, uno de esos hombres fue el entonces teniente Carlos Alfredo Rinke. Para comprender la dimensión de su tarea hay que situarse en aquel escenario.

Del otro lado no se encontraba un adversario cualquiera. La Fuerza Aérea Argentina debía enfrentar a una de las flotas más modernas del mundo. Entre sus componentes se destacaban los destructores Tipo 42 británicos, equipados con sofisticados radares y sistemas de misiles que representaban lo más avanzado de la tecnología naval de la Otan.

  Hacia ellos volaban los pilotos argentinos. Lo hacían a bordo de los Douglas A-4B/C Skyhawk, aeronaves concebidas para otra época y para otro tipo de guerra. Aviones que habían realizado su primer vuelo en la década de 1950 teniendo su bautismo de fuego en los cielos de Vietnam y que 30 años después carecían de muchas de las ayudas electrónicas necesarias para sobrevivir en el ambiente hostil del combate aeronaval moderno. Debían recorrer enormes distancias al límite de su autonomía, penetrar defensas antiaéreas de alta complejidad y atacar a muy baja altura, confiando casi exclusivamente en su entrenamiento, su coraje y su determinación.

Aquella lucha parecía una reedición de David y Goliat

  Aquella lucha parecía, muchas veces, una reedición contemporánea del combate entre David y Goliat. Y Rinke estuvo allí. Participó en seis misiones de combate sobre objetivos británicos, convirtiéndose en el piloto con más horas de vuelo de combate de la historia de la Fuerza Aérea Argentina durante el conflicto. Integró operaciones contra la fragata Antelope, contra la Broadsword, sobre las posiciones británicas en San Carlos y durante los ataques en Bahía Agradable, donde fueron destruidos los buques Sir Galahad y Sir Tristram, en uno de los golpes más duros sufridos por las fuerzas británicas desde la segunda Guerra Mundial.

  En cada una de esas misiones cumplió el mismo papel, fue el numeral, el hombre que custodiaba las espaldas de sus camaradas, el hombre que jamás abandonaba su puesto.

  Sus compañeros lo recuerdan como una persona de pocas palabras y bajo perfil. Sin embargo, su sola presencia inspiraba confianza. En una profesión donde el prestigio no se obtiene con discursos sino enfrentando el peligro cara a cara, Rinke se ganó el respeto de quienes compartieron el cielo con él. Su temple era legendario. Tanto que el capitán Pablo Carballo le otorgó uno de los apodos más elocuentes que puede recibir un piloto de combate: “El Numeral de Hierro”.

  Quizás por eso su historia trasciende lo estrictamente militar. Porque todos, alguna vez, hemos tenido o hemos necesitado un numeral de hierro en nuestras vidas. Ese padre que sostuvo cuando llegaron las dificultades. Ese hermano que permaneció cuando otros se alejaron. Ese amigo que estuvo presente en silencio, sin pedir nada a cambio. Rinke fue ese hombre para sus compañeros.

  Sobrevivió a una guerra desafiando cualquier cálculo estadístico. Algunos hablarán de habilidad; otros, de fortuna. Pero quienes lo conocieron sabían que antes de cada misión llevaba consigo una certeza inquebrantable. Rezaba el Rosario y encomendaba su vida a Dios antes de despegar. Era su fortaleza secreta.

  También fue un fiel intérprete del lema de su unidad, el Grupo 5 de Caza: “Ad astra per aspera”, «hacia las estrellas a través de las dificultades».

Pocas vidas honraron esas palabras con tanta coherencia. Atravesó las dificultades del combate, las incertidumbres de la posguerra y los desafíos de la vida cotidiana sin apartarse nunca del camino del honor y del deber.

  A los 70 años, el 28 de octubre del año 2026, emprendió su último vuelo, esta vez no hubo alarmas de combate ni radares enemigos ni misiles ni trazadoras ni cielos hostiles sobre el Atlántico Sur. Partió dejando tras de sí el ejemplo de una generación que escribió una de las páginas más valientes de la historia argentina y una frase que resume toda una vida de lealtad: “Malvinas no se deja atrás”.

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