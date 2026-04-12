La escuela en casa: Puerto San Martín consolida un modelo educativo propio, con anclaje regional

Con una inversión superior a los 2.400 millones de pesos, la ampliación del Polo Educativo y la articulación con la UNR convierte a la ciudad en una referente en formación pública y arraigo juvenil

La descentralización de propuestas académicas, el diseño de trayectos formativos vinculados a demandas sociales específicas y el trabajo conjunto con los municipios permiten redefinir el vínculo entre la universidad y el territorio.

La inauguración de una nueva ala del Polo Educativo y la firma de un acuerdo clave con la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para dictar un seminario universitario abierto marcan un momento histórico para Puerto General San Martín. Con más de 2.400 millones de pesos invertidos, una infraestructura inédita en la provincia y una apuesta política sostenida, la ciudad reafirma a la educación como eje de desarrollo, inclusión y arraigo regional.

Hay gestos que sintetizan procesos de largo aliento. La ampliación del Polo Educativo de Puerto General San Martín es uno de ellos. No solo por la magnitud de la obra — financiada íntegramente con recursos municipales — sino porque condensa una decisión política clara: sostener a la educación pública como política de Estado y convertirla en una herramienta concreta de transformación social.

La nueva etapa del complejo educativo fue inaugurada por el intendente Carlos De Grandis junto a autoridades de la UNR en un acto que tuvo tanto de celebración como de balance. Con la ampliación, el Polo mejora sus condiciones edilicias y aumenta su capacidad para albergar a más de 600 estudiantes que cursan en las escuelas preuniversitarias que ya funcionan allí: el Politécnico, la Escuela Agrotécnica y el Superior de Comercio. Tres instituciones que, en pocos años, se consolidaron como referencia en toda la región.

Durante el acto, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, invitó a detenerse y dimensionar lo que está ocurriendo en la ciudad. “Vivimos en un mundo donde las cosas pasan rápido y tendemos a naturalizar hechos que son extraordinarios”, señaló. En ese marco, propuso “tener la capacidad de detenernos un poquito a pensar lo tremendamente extraordinario que hoy está sucediendo aquí en Puerto San Martín”, subrayando que no es habitual que en un lapso tan corto se cree una escuela preuniversitaria, se consolide su matrícula y se construya un edificio de esa magnitud.

Bartolacci fue categórico al remarcar que se trata de un hecho poco frecuente en la provincia y el país. “No sucede que alguien tenga la idea de hacer una escuela preuniversitaria y que cinco años después estemos compartiendo un acto, en vísperas de contar con los primeros egresados y egresadas y con un edificio de esta magnitud, que les aseguro tienen pocas escuelas en Santa Fe a lo largo y a lo ancho de la provincia”, expresó ante un auditorio colmado.

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La referencia no fue solo material. El rector habló de un “momento histórico” por varios motivos: la existencia misma de la escuela preuniversitaria en Puerto General San Martín, la infraestructura lograda y la proximidad de los primeros diplomas para quienes comenzaron a cursar cuando el proyecto aún era apenas una idea. “Estamos en vísperas de entregar los primeros títulos y eso tiene un enorme valor simbólico”, destacó.

Un modelo educativo con inversión local

En su intervención, Bartolacci también puso el acento en el contexto nacional y en el sentido político de la inversión local. “No es frecuente, en el mundo que vivimos y en el país en el que estamos, que se reivindique la educación como política de Estado. Hoy sucede muchas veces todo lo contrario”, sostuvo. Y en ese punto, elogió sin matices la decisión del gobierno municipal de Puerto General San Martín: “Es tremendamente saludable que acá se siga apostando a la educación con este compromiso y con esta capacidad tan particular de hacer que las cosas efectivamente sucedan”.

El rector no dejó dudas sobre el rol central del intendente en ese proceso. “Si no hubiera al frente de esta localidad una persona como Carlos De Grandis, no podríamos tener hoy esta escuela en Puerto San Martín”, afirmó, y agradeció el empuje de la gestión municipal y de su equipo. Reconoció además el trabajo silencioso de docentes, técnicos y trabajadores que hacen posible que los proyectos se concreten más allá de los actos formales.

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Desde la mirada universitaria, la experiencia de Puerto General San Martín encarna una política que la UNR viene promoviendo con fuerza: la descentralización de la educación superior y la articulación con los territorios. Para Bartolacci, llevar la universidad a las ciudades del interior no es solo ampliar oferta académica, sino construir igualdad real y fortalecer el vínculo entre conocimiento y comunidad.

Esa lógica quedó plasmada también en uno de los anuncios centrales de la jornada: la puesta en marcha del seminario de Acompañante Terapéutico y Salud Mental, que se dictará en articulación con la Facultad de Psicología de la UNR. El acuerdo fue firmado por De Grandis y la decana Soledad Cottone y establece el dictado del ciclo formativo en el Teatro Municipal de la ciudad.

