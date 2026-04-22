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Inundaciones en Santa Fe: prorrogan la vacunación antiaftosa y flexibilizan el tránsito

El gobierno provincial consiguió habilitación para tramitar los certificados de traslado de ganado frente a los anegamientos en los campos del norte

22 de abril 2026 · 11:37hs
Varias localidades sufrieron problemas en paralelo con las inundaciones en zonas rurales.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

Varias localidades sufrieron problemas en paralelo con las inundaciones en zonas rurales.

El gobierno de Santa Fe anunció este miércoles una serie de medidas para paliar los efectos de las inundaciones en zonas rurales del norte santafesino. Entre otras cuestiones, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) acordó una prórroga de la campaña de vacunación antiaftosa y permisos excepcionales para el movimiento de hacienda.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo advirtieron que el escenario en la región es crítico. Los departamentos 9 de Julio y Vera fueron los más afectados por las lluvias de los últimos 15 días, mientras que en General Obligado también se registran dificultades operativas para el sector primario.

Dada la amplia superficie anegada y la intransitabilidad de los caminos, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Santa Fe pidió una prórroga de 30 días de la actual campaña de vacunación contra la aftosa. El Senasa dio el visto bueno y también acordó mecanismos temporales que permitan trasladar la hacienda de los productores damnificados.

Medidas de emergencia por las inundaciones en Santa Fe

Por un lado, la solicitud de la provincia contempla la extensión del plazo para inocular a los animales debido a que muchos campos son inaccesibles actualmente para los equipos sanitarios. Las autoridades determinaron que en las condiciones actuales es imposible cumplir con el calendario.

Por otra parte, el Senasa decidió permitir que el gobierno santafesino gestione los certificados de traslado de ganado. Esta excepción se aplicará para ayudar a quienes no puedan emitir el Documento de Tránsito Electrónico (DTE) por problemas de conectividad u otras limitaciones derivadas de la emergencia. Así se suma una alternativa para garantizar la reubicación de los animales y evitar pérdidas, así como problemas de sanidad.

>> Leer más: Cuáles fueron las localidades más afectadas por las lluvias en Santa Fe

Las medidas anunciadas estarán disponibles para productores de los departamentos General Obligado, Vera, 9 de Julio, San Javier y Garay. Lo mismo ocurrirá en San Cristóbal, San Justo, Castellanos y Las Colonias, la región central del mapa provincial.

Además de estas acciones, el Ministerio de Desarrollo Productivo dispuso la apertura del Registro de Oferentes de Campos y Alimentos para la Emergencia Agropecuaria (Ropeca Santa Fe). En este caso, el objetivo es relevar la disponibilidad de terrenos para el traslado de hacienda y la oferta de alimentos por parte de privados.

Grave impacto de las lluvias en el norte santafesino

La lluvia sobre la región norte no es el único factor que complica la actividad en los campos. Fuentes oficiales añadieron que los aportes hídricos desde Santiago del Estero también podrían incrementar los niveles de agua en áreas que ya están comprometidas y esto agravaría los anegamientos con un impacto directo sobre la producción y la logística rural.

Dentro del departamento 9 de Julio, Villa Minetti, San Bernardo y Gato Colorado son las localidades más afectadas por las inundaciones. En Vera no se registran efectos tan puntuales, aunque también se intensificaron los traslados preventivos entre establecimientos para minimizar pérdidas de animales.

Con respecto a la situación del cinturón hortícola santafesino alrededor de la capital provincial, las lluvias intensas del 14 y 15 de abril jugaron en contra, tanto en lo que respecta a la calidad como al volumen de la producción. Luego del diagnóstico se realizará un relevamiento conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Sociedad de Quinteros para calcular las pérdidas y evaluar medidas de acompañamiento.

Finalmente, las autoridades locales del departamento Castellanos le pidieron al gobierno santafesino un relevamiento en paralelo con el monitoreo de las condiciones meteorológicas. Actualmente la lupa está puesta sobre la situación de los siguientes pueblos: Ramona, Santa Clara de Saguier, Eustolia, Josefina, Coronel Fraga, Saguier, Vila, Bauer y Sigel y Marini.

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