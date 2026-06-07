Agroactiva fue durante cuatro días la capital económica de la región

La muestra de Armstrong recibió una multitud de visitantes entre el miércoles y el sábado. Buen volumen de negocios entre el agro y la industria

“Agroactiva 2026 fue la exposición con mayor cantidad de visitantes que viiy el volumen de actividad fue muy bueno, las empresas cerraron negocios desde el primer día”. Con muchos kilómetros recorridos en el sector productivo, el secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, Guillermo Beccani, se mostró entusiasmado con la posibilidad de que la exposición que cerró el sábado en Armstrong haya marcado un cambio de expectativas entre los fabricantes de maquinaria e implementos para el sector.

Durante cuatro días, la muestra se convirtió en la capital económica de la Región Centro, sobrepasando los pronósticos de una concurrencia superior a las 250 mil personas. En el cluster de la producción nacional de maquinaria agrícola, contó con más 1.100 expositores, que asistieron con el objetivo de reanimar los negocios en un contexto de demanda floja, presión de costos y apertura importadora. La cosecha de 160 millones de toneladas pero también la oferta de crédito promocional que se volcó en la expo ayudó a mejorar los ánimos.

La provincia de Santa Fe fue la más agresiva en ese sentido. El primer día, cuando se inauguró el stand de la provincia, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció un cupo de $ 116 mil millones en financiamiento a tasa subsidiada, que pivoteaba entre el 8% y 20% anual. El esquema crediticio acordado con ocho bancos y el Mercado Argentino de Valores (MAV) se dispuso hasta agotar el cupo y para todos los sectores de actividad. En el segundo día de la exposición ya había solicitudes por $ 70 millones, según señaló el propio gobernador en el acto inaugural de Agroactiva.

“Las lineas más demandadas son las que financian capital de trabajo, lo que indica que las empresas están buscando bajar el costo de su mochila financiera tomando estos créditos más accesibles”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, al destacar el valor de esta “rueda de auxilio” para empresas que necesitan de políticas contracíclicas “en momentos difíciles para la economía argentina”.

Con un gobierno nacional retirado de esta tarea, tanto desde las empresas como desde los gobiernos locales fue valorado el esfuerzo subnacional. “El despliegue santafesino fue histórico en la exposición y creo que dio sus frutos, vi empresas que fueron como expositoras en el stand de la provincia que venían muy mal de ventas y concretaron negocios”, detalló Beccani. En su mirada, “los eslabones más débiles de la cadena de valor pudieron resurgir”. Entre los datos que lo certifican citó, por ejemplo, la venta de molinos.

Cambio de ánimo

Rosana Nardi, presidenta de Agroactiva, recordó que la exposición es un buen termómetro del ánimo de inversión en el sector porque está en el corazón de las fábricas de maquinaria y se realiza en un momento del año en el que el productor cosechó, tiene más liquidez y también algo de tiempo para recorrer y planificar.

En la edición de 2026, esta disponibilidad compulsa con el inicio de una nueva campaña que enfrenta un aumento de costos de insumos y financieros, precios planchados y un mix entre tipo de cambio y retenciones que reduce los márgenes de rentabilidad. Las estimaciones de las Bolsas de Cereales y de Comercio del país dan cuenta de una reducción leve del área sembrada. Otros informes, como los de la cooperativa AFA, pronostican recortes más severos.

Para los que tienen espalda, la inversión en maquinaria, con el herramental que involucra en tecnología electrónica, digital y de la información, es un camino para enfrentar ese desafío mediante la productividad. Desde la Asociación de Fabricantes de Tractores y otros equipamientos agrícolas (Afat), señalaron que el 70% del parque de cosechadoras y tractores tiene más de 15 años de antigüedad.

Esta oferta hoy se amplio por el masivo desembarco de productos brasileños y chinos. Una presión que pone en alerta a los fabricantes locales nucleados en la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), que reclaman que el gobierno nacional nivele la cancha que entienden hoy inclinada hacia la importación. Entre otras cosas, la cámara presentó una propuesta para resolver la carga fiscal y financiera que les genera la acumulación de saldos técnicos de IVA a favor. “Hoy cualquier punto que afecte el margen de rentabilidad es un gran problema”, expresaron.

La joven guardia

En medio de la actividad febril del espacio santafesino, tanto los secretarios de Industria como de Agricultura de la provincia llamaron la atención sobre la presencia de jóvenes productores y empresarios industriales, una generación que mostró en la exposición toda su avidez y familiaridad con la tecnología. Se entiende, en ese marco, el crecimiento exponencial que presenta, por ejemplo, el mercado de drones. Un sector que en estos días también dejó importantes anuncios de inversión.

La ganadería es el otro motor de las decisiones de inversión, a partir de la mejora de precios provocada por el aumento de la demanda externa. La infraestructura ganadera comienza a recomponerse luego de mucho tiempo, movilizando desembolsos por los que no se cortan cintas pero que aportan actividad y empleo.

Agroactiva, con sus cuatro días de exposición, apostó precisamente a mostrar ese entramado productivo que mueve la economía del interior, y que hoy está bajo presión por la macroeconomía y por la preferencia de las política públicas hacia los “nuevos sectores” de la minería y la energía. La ausencia de figuras del oficialismo nacional pareció confirmar ese sesgo. Pero la vaca viva pegó su grito desde la muestra que su presidenta consideró “buena, bella pero sobre todo verdadera”.