El seminario comenzará el próximo 8 de mayo y se extenderá hasta el 13 de noviembre. Tendrá diez clases presenciales, dictadas por duplas docentes, y encuentros virtuales quincenales de acompañamiento técnico. Se trata de una propuesta pensada para responder a una demanda social creciente, en un contexto donde la problemática de la salud mental atraviesa a distintos sectores de la población y requiere abordajes profesionales y comprometidos.

Inclusión

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es su carácter inclusivo. El intendente subrayó que el seminario estará abierto incluso a personas que no hayan finalizado sus estudios secundarios. “Incluso quienes no hayan terminado el secundario podrán cursarla y obtener una tecnicatura que les permitirá insertarse laboralmente, incluso facturando a obras sociales”, explicó De Grandis, al remarcar que se trata de ampliar derechos y no de levantar barreras de acceso.

Para el jefe municipal, acercar este tipo de propuestas a la ciudad implica generar oportunidades concretas para muchos vecinos y vecinas que, de otro modo, difícilmente podrían acceder a una formación universitaria. En ese sentido, volvió a insistir en la importancia de la articulación territorial. “Para muchos chicos sería imposible estudiar si tuvieran que viajar todos los días a Rosario. Esta oportunidad les cambia el futuro”, señaló durante el acto.

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De Grandis también dejó en claro que la ampliación del Polo Educativo no es un punto de llegada, sino una base sobre la que seguir creciendo. Afirmó que la infraestructura existente está preparada para recibir nuevas propuestas académicas y reforzó la intención del municipio de continuar trabajando con la UNR y otras instituciones públicas. “La infraestructura está lista para quela universidad siga expandiéndose en Puerto”, afirmó.

En un tramo particularmente emotivo de su discurso, el intendente apeló a la memoria personal para ilustrar el cambio vivido por la ciudad. Recordó que durante su juventud tuvo que trasladarse a San Lorenzo para poder cursar el secundario, ante la ausencia de escuelas en Puerto General San Martín. Hoy, contrastó, la realidad es inversa: estudiantes de distintas localidades llegan a la ciudad para formarse. “Ver eso es una enorme satisfacción. Es como saldar una deuda histórica”, reflexionó.

La transformación educativa de Puerto General San Martín no se explica solo por obras y edificios. Hay detrás una decisión sostenida de invertir recursos propios, aun en contextos económicos complejos, y de sostener una planificación de largo plazo. En ese marco, De Grandis volvió a remarcar que la educación no tiene banderas partidarias y debe estar por encima de las disputas coyunturales. “Nuestro compromiso es generar oportunidades reales, especialmente para quienes más lo necesitan”, concluyó.

Nodo educativo

El impacto del Polo Educativo trasciende las aulas. La presencia cotidiana de estudiantes moviliza la economía local, fortalece el entramado social y consolida a la ciudad como nodo educativo en el cordón industrial. Al mismo tiempo, contribuye al arraigo de los jóvenes, que pueden proyectar su futuro sin verse obligados a migrar o abandonar sus estudios.

Desde la Universidad Nacional de Rosario, la experiencia es observada como un modelo virtuoso de articulación entre el Estado municipal y la universidad pública. Bartolacci destacó que este tipo de alianzas permiten que la educación superior salga de sus límites tradicionales y dialogue con las problemáticas concretas del territorio. En tiempos donde se discute el rol del Estado y el financiamiento educativo, el caso de Puerto General San Martín adquiere una relevancia particular.

La ampliación del Polo Educativo y el nuevo seminario universitario en salud mental configuran, así, dos caras de una misma política: construir una ciudad que invierte en conocimiento, que incluye y que piensa su desarrollo más allá de la coyuntura. Con obras, convenios y una visión clara, Puerto General San Martín reafirma que la educación puede y debe ser el motor de un futuro con más igualdad.

El proceso que viene llevando adelante Puerto General San Martín también dialoga con una discusión más amplia sobre el lugar que ocupan los gobiernos locales en la ampliación —o el recorte— de derechos. En un contexto nacional signado por restricciones presupuestarias y debates en torno al financiamiento educativo, la decisión de sostener con recursos propios una infraestructura de estas características y de profundizar la articulación con la universidad pública adquiere una dimensión singular. No es frecuente que ese esfuerzo se traduzca en políticas concretas, visibles y sostenidas en el tiempo.

La presencia activa de la UNR en la ciudad refuerza, además, una línea de trabajo orientada a sacar la educación superior de sus ámbitos tradicionales y acercarla a las comunidades.

La descentralización de propuestas académicas, el diseño de trayectos formativos vinculados a demandas sociales específicas y el trabajo conjunto con los municipios permiten redefinir el vínculo entre la universidad y el territorio. En ese esquema, Puerto General San Martín aparece como un espacio que ofrece condiciones materiales y decisión política para que esas iniciativas se desarrollen y se sostengan.

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