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Lento conteo de votos en el balotaje de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Las autoridades electorales anticiparon que el escrutinio podría demorar varios días

7 de junio 2026 · 22:12hs
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Lento conteo de votos en el balotaje de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Las autoridades electorales de Perú realizaban el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial entre la conservadora Keiko Fujimori y el progresista Roberto Sánchez que, según anticiparon, podría demorar varios días.

Luego de que los centros de votación cerraran en todo el país, Miguel Torres, el candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, el partido de Fujimori, dijo que ahora “empieza la función más importante: la lucha y la defensa del voto”.

>> Leer más: Balotaje en Perú: más de 27 millones de electores votan por Fujimori o Sánchez

Roberto Sánchez, que compite por Juntos por el Perú, visitó en la cárcel al sentenciado expresidente Pedro Castillo y a la salida dijo que existe una subrepresentación de quienes votan por él que “se va a notar ahora en el conteo que recién empezará de manera oficial”.

El alza de la delincuencia se mantiene como la mayor inquietud de los peruanos en estos comicios, incluso por encima de la inestabilidad política que provocó el desfile de ocho presidentes en la última década.

En su cuarto intento por conquistar la presidencia, Fujimori prometió un gobierno de mano firme para acabar con la creciente criminalidad.

Sánchez criticó a Fujimori y recordó que su bancada en el Congreso impulsó varias normas que, según los críticos, dificultan el trabajo policial y favorecen a la criminalidad.

Ambos candidatos llegaron al balotaje en un empate técnico, según los sondeos, y en medio de un elevado número de indecisos. Quien gane gobernará por cinco años desde el 28 de julio.

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