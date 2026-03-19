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Asociados del Centro de Jubilados de Carlos Pellegrini realizaron su viaje anual y veranearon en San Bernardo

Por decimocuarto año consecutivo la entidad que agrupa a los adultos mayores de la localidad organizó el viaje recreativo para sus afiliados

19 de marzo 2026 · 09:59hs
El viaje fue organizado por la empresa Pedraza viajes y turismo

El viaje fue organizado por la empresa Pedraza viajes y turismo , firma que desde hace más de una década acompaña al Centro de Jubilados en la planificación y coordinación de estas salidas.
Asociados del Centro de Jubilados de Carlos Pellegrini realizaron su viaje anual y veranearon en San Bernardo

Asociados del Centro de Jubilados de Carlos Pellegrini realizaron su viaje anual y veranearon en San Bernardo

El Centro de Jubilados de la localidad de Carlos Pellegrini realizó el pasado 7 de marzo a su tradicional viaje anual de descanso, una propuesta que se realiza de manera ininterrumpida desde hace 14 años y que se consolidó como uno de los momentos más esperados por los adultos mayores de la comunidad.

En esta oportunidad, el contingente viajó hacia la ciudad de San Bernardo, en la provincia de Buenos Aires, donde permaneció durante 7 días y 5 noches, disfrutando de una estadía con régimen “todo incluido” en el Hotel Luz y Fuerza.

La experiencia incluyó alojamiento, gastronomía completa y una variada agenda de actividades recreativas, junto a espacios de esparcimiento especialmente diseñados para promover el descanso, la socialización y el bienestar de los participantes.

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El hotel ofreció además servicios pensados para el confort del grupo, permitiendo que cada jornada combine momentos de relax con propuestas de entretenimiento.

Actividades para los jubilados

Durante la estadía, los jubilados participaron de distintas actividades grupales, pileta, paseos y jornadas de playa, aprovechando tanto el entorno de la costa atlántica como las instalaciones del hotel, en un clima de camaradería y disfrute compartido.

Una tradición del Centro de Jubilados

El viaje fue organizado por la empresa Pedraza viajes y turismo , firma que desde hace más de una década acompaña al Centro de Jubilados en la planificación y coordinación de estas salidas, brindando asesoramiento integral logistico y asistencia permanente durante todo el recorrido.

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En ese sentido Mariano Travaglini, vendedor de zona interior de Pedraza viajes y turismo, destaco que " este tipo de propuestas forman parte del compromiso de seguir generando oportunidades de turismo accesible y experiencia de calidad para los adultos mayores desde hace más de 25 años ", al tiempo que remarcó el acompañamiento a centros de jubilados, grupos e instituciones de distintas localidades en cuatro provincias argentinas ofreciendo más de 20 destinos nacionales e internacionales.

>>Leer más: Gerontología: "La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse"

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