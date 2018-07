La provincia presentará hoy la Mesa de Coordinación para el Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar. La actividad es la conclusión de un proceso que se enmarca en el Plan del Norte, donde mayormente se concentran productores de agricultura familiar.

La reunión se hará en la Región 1, Nodo Reconquista, con representantes de organizaciones de agricultura familiar, autoridades comunales y municipales del norte santafesino, de entidades nucleadas en el Movimiento de Pequeños Productores de Santa Fe (Moprofe), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), del de Tecnología Industrial (Inti), de la Fundación ArgenInta, de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación y del Ministerio de la Producción provincial. Allí se lanzarán 14 proyectos de impulso a la agricultura familiar por cinco millones de pesos, que beneficiará a unas 65 familias del norte de Santa Fe.

La provincia busca concertar políticas de impulso a este sector junto a organismos nacionales que participan de los programas.

Ante el reclamo de agrupaciones de campesinos y técnicos comprendidos en programas de asistencia a la agricultura familiar, cuya situación dio cuenta este diario ayer, desde el Ministerio de la Producción explicaron que "el Programa de Agricultura Familiar es sólo una línea de todo lo que es la política de desarrollo rural que se encara desde hace mucho tiempo, aun en la gestión del anterior ministro, Luis Contigiani", aclaró Mauro Casella, secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social provincial.

"Ese programa incluye varias líneas de trabajo que van desde el Programa de Producción Sustentable de Alimentos en Periurbanos, lo relacionado a la agroindustria familiar y minipymes agroalimentarias y el Programa de Agricultura Familiar específico, que incluye asistencia técnica coordinada con un grupo de organizaciones", detalló.

Y agregó que "en el marco del Plan del Norte se está trabajando en proyectos de agricultura familiar que quedaron huérfanos porque no fueron financiados por la Nación, ni por organizaciones o reparticiones de los estados locales y en el que la provincia invertirá más de cinco millones de pesos. Por eso presentaremos un paquete que demandará una inversión de unos 27 millones de pesos y beneficiará a unas 200 familias. Esto se da justo en una semana en la que la Nación está haciendo un recorte importante en prestaciones de monotributo social agropecuario".

En relación al malestar desde las organizaciones territoriales por el cese del Programa de Agricultura Familiar, Casella consideró que "seguro se debe a un problema de algún técnico con un grupo en particular en todo lo que es el reacomodamiento hacia el interior del Ministerio de la Producción, donde ese programa viene a integrar este paquete más grande de políticas hacia la agricultura familiar. No queremos que la denuncia de alguien en particular termine siendo la regla general, porque en realidad, quienes estamos aportando a la agricultura familiar, en la provincia, es el gobierno desde hace muchos años y principalmente en esta gestión en la que coordinamos financiamiento con algunos programas del Inta".

Respecto de la posición de quienes expresaron su preocupación sostuvo que "seguro las organizaciones nucleadas en el Moprofe, Federación Agraria y otras agrupaciones territoriales que participarán de la actividad de hoy tienen su representación como la tienen todos los espacios de diálogo de las áreas metropolitanas de Santa Fe y Rosario. No creo que algún grupo quede sin representación institucional en el espacio que se está conformando".

En relación al Programa de Agricultura Familiar, Casella explicó que "se decidió cerrar la primera etapa y ahora estamos unificando la asistencia técnica, porque había duplicidad de algunos contratos, con los otros programas que contribuyen al desarrollo en ese área. El Inta tiene habilitada la posibilidad de seguir los contratos y lo que se hizo fue cambiar la coordinación del programa pero todo sigue en marcha y se sumarán herramientas relacionadas al acceso a la tierra, al financiamiento y al trabajo de proyectos específicos que afecten a determinados territorios".

Y aclaró "Por ejemplo, entre los proyectos que se anunciarán hoy, se incluye uno relacionado con mejoras en la comercialización de la cadena de producción de carne caprina en el departamento Vera. Esto agrupa a muchas familias de la Unión de Productores de la Cuña Boscosa".

Agricultura familiar

En las dos áreas metropolitanas de Rosario y Santa Fe, en Reconquista y en la zona costera predomina la producción hortícola con unos 600 productores, relevados a través del Registro Unico de Producciones Primarias. En el norte también hay unas 300 familias dedicadas a la producción de ganadería menor y otros que se orientan a ganadería mayor y, en menor medida, quienes se dedican a agricultura convencional.

"También trabajamos en proyectos de agregado de valor en los que integramos a pequeños productores a unidades más grandes como la sala de faena para pequeños animales o la reconversión de la cuenca cañera en Villa Ocampo", detalló Casella.