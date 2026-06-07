Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

El adolescente presentaba múltiples heridas de arma de fuego en zona de tórax y abdomen, fue trasladado al Heca en estado reservado, donde falleció.

El adolescente baleado en zona sur falleció en el Heca durante la madrugada de este domingo.

Un adolescente de 16 años fue asesinado al inicio de la madrugada del domingo en la zona sur de la ciudad. El menor fue atacado en inmediaciones de España y Khantuta, barrio La Granada, y si bien alcanzó a ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) la gravedad de las heridas empujó su triste final.

De acuerdo al parte de la fiscalía, el joven fue emboscado en cercanías de Khantuta al 1700, en las últimas horas del sábado. Un vecino fue el encargado de dar aviso al 911, el adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) , donde ingresó en grave estado y fue sometido a una intervención quirúrgica. Cerca de la 1.30 falleció.

La investigación quedó a cargo de la comisaría 21ª. Hasta el momento no se reportó que haya personas detenidas por el hecho.

En el caso interviene la fiscal Andrea Vega de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas.

Los primeros datos aportados en la investigación dan cuenta de la recepción de múltiples llamados al 911 dando cuenta de la presencia de una persona herida en vía pública.

Inmediatamente, se concurrieron al lugar efectivos de la policía provincial y de Prefectura Naval, que se encontraba en la zona, constatando que se encontraba un joven de 16 años presentando múltiples heridas de arma de fuego en zona de torax y abdomen.

La víctima fue identificada como Misael Josemir Barrias, de 16 años. Su fallecimiento se produjo a la 1 de este domingo, a consecuencia de las heridas.

La fiscal dispuso la realización de la autopsia correspondiente en el Instituto Médico Legal de Rosario, solicitó el relevamiento de la escena del hecho por parte del Gabinete criminalístico, levantamiento de rastros y toma de testimonios.

Al momento hay tareas investigativas en reserva tendientes a dilucidar la mecánica y motivación del hecho.