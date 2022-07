Iriondo y Belgrano unifican sus reclamos para restituir fiscales

“Las vacancias no resueltas generan múltiples inconvenientes y un servicio deficiente de Justicia que afecta la paz social” , afirmó el senador provincial del departamento Belgrano, Guillermo Cornaglia (PJ), luego de la reunión que mantuvo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Rafael Gutiérrez en busca de una solución inmediata para los problemas que aquejan al departamento Belgrano y la región. El legislador y su par por Iriondo Hugo Rasetto (FPCyS) presentaron ante la Legislatura un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo “que proceda de manera urgente a realizar las medidas necesarias a fin de cubrir las vacantes en la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez” .

Cornaglia denunció que la amplia competencia territorial de la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez, que incluye ciudades y localidades de los departamentos Iriondo, Belgrano y San Lorenzo, sumada al aumento de la actividad delictiva y las vacancias no resueltas, generan múltiples inconvenientes y un servicio deficiente de justicia que afecta la paz social y los derechos individuales de todos los ciudadanos. Además, explicó que la no designación de unidades fiscales en cada departamento genera “una falta de tutela judicial efectiva e implica la violación del principio de igualdad ante la ley”.

En la Corte

Para canalizar el reclamo, Cornaglia se reunió además con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Rafael Gutiérrez, a quien le comunicó la necesidad urgente de cubrir las vacantes en la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez y la importancia de poner en funcionamiento inmediatamente el Distrito Judicial N° 23, con asiento en Las Rosas, el cual incluye un Juzgado Civil, Comercial y Laboral, un Juzgado de Familia y un Juzgado Penal.

El legislador trabaja también junto a su equipo legal en tres proyectos de manera simultánea que tienen como objetivo común mejorar la prestación de justicia en el departamento Belgrano y la región. La falta de fiscales en el distrito judicial de Cañada de Gómez es una preocupación mayor que trae como consecuencia inmediata la demora en la resolución de los diferentes trámites iniciados, así como en las sentencias de justicia.

El legislador presentó otro proyecto de comunicación en la Cámara de Senadores solicitando al gobierno de Santa Fe que implemente de manera inmediata la puesta en funcionamiento del Distrito Judicial N° 23.

Por su parte, Rasetto explicó que “por una resolución del Concejo de la Magistratura de Santa Fe, de agosto del 2019, se elevó al Ejecutivo la propuesta de 16 nombres para ser aprobados como fiscales adjuntos. De ellos, se elevaron 12 como pliegos a excepción de uno que actualmente es juez penal de primera instancia en Melincué. Esos pliegos fueron elevados por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y aprobados en su totalidad en noviembre del 2019”. Detalló que “los cuatro restantes, nunca fueron remitidos como pliegos a la Asamblea Legislativa, es decir que están a disposición del Ejecutivo desde el primer día de gestión para ser remitidos como subrogantes en el caso de que fueran necesarios”.

hugo rasetto 1.jpeg

“Estamos ante esta urgencia de no tener fiscales en Cañada de Gómez y el Distrito Judicial N°6 y si hubiera vocación de resolver, el Ejecutivo tiene hoy mismo la posibilidad de remitir, no uno, sino cuatro pliegos, pero no lo hace” indicó Rasetto.

El legislador detalló que previo a la reunión legislativa en la que presentaron el proyecto se reunió con el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, el fiscal general del MPA, Jorge Baclini; la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, la intendente de Cañada de Gómez, Stella Clerici; el secretario de seguridad, Luis Leiva; el presidente de la Cooperadora Policial URX, Emerson Palmioli y el coordinador del Centro Económico, Maximiliano Ferraro”.