Jubilados de los departamentos Belgrano e Iriondo realizaron su viaje anual a Villa Carlos Paz

Son integrantes del Centro de Jubilados Nacionales de Las Rosas y de la Agrupación de Jubilados y Pensionados de Totoras y de la localidad de Díaz

El viaje se desarrolló en un clima de camaradería y disfrute, consolidándose como una propuesta muy valorada por los jubilados de la región, quienes ya esperan con entusiasmo una próxima edición.

Integrantes del Centro de Jubilados Nacionales de Las Rosas , junto a miembros de la Agrupación de Jubilados y Pensionados de Totoras y de la localidad de Díaz , llevaron adelante su esperado viaje de descanso anual en la ciudad turística de Villa Carlos Paz.

Durante su estadía, el contingente se alojó en el reconocido hotel Howard Johnson, donde pudieron disfrutar de una amplia variedad de actividades recreativas pensadas especialmente para su bienestar y esparcimiento.

La propuesta incluyó jornadas de recreación dentro del hotel, con juegos y espacios de encuentro que favorecieron la integración entre los participantes. Además, los jubilados tuvieron acceso a las instalaciones del complejo, destacándose la piscina abierta y la piscina cubierta climatizada , utilizadas tanto para actividades recreativas como de relax. Todas las actividades fueron acompañadas por el equipo de recreación y coordinación de la empresa Pedraza Viajes y Turismo , garantizando una experiencia organizada y segura.

Uno de los momentos más destacados del viaje fue la realización de una fiesta con baile y show dentro del hotel , donde los participantes compartieron una noche de música, alegría y diversión, fortaleciendo aún más los lazos del grupo.

El itinerario también contempló excursiones por distintos puntos de interés de Villa Carlos Paz, permitiendo a los viajeros conocer y recorrer los atractivos más representativos de la ciudad.

Promover el descanso

Desde la organización, Mariano Travaglini, vendedor de la empresa de turismo, destacó que este tipo de experiencias no solo promueven el descanso, sino también el encuentro, la socialización y la mejora en la calidad de vida de los adultos mayores.

El viaje se desarrolló en un clima de camaradería y disfrute, consolidándose como una propuesta muy valorada por los jubilados de la región, quienes ya esperan con entusiasmo una próxima edición.

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