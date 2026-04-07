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Afluente Galería de Arte Contemporáneo inaugurará una nueva muestra este viernes en Puerto San Martín

La exposición “Condición de búsqueda” reúne obras de artistas del Grupo Guiso bajo la curadoría de Sofía Desuque

7 de abril 2026 · 15:27hs
El espacio físico es un ala dentro del Centro Cultural Municipal Batalla Punta Quebracho. Esta galería contempla la generación de espacios integrativos que despierten el interés en el arte

El espacio físico es un ala dentro del Centro Cultural Municipal Batalla Punta Quebracho. Esta galería contempla la generación de espacios integrativos que despierten el interés en el arte, promuevan la capacitación y profesionalización aumentando así cualitativamente la producción del arte local. 

Una vez más, Puerto San Martín será epicentro de una muestra de arte que convocó las creaciones de integrantes del grupo Guiso y que se expondrán desde este viernes en Afluente, Galería de Arte Contemporáneo, en Córdoba 1132.

La muestra se presentará bajo la curadoría de Sofía Desuque y consta de ocho obras/proyectos, donde lo individual y lo colectivo se entrelazan en una dinámica del tipo enjambre.

“Las obras proponen un recorrido sensible que activa la mirada y el cuerpo, desplegándose como trayectorias abiertas que remiten a procesos, hallazgos y desvíos en la práctica artística”, indicaron desde la galería y agregaron que los trabajo se realizaron “a partir de materiales, relatos y experiencias que recuperan desde registros íntimos hasta derivas territoriales”.

Arte contemporáneo

Esta exposición se presenta así “como una suerte de organismo experiencial; el sentido se construye entre cruces, tensiones y traducciones, así como también desde la apropiación del espacio, la posibilidad de adentrarse en la muestra y habitar sus múltiples escalas”.

“Los artistas lejos de una unidad estable, con sus obras hacen que las dimensiones de esta grupalidad se desplieguen como un ensamblaje vivo, habilitando la búsqueda, y estableciendo la coexistencia entre lo singular y lo común, conformando una identidad múltiple”, expresaron desde Afluente.

Guiso es un grupo constituido por nueve artistas nacionales, quienes se unieron para entrelazar sus creatividades, procesos y caminos recorridos. Este grupo trabaja sobre lo relacional, lo político y lo social dentro del marco del arte contemporáneo.

Los artistas

Los artistas que expondrán son Abi Quintero, Saro Quartino y Adriana Carambia de Ciudad Autónoma de Buesnos Aires; Alejandra Recosta (Córdoba); Brenda Frank (San Lorenzo); Constanza Scelfo, Luisina Roldán e Irene Navarro Frasson de Rosario y Vicente De Stefano (Santa Fe).

Guiso cuenta con participaciones en ferias, exhibiciones y residencias en localidades como San Nicolás, Santa Fe, Mar del Plata y Puerto General San Martín.

La curadora

Sofia Desuque, curadora de esta muestra, es una artista visual rosarina, docente y gestora cultural con formación en arte contemporáneo, tecnología y educación. Desarrolla su práctica entre la producción artística, la investigación y el diseño de propuestas pedagógicas en entornos virtuales y presenciales. Su trabajo articula paisaje, archivo, materialidades recuperadas y tecnologías, con enfoque crítico, perspectiva latinoamericana y trabajo en red. En uno de sus trabajos más recientes, coordinó el equipo curatorial “Siestario” del Pabellón Argentino de la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2025.

Afluente Galería de Arte Contemporáneo, es un proyecto que surgió en 2023 y nació un 22 de marzo de 2024 con la muestra “Afluir en la luz”. Está ubicada en la ciudad de Puerto General San Martín, a 23 kilómetros de Rosario.

La galería

El espacio físico es un ala dentro del Centro Cultural Municipal Batalla Punta Quebracho. Esta galería contempla la generación de espacios integrativos que despierten el interés en el arte, promuevan la capacitación y profesionalización aumentando así cualitativamente la producción del arte local.

Además de impulsar la generación de nuevos artistas, se intenta recuperar aquellos artistas de la región que ya tienen una trayectoria y funcionan como inspiración a nuevas generaciones.

Propone ser un referente en el panorama cultural regional y ocupar un lugar en el imaginario colectivo gracias a la riqueza de sus exposiciones y a la calidad de las actividades organizadas en torno a ella.

>>Leer más: Puerto San Martín: abren convocatorias para actividades de arte contemporáneo de toda la región

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