Alvear inauguró el Espacio de Capacitación "Carlos Boero": educación, industria y un legado que mira al futuro

El nuevo espacio será destinado a la formación técnica y laboral. La jornada también incluyó la firma de un convenio de cooperación y la muestra anual de la Escuela Técnica Alvear

Alvear no solamente recupera un espacio y homenajea a uno de sus protagonistas históricos: consolida una apuesta por la educación técnica, la producción y el arraigo de sus jóvenes.

La ciudad de Alvear dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su sistema educativo con la inauguración del Espacio de Capacitación “Carlos Boero” , un ámbito destinado a la formación práctica de los estudiantes de la Escuela Técnica Alvear Nº 3205 y al desarrollo de propuestas de capacitación para toda la comunidad.

La actividad reunió al ministro de Educación provincial, José Goity; al intendente Carlos Pighin; al rector de la Universidad del Gran Rosario, Javier Macchi; representantes de instituciones educativas, empresas y organizaciones, junto a familiares de Carlos Boero, cuya trayectoria industrial y compromiso con la ciudad fueron reconocidos durante la ceremonia.

El nuevo taller forma parte de un proyecto educativo que comenzó a gestarse en 2022 y que permitió, durante 2025, la apertura de un anexo de la Escuela Ingeniero Raúl Arino, hasta consolidarse como una institución autónoma orientada a la Industria de Procesos.

“El futuro lo construimos hoy”, afirmó José Goity, quien destacó la articulación entre el Estado provincial, el municipio, las instituciones educativas y el sector productivo. “Acá hay una educación técnica de calidad, una educación técnica de excelencia para chicos que la necesitan, pero para una comunidad que la necesita”, sostuvo.

El ministro también reivindicó el compromiso de la familia Boero con el desarrollo local. “La educación es un acto comunitario, siempre es con otros. El trabajo, la industria, la producción y el crecimiento de una comunidad también es con todos”, expresó.

Un espacio para generar oportunidades

El intendente Carlos Pighin destacó el significado de transformar un antiguo sector ferroviario, anteriormente destinado a actividades cerealeras, en un ámbito educativo. “Recuperar este espacio del ferrocarril y transformarlo en un taller educativo, con lo que significan las escuelas técnicas de nuestra provincia y nuestro país, para nosotros es sumamente importante”, señaló.

Recordó especialmente su relación con Carlos Boero, con quien compartió una etapa fundamental de la gestión municipal desde 2009. “Don Carlos fue una persona sumamente importante. Hemos trabajado juntos y para mí es un honor realmente poder tener esta posibilidad”, manifestó.

El mandatario también remarcó el crecimiento de la matrícula: actualmente la escuela cuenta con estudiantes de segundo año y registra más de cien aspirantes para el próximo ciclo lectivo, aunque dispone de treinta vacantes.

Homenaje que se transforma en futuro

Uno de los momentos más emotivos estuvo protagonizado por Ignacio Boero, quien recordó el legado de su padre y destacó que la iniciativa responde a una necesidad histórica de una ciudad con tres parques industriales y empresas de relevancia nacional e internacional.

“Era increíble que no tuviéramos una escuela técnica. Era la forma de darles a los chicos de Alvear la posibilidad de capacitarse, desarrollarse y quedarse en su localidad”, explicó.

Ignacio subrayó que el proyecto fue posible gracias al esfuerzo conjunto de distintos sectores y que su verdadero valor está en las oportunidades que generará. “Estamos sembrando; esto ya es una realidad, la plantita ya floreció”, expresó, y recordó una enseñanza familiar: “Lo que uno pretende dejar a los hijos es educación, formación para que se puedan defender en la vida”.

La denominación del espacio reconoce la trayectoria de Carlos Boero, fundador de Boero Autopartes en 1987, empresario comprometido con la innovación, la cultura del trabajo y la capacitación permanente.

Capacitación y empresas

Durante la jornada, la Municipalidad de Alvear y la Universidad del Gran Rosario firmaron un nuevo convenio marco de colaboración recíproca para ampliar las acciones académicas, técnicas, científicas y culturales.

El rector Javier Macchi destacó el camino recorrido, aunque planteó un desafío para la próxima etapa: profundizar la participación empresarial.

“Este proyecto tiene lógica si la culminación de los estudios de cada uno de los alumnos se da en las empresas”, afirmó, al señalar la importancia de generar prácticas profesionalizantes, becas y experiencias vinculadas con las necesidades reales de la industria.

También coincidió con Ignacio Boero en que el trabajo en equipo, la responsabilidad y la capacidad de adaptación serán fundamentales para la formación de las nuevas generaciones.

La inauguración estuvo acompañada por la muestra anual de la Escuela Técnica Alvear, con trabajos de metalmecánica, soldadura, tornería, electricidad, electrónica, robótica, impresión 3D, programación y realidad virtual, entre otras propuestas.

El proyecto se integra al desarrollo de un campus educativo municipal que contempla nuevas instalaciones y la posibilidad de incorporar, a futuro, formación terciaria y universitaria.

Así, Alvear no solamente recupera un espacio y homenajea a uno de sus protagonistas históricos: consolida una apuesta por la educación técnica, la producción y el arraigo de sus jóvenes. Un lugar donde el nombre de Carlos Boero permanecerá vinculado a aquello que defendió durante su vida: aprender, trabajar y construir oportunidades para los demás.

>>Leer más: Alvear se prepara para El Niño con obras de drenaje, más equipamiento y monitoreo del Paraná