La Capital | Economía | Agroactiva

Agroactiva fue durante cuatro días la capital económica de la región

La muestra de Armstrong recibió una multitud de visitantes entre el miércoles y el sábado. Buen volumen de negocios entre el agro y la industria

7 de junio 2026 · 06:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
Más de 1.100 expositores se dieron cita durante cuatro días en Armstron para participar de la exposición agroindustrial Agroactiva.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Más de 1.100 expositores se dieron cita durante cuatro días en Armstron para participar de la exposición agroindustrial Agroactiva.

“Agroactiva 2026 fue la exposición con mayor cantidad de visitantes que viiy el volumen de actividad fue muy bueno, las empresas cerraron negocios desde el primer día”. Con muchos kilómetros recorridos en el sector productivo, el secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, Guillermo Beccani, se mostró entusiasmado con la posibilidad de que la exposición que cerró el sábado en Armstrong haya marcado un cambio de expectativas entre los fabricantes de maquinaria e implementos para el sector.

Durante cuatro días, la muestra se convirtió en la capital económica de la Región Centro, sobrepasando los pronósticos de una concurrencia superior a las 250 mil personas. En el cluster de la producción nacional de maquinaria agrícola, contó con más 1.100 expositores, que asistieron con el objetivo de reanimar los negocios en un contexto de demanda floja, presión de costos y apertura importadora. La cosecha de 160 millones de toneladas pero también la oferta de crédito promocional que se volcó en la expo ayudó a mejorar los ánimos.

Créditos promocionales

La provincia de Santa Fe fue la más agresiva en ese sentido. El primer día, cuando se inauguró el stand de la provincia, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció un cupo de $ 116 mil millones en financiamiento a tasa subsidiada, que pivoteaba entre el 8% y 20% anual. El esquema crediticio acordado con ocho bancos y el Mercado Argentino de Valores (MAV) se dispuso hasta agotar el cupo y para todos los sectores de actividad. En el segundo día de la exposición ya había solicitudes por $ 70 millones, según señaló el propio gobernador en el acto inaugural de Agroactiva.

“Las lineas más demandadas son las que financian capital de trabajo, lo que indica que las empresas están buscando bajar el costo de su mochila financiera tomando estos créditos más accesibles”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, al destacar el valor de esta “rueda de auxilio” para empresas que necesitan de políticas contracíclicas “en momentos difíciles para la economía argentina”.

Con un gobierno nacional retirado de esta tarea, tanto desde las empresas como desde los gobiernos locales fue valorado el esfuerzo subnacional. “El despliegue santafesino fue histórico en la exposición y creo que dio sus frutos, vi empresas que fueron como expositoras en el stand de la provincia que venían muy mal de ventas y concretaron negocios”, detalló Beccani. En su mirada, “los eslabones más débiles de la cadena de valor pudieron resurgir”. Entre los datos que lo certifican citó, por ejemplo, la venta de molinos.

Cambio de ánimo

Rosana Nardi, presidenta de Agroactiva, recordó que la exposición es un buen termómetro del ánimo de inversión en el sector porque está en el corazón de las fábricas de maquinaria y se realiza en un momento del año en el que el productor cosechó, tiene más liquidez y también algo de tiempo para recorrer y planificar.

En la edición de 2026, esta disponibilidad compulsa con el inicio de una nueva campaña que enfrenta un aumento de costos de insumos y financieros, precios planchados y un mix entre tipo de cambio y retenciones que reduce los márgenes de rentabilidad. Las estimaciones de las Bolsas de Cereales y de Comercio del país dan cuenta de una reducción leve del área sembrada. Otros informes, como los de la cooperativa AFA, pronostican recortes más severos.

Para los que tienen espalda, la inversión en maquinaria, con el herramental que involucra en tecnología electrónica, digital y de la información, es un camino para enfrentar ese desafío mediante la productividad. Desde la Asociación de Fabricantes de Tractores y otros equipamientos agrícolas (Afat), señalaron que el 70% del parque de cosechadoras y tractores tiene más de 15 años de antigüedad.

Esta oferta hoy se amplio por el masivo desembarco de productos brasileños y chinos. Una presión que pone en alerta a los fabricantes locales nucleados en la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), que reclaman que el gobierno nacional nivele la cancha que entienden hoy inclinada hacia la importación. Entre otras cosas, la cámara presentó una propuesta para resolver la carga fiscal y financiera que les genera la acumulación de saldos técnicos de IVA a favor. “Hoy cualquier punto que afecte el margen de rentabilidad es un gran problema”, expresaron.

La joven guardia

En medio de la actividad febril del espacio santafesino, tanto los secretarios de Industria como de Agricultura de la provincia llamaron la atención sobre la presencia de jóvenes productores y empresarios industriales, una generación que mostró en la exposición toda su avidez y familiaridad con la tecnología. Se entiende, en ese marco, el crecimiento exponencial que presenta, por ejemplo, el mercado de drones. Un sector que en estos días también dejó importantes anuncios de inversión.

La ganadería es el otro motor de las decisiones de inversión, a partir de la mejora de precios provocada por el aumento de la demanda externa. La infraestructura ganadera comienza a recomponerse luego de mucho tiempo, movilizando desembolsos por los que no se cortan cintas pero que aportan actividad y empleo.

Agroactiva, con sus cuatro días de exposición, apostó precisamente a mostrar ese entramado productivo que mueve la economía del interior, y que hoy está bajo presión por la macroeconomía y por la preferencia de las política públicas hacia los “nuevos sectores” de la minería y la energía. La ausencia de figuras del oficialismo nacional pareció confirmar ese sesgo. Pero la vaca viva pegó su grito desde la muestra que su presidenta consideró “buena, bella pero sobre todo verdadera”.

Noticias relacionadas
En su visita al espacio de Alvear, Farías sostuvo que las Pymes constituyen el corazón de la producción argentina y advirtió sobre la necesidad de acompañar al sector con más infraestructura y financiamiento.

Alvear mostró su potencial, fortaleció vínculos y promovió oportunidades de exportación desde Agroactiva

Clara García recorrió Agroactiva

Clara García en Agroactiva: "En Santa Fe creemos que un Estado eficiente es el mejor aliado del desarrollo productivo"

Más de 1.100 expositores se dieron cita durante cuatro días en Armstron para participar de la exposición agroindustrial Agroactiva.

Maquinaria agrícola: la industria busca cambiar de clima en Agroactiva

Pablo Javkin participó de la nueva edición de Agroactiva.

Javkin en Agroactiva: "Esta es la locomotora del país, la vaca viva de la Argentina"

Ver comentarios

Las más leídas

Balerdi, el polifuncional de Scaloni que se queda sin Mundial a días del inicio

Balerdi, el polifuncional de Scaloni que se queda sin Mundial a días del inicio

El zaguero que será el primer refuerzo de Central cuando se inicie la pretemporada

El zaguero que será el primer refuerzo de Central cuando se inicie la pretemporada

El tiempo en Rosario: domingo gris y con alerta amarillo por tormentas

El tiempo en Rosario: domingo gris y con alerta amarillo por tormentas

Mundial 2026: un rosarino puede sumarse a la lista de la selección argentina ante la baja de Balerdi

Mundial 2026: un rosarino puede sumarse a la lista de la selección argentina ante la baja de Balerdi

Lo último

QUER: un centro médico de vanguardia en Baigorria, con un concepto único

QUER: un centro médico de vanguardia en Baigorria, con un concepto único

Endoscopía digestiva: diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer colorrectal

Endoscopía digestiva: diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer colorrectal

Nutrición: ¿hay que cambiar la forma de comer en invierno?

Nutrición: ¿hay que cambiar la forma de comer en invierno?

Tierra de nadie: la autopista a Córdoba tiene más de 11 accesos ilegales entre Rosario y Roldán

La Capital relevó múltiples atajos a barrios privados, condominios, hoteles, campos e incluso a plantas industriales. Para ahorrar pocos minutos y kilómetros, los conductores ponen en riesgo su vida y la de los demás

Tierra de nadie: la autopista a Córdoba tiene más de 11 accesos ilegales entre Rosario y Roldán

Por Fermín Sánchez Duque e Isabella Di Pollina
La city de Rosario se achica: en dos años cerraron unas 14 sucursales bancarias

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La city de Rosario se achica: en dos años cerraron unas 14 sucursales bancarias

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

Planazo de domingo: Agua, luz y movimiento en el Museo Castagnino
La Ciudad

Planazo de domingo: Agua, luz y movimiento en el Museo Castagnino

La desobediencia de Bullrich a Milei y el mensaje de Pullaro a Macri

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La desobediencia de Bullrich a Milei y el mensaje de Pullaro a Macri

Un oso hormiguero gigante y un aguará guazú volvieron a su hábitat
La Ciudad

Un oso hormiguero gigante y un aguará guazú volvieron a su hábitat

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balerdi, el polifuncional de Scaloni que se queda sin Mundial a días del inicio

Balerdi, el polifuncional de Scaloni que se queda sin Mundial a días del inicio

El zaguero que será el primer refuerzo de Central cuando se inicie la pretemporada

El zaguero que será el primer refuerzo de Central cuando se inicie la pretemporada

El tiempo en Rosario: domingo gris y con alerta amarillo por tormentas

El tiempo en Rosario: domingo gris y con alerta amarillo por tormentas

Mundial 2026: un rosarino puede sumarse a la lista de la selección argentina ante la baja de Balerdi

Mundial 2026: un rosarino puede sumarse a la lista de la selección argentina ante la baja de Balerdi

Quién es el representante que llevó a Newells al TAS y perdió un juicio contra Lautaro Martínez

Quién es el representante que llevó a Newell's al TAS y perdió un juicio contra Lautaro Martínez

Ovación
El zaguero que será el primer refuerzo de Central cuando se inicie la pretemporada

Por Guillermo Ferretti
Ovación

El zaguero que será el primer refuerzo de Central cuando se inicie la pretemporada

El zaguero que será el primer refuerzo de Central cuando se inicie la pretemporada

El zaguero que será el primer refuerzo de Central cuando se inicie la pretemporada

Copa Santa Fe: los clubes del Viaducto en el femenino sacan chapa y copan los octavos de final

Copa Santa Fe: los clubes del Viaducto en el femenino sacan chapa y copan los octavos de final

Quién es el representante que llevó a Newells al TAS y perdió un juicio contra Lautaro Martínez

Quién es el representante que llevó a Newell's al TAS y perdió un juicio contra Lautaro Martínez

Policiales
El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en la Justicia Penal de Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en la Justicia Penal de Rosario

Los Monos: detuvieron a un hombre por el homicidio de un soldado del clan

Los Monos: detuvieron a un hombre por el homicidio de un soldado del clan

Tres detenidos en allanamientos por venta de drogas en barrio La Bombacha

Tres detenidos en allanamientos por venta de drogas en barrio "La Bombacha"

Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos y plazas que no alcanzan

Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos y plazas que no alcanzan

La Ciudad
Planazo de domingo: Agua, luz y movimiento en el Museo Castagnino
La Ciudad

Planazo de domingo: Agua, luz y movimiento en el Museo Castagnino

Dos centenarios inmuebles de la Nación están abandonados en pleno centro

Dos centenarios inmuebles de la Nación están abandonados en pleno centro

Tierra de nadie: la autopista a Córdoba tiene más de 11 accesos ilegales entre Rosario y Roldán

Tierra de nadie: la autopista a Córdoba tiene más de 11 accesos ilegales entre Rosario y Roldán

La city de Rosario se achica: en dos años cerraron unas 14 sucursales bancarias

La city de Rosario se achica: en dos años cerraron unas 14 sucursales bancarias

Prevención de la triquinosis: recomiendan no consumir embutidos y chacinados caseros
Información general

Prevención de la triquinosis: recomiendan no consumir embutidos y chacinados caseros

Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste
La Ciudad

Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste

Lázaro Báez fue internado de urgencia por un cuadro de pulmonía
Política

Lázaro Báez fue internado de urgencia por un cuadro de pulmonía

Guerra de repartidores: siguen los cruces entre el sindicato y las apps

Por Matías Petisce
La Ciudad

Guerra de repartidores: siguen los cruces entre el sindicato y las apps

Llega una nueva edición de la Semana del Café de Especialidad a Rosario
La Ciudad

Llega una nueva edición de la Semana del Café de Especialidad a Rosario

El vóleibol está de fiesta en Rosario: la selección masculina juega en el cubierto de Newells

Por Pablo Mihal
Ovación

El vóleibol está de fiesta en Rosario: la selección masculina juega en el cubierto de Newell's

Misa ricotera en el Monumento: Rosario despidió al Indio Solari en una noche inolvidable

Por Lucía Inés López
Zoom

Misa ricotera en el Monumento: Rosario despidió al Indio Solari en una noche inolvidable

Fin de semana gris, con advertencia por niebla y alerta por tormentas
la ciudad

Fin de semana gris, con advertencia por niebla y alerta por tormentas

Macri relanzó al PRO en Santa Fe y ajustó su sintonía con Pullaro
Política

Macri relanzó al PRO en Santa Fe y ajustó su sintonía con Pullaro

Debate sobre calcio y vitamina D: el verdadero impacto en la salud ósea

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Debate sobre calcio y vitamina D: el verdadero impacto en la salud ósea

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza
La Ciudad

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Juvenal Rodríguez en La Capital+: el Mundial, Russo y la pasión rosarina

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Juvenal Rodríguez en La Capital+: el Mundial, Russo y la pasión rosarina

Newells busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

La metamorfosis del changuito: cómo se compra en los supermercados de Rosario

Por Facundo Borrego
Economía

La metamorfosis del "changuito": cómo se compra en los supermercados de Rosario

Rosario alcanzó la máxima calificación crediticia del país gracias a su disciplina fiscal
la ciudad

Rosario alcanzó la máxima calificación crediticia del país gracias a su disciplina fiscal

La marca de ropa deportiva Decathlon desembarca en el Portal Rosario

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

La marca de ropa deportiva Decathlon desembarca en el Portal Rosario

Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario
Policiales

Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario

Bomba molotov al predio de Newells: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados
Policiales

Bomba molotov al predio de Newell's: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados

La licitación de la hidrovía entró a la recta final y se anunció la preadjudicación
Economía

La licitación de la hidrovía entró a la recta final y se anunció la preadjudicación

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía
Zoom

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